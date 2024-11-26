\'Akran zorbalığında psikoljik danışmanlar kilit rol oynuyor\'

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BAHÇELİEVLER Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) iş birliği ile 'Okullarda Akran Zorbalığı' konferansı yapıldı. Konferansın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Alim Kaya, "Zorbalık hem dünyada hem de ülkemizdeki tüm okullarda arttı. Şiddet problemi bugün ve gelecekte okullarımızda önemli bir problem olacak. Bu problemin önlenmesinde okullardaki psikolojik danışmanları anahtar rol oynuyor. Bu program ile okullardaki zorbalık sorununu önleyici ve müdahale edici bir yol haritasının temellerini atmak istiyoruz. Fakat zorbalık topyekün bir iş olmalı. Zorbalık konusu ulusal bir politika düzeyinde görülerek, sökülüp atılmalı. Bir yol haritası ve eylem planına ihtiyacımız var" dedi.

Üniversitenin Ataköy kampüsündeki Akıngüç Oditoryum ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Alim Kaya yaparken, konuşmacılardan Doç. Dr. Durmuş Ümmet, akran zorbalığında postmodern yaklaşımlar konusunda konuşma gerçekleştirdi. Doç. Dr. Yavuz Samur ise siber zorbalık ile ilgili konuştu. Konferansa ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri İl Şube Müdürü Gökay Tuncer, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Ali Deniz, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'AKRAN ZORBALIĞINDA YARGILAYAN DEĞİL KUCAKLAYAN OLMALIYIZ'

Panelin açılış konuşmasını yapan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe şunları söyledi:

"Akran zorbalığı vakalarında eleştiren, yargılayan, dışlayan değil; kapsayan, kucaklayan, olmak, meselede bu şekilde konumlanmak önemli. Bu noktada, çocuğun ikinci evi olan okuluna ve okul içindeki paydaşlara çok önemli roller düşüyor. Çocuktan çocuğa yönelen zarar verme ihtimali yüksek, ruhsal ve fiziksel olarak yıkıcı, kırıcı davranışlara karşı koruyucu en önemlisi de önleyici tedbirler almak bizlerin sorumluluğu. Bu sorumluluğu yerine getirirken, ilişkilerini, iletişimlerini, dünyaya güven, barış, dostluk gibi temel değerlerini hassasiyetle korumak durumundayız."

Zorbalığın hem dünyada hem de ülkemizdeki tüm okullarda artığını belirten İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, "Şiddet problemi bugün ve gelecekte okullarımızda önemli bir problem olacak. Bu problemin önlenmesinde okullardaki psikolojik danışmanları anahtar rol oynuyor. Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile ortak olarak düzenlediğimiz bu program ile okullardaki zorbalık sorununu önleyici ve müdahale edici bir yol haritasının temellerini atmak istiyoruz. Zorbalık ve şiddet konusu önümüzdeki süreçte çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenle, okullardaki zorbalık konusunda, okul psikolojik danışmanlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konu sadece okul psikolojik danışmanlarının önleyebileceği bir süreç değil. Okullarda, öğretmenler, yöneticiler ve aileler birlikte çalışarak, çocuklarımızın okula huzurlu ve mutlu gideceği bir ortam yaratmalı. Çocukların kendini hem güvende hissedeceği hem de gelişimine devam edeceği sağlıklı bir öğrenme ortamı oluşturmak bizim temel görevimizdir. Buradaki anahtar rol psikolojik danışmanlarındır. Hem önleyici hem de müdahale edici hizmetlerin yerine getirilmesi açısından bu çalışmalar çok önemli. Bu şekilde birlikte güçlenebiliriz. Böylece toplumun huzuruna, iyilik haline katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu yapılan çalışmaların çocuklarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'EĞİTİM DAİR HER KONUDA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ'

Zorbalık ile ilgili tüm çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, "Üniversitemizin Eğitim Fakültesi olarak, eğitime dair her konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zorbalık konusunda lisans üstü programlarımız var ve bu konuda sempozyum ve kongreler düzenliyoruz. Fakat zorbalık topyekün bir iş olmalı. Zorbalık konusu ulusal bir politika düzeyinde görülerek, sökülüp atılmalı. Bir yol haritası ve eylem planına ihtiyacımız var. Bugün konferansta, zorbalığın önlenmesini, stratejilerini ve siber zorbalığı tartışacağız. İki uzmanımız konuşmacı olacak. Uzmanlarımız sosyal medya ve iletişim çağında sıklıkla karşılaştığımız siber zorbalık konusuna değinecekler. Bugün konuşacağımız konular çok önemli, birbirimizi dinleyip, soru cevap yapacağız" diye konuştu.

'ZORBALIĞI AKRAN NEZAKETİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Ali Deniz ise "Özellikle ergenlik nedeniyle çocuklar birbirine zorbalık yapıyor. Akran zorbalığı konusunu, akran nezaketine dönüştürmek istiyoruz. Bu Millli Eğitim Müdürümüzün de talimatı, zorbalığı akran nezaketine dönüştüreceğiz. Siber zorbalık gündemde yer alıyor. Okullardaki rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanları donatmak istiyoruz. Zorbalık konusunda farkındalığı artırmak için hem onlara hem de ailelere eğitimler vermek istiyoruz. Siber zorbalık ve akran zorbalığı konusunda postmodern bir yaklaşım geliştirmek istiyoruz. Üniversiteler ve hocalarımızla iş birliği içerisindeyiz. Bugün de bir farkındalık günü ve bu konunun daha iyi bir noktaya geleceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIN BİRBİRLERİNE ZARAR VERECEK NOKTAYA GELMEMELERİNİ SAĞLAYABİLMEK'

Veli akademileriyle anne ve babalara eğitim verdiklerini anlatan Deniz, "Anne ve babaların, öğretmenlerin davranışlarını, bakış açılarını değiştirmek istiyoruz. Okul müdürleri ve yönetimlerine de eğitim veriyoruz. Onları da zorbalık konusunda donatmak istiyoruz. Dünyanın gündeminde zorbalık yer alıyor. Hatta siber zorbalık daha da gündemde. Bu doğal bir süreç ve bu süreci nezakete dönüştürmek istiyoruz. Zorbalık, özel gereksinimli çocukların bile birbirine yaşattığı bir durum, bu süreci olabildiğince absorbe etmeye çalışıyoruz. Bu süreci bir oyuna dönüştürebilir miyiz veya sıfırlayamazsak bile azaltabilir miyiz çabası içindeyiz. Zorbalık eskiden de vardı bugün de var ama tarzı değişiyor. Çocuklar oyun oynarken dahi birbirine zorbalık yapabiliyor. Amacımız çocukların birbirlerine zarar verecek noktaya gelmemelerini sağlayabilmek. Velilerden gelen şikayetlerde, en sık duyduğumuz çocukların birbirlerine vurmaları oluyor. Şiddet konusunda öğretmenlere ve velilere eğitim vererek, bu konuyu azaltmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.