AK Parti\'nin 23. Kuruluş Yılı Etkinliklerle Kutlandı

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Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çankırı ve Çorum'da, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçla Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Haluk Bülbül, AK Parti hükümetlerinin 23 yılda yaptığı çalışmaları anlattı.

Bülbül, ülkenin karamsarlık ve belirsizlik içinde olduğunu bir dönemde AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının halktan aldığı destekle kurulduğunu belirterek, "AK Parti'miz kuruluşundan hemen sonra milletimizin desteğiyle tek başına iktidara geldi ve bugün bu büyük kalkınma hamlesiyle reformlara imza atmış AK Parti'mizin giriştiği bu büyük kalkınma hamlesi ve reformlarını milletimiz sahiplenerek hep destek vermiştir. Nitekim üst üste girdiği 7 genel seçimde birinci parti olarak çıkarak tek başına iktidar olma başarısını göstermiştir." dedi.

Türkiye'nin AK Parti iktidarlarıyla karanlık günleri süratle geride bıraktığını dile getiren Bülbül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm vesayetlerin sonlandırılarak milletin iradesinin hakim olduğu Anayasal hukuk sisteminin tesis edildiğini vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk'un da konuştuğu programda, AK Parti hükümetleri tarafından yapılan çalışmalar da sinevizyonla gösterildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen kutlama programı da katılımcılar tarafından canlı izlendi.

Tokat

AK Parti Tokat İl Başkanlığındaki törende konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arsan, partilerinin kuruluşunun 23. yılını kutladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Erdemliler Hareketi olarak yola çıkmıştı. 14 Ağustos 2001'de partimizin kuruluş dilekçesini verdiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Elhamdülillah Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Gerçekten AK Parti'den önce neler vardı? Eski tabir bu, yeni tabiri bu. Gerçekten unutuyoruz. Türkiye nerelerden nerelere geldi?

Sayın Cumhurbaşkanı'mız iktidara geldiğinde, biz hükümeti kurduğumuzda, Ankara'ya emniyet müdürü atamamıza izin vermiyorlar. İşte Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt abimizi Vakıflar Genel Müdürlüğüne Cumhurbaşkanı seçene kadar asaleten atayamadık. Yani çok zor günlerden bugünlere... Elhamdülillah çevremizde yaşanan bütün zorluklara rağmen biz emin bir şekilde geleceğe doğru ilerliyoruz. Bütün dünyada mazlumlar, mağdurlar, çevremizdeki insanların da umudu olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti var."

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de "Bizler görev insanlarıyız. Partimiz bize ne görev verirse, yarını sorgulamadan, geçmişi sorgulamadan niye diye sormadan geldik bugüne. Çünkü niye? Hepimizde memleket sevdası var. AK Parti sevdası var. ve en başta da Recep Tayyip Erdoğan sevdası var. Bizler biliyoruz ki şu anda dünya beşten büyüktür diyebilen tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından pasta kesildi. Programa AK Parti İl Başkanı Ali Özer ve partililer katıldı.

Amasya

AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, parti binasında düzenlenene programda, AK Parti'nin 2001 yılında 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıktığını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'de büyük başarılara, çalışmalara imza attığını belirten Toto, "AK Parti'nin Türkiye siyasetine, milletimize hatta mazlum coğrafya olarak bu bölgeye neler kattığını şöyle bir gözümüzün önünden geçirdiğimizde, nereden nereye geldiğimizi çok iyi müşahede etmemiz lazım. AK Parti'nin 23 yıllık dönemi kolay geçmedi. Türkiye krizler, Gezi olayları, darbe girişimi ve birçok badire gördü. Cumhurbaşkanı'mız milletimizin desteğiyle tek tek bu adımları vesayete karşı, darbelere karşı milletin öncelikle feraseti, sonrasında da tanklara göğsünü geren cesaretiyle beraber tek tek aştı. Bugün hamdolsun AK Parti 23 yaşını tamamlıyor." diye konuştu.

Toto, AK Parti'nin millete hizmet aşkıyla çalışmayı sürdüreceğini aktararak, bundan sonra da hizmet üstüne hizmet, icraat üstüne icraat koymaya yılmadan devam edeceklerini dile getirdi.

Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık da programda konuşma yaptı.

Sinop

AK Parti Sinop İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Uğur Giresun, 23 yıllık iktidarları döneminde Türkiye'nin her alanda büyük atılımlar yaptığını söyledi.

AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kutlu yürüyüşlerine bundan sonra da ilk günkü azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Giresun, "AK Parti olarak geride bıraktığımız 23 yıllık sürede her alanda büyük atılımlara imza attık. Cumhurbaşkanı'mız ve milletimizin desteğiyle ülkemizin gelişmesine ve büyümesine önemli katkılar sunduk. Mazlumların hep yanında olan bir ülke olduk. Bizler AK Parti'nin neferleri olarak bundan sonraki süreçte de ilk günkü azim ve kararlılıkla Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Programa, bazı belediye başkanları, parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı

AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'daki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Başkanı Koray Erdoğan, buradaki konuşmasında, tüm kademelerde AK Parti'ye gönül vermiş, hizmet etmiş herkese teşekkür etti.

AK Parti'nin Türkiye'ye bir güneş gibi doğduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti umudun adı olmuştur. 23 yıl boyunca türlü engellemelere, iç ve dış müdahalelere karşı AK Parti bugüne kadar nasıl ayakta durduysa bundan sonra da inşallah ayakta durmaya devam edecektir. Partimiz kurulduğunda ben 14 yaşındaydım, bugün 37 yaşında il başkanıyım. Partimizin her kademesinde görev yaparak adeta partimizle beraber büyüdük. AK Parti kurulduğunda ülkemizde bütün vesayet odaklarına karşı bir mücadele vardı. AK Parti'den öncesi ve sonrası diye Türkiye'de siyaset tarihi ikiye ayrılır. AK Parti Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'yi çok ileri, aydınlık yarınlara taşıdı."

Programa, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü, partinin Çorum'daki geçmiş dönem ve mevcut yöneticilerinin katıldığı törenle kutlandı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığında düzenlenen törende 23. yıl pastası kesildi.

İl Başkanı Murat Günay, törendeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin Türkiye'de yaptığı hizmetlerin bütün dünya tarafından iyi bilindiğini söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren emeği geçenlere teşekkür eden Günay, birlikte nice 23 yıllara ulaşılmasını temenni etti.

Programda, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, Kadın Kolları Kurucu İl Başkanı Arife Betül Gülgün, Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Civan, Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı Mustafa Malkoç da konuşma yaptı.

Törende, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da izlendi.