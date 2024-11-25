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AK Parti'de kongre süreci devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) 8. Büyük Olağan Kongre ve Kadın Kolları ile Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongrelerine hazırlık kapsamında ilçe kongreleri devam ediyor.

25.11.2024 13:50
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Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) 8. Büyük Olağan Kongre ve Kadın Kolları ile Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongrelerine hazırlık kapsamında ilçe kongreleri devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, partide ana kademe, kadın ve gençlik kolları, "AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği" süreç olarak değerlendirilen kongrelere yönelik çalışmalara yoğunlaştı.

Partinin, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları çerçevesinde ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegelerinin belirlendiği ilçe kongreleri sürüyor.

Kongre çalışmalarına 3 Eylül'de başlayan ve 12 Ekim'de ilçe kongrelerini başlatan AK Parti, Türkiye genelinde şu ana kadar 811 ilçede kongresini tamamladı.

Parti, ilçe kongrelerini tamamlayan ve aralarında Mersin, Malatya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Mardin ve Tekirdağ gibi büyükşehirler ile Ağrı, Ardahan, Aksaray, Bayburt, Bitlis, Burdur, Bolu, Karabük, Kars, Karaman, Erzincan, Isparta, Kütahya, Siirt, Iğdır, Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kilis, Tunceli, Uşak, Hakkari, Edirne, Şırnak, Çankırı, Zonguldak ve Bilecik gibi illerin yer aldığı 52 şehirde ise il kongrelerine hazırlanıyor.

AK Parti, il kongrelerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen illerin yer aldığı bölgeden başlatacak. Bu kapsamda ilk il kongresinin de Erdoğan'ın katılımıyla 30 Kasım Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta yapılması planlanıyor.

Erdoğan'ın ayrıca Kahramanmaraş il kongresinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremzede konut teslim törenine katılması bekleniyor.

Ortak akıl toplantıları devam ediyor

Bu arada kongre süreci öncesi "Türkiye Buluşmaları"nı tamamlayan AK Parti Teşkilat Başkanlığı, kongresi tamamlanan ilçelerde ise saha çalışmalarının yanı sıra ortak akıl toplantıları yapıyor.

İlçe kongresini tamamlayan illerin delegeleriyle gerçekleştirilen toplantılarda, delegelerden, hükümete, teşkilatlara, parti yönetimi ve yerel yönetimlere ilişkin tavsiyeler ile AK Parti'nin başarısının daha da artırılması için yapılması gerekenlere yönelik öneriler alınıyor.

Delegelere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 8. Büyük Olağan Kongre'de vermesini istedikleri mesaj da soruluyor.

Kadın Kolları ile Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongre süreci

AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık süreciyle paralel olarak Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi ile Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi için de çalışıyor.

Bu çerçevede Gençlik Kolları, İlçe Gençlik Kolları Kongrelerine 25 Ekim 2024'te Mardin'in Nusaybin ilçesinde başladı. Şu ana kadar yaklaşık 500 ilçede kongresini yapan Gençlik Kolları, aralık sonunda ilçe kongrelerini tamamlayacak ve 6-7 Aralık tarihinde ise il kongrelerine başlayacak.

Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi kapsamında ise 214 ilçe kongresi yapıldı. İlçe kongrelerinin aralık ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Politika, AK Parti, Gençlik, Güncel, Son Dakika

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