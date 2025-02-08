Ali Erbaş: Gençlik, Milletimizin En Büyük Hazinesi - Son Dakika
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Ali Erbaş: Gençlik, Milletimizin En Büyük Hazinesi

Ali Erbaş: Gençlik, Milletimizin En Büyük Hazinesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmaniye'de düzenlediği programda, gençliğin devletin en büyük hazinesi olduğunu vurgulayarak, ahlaklı ve değerlerine sahip gençler yetiştirilmesinin önemine değindi.

08.02.2025 18:19  Güncelleme: 18:20
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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Gençlik, devletimizin ve milletimizin en büyük hazinesi. Biz gençliğimizi eğer değerlerimize uygun bir şekilde yetiştirebilirsek, bu hazinemiz değer itibariyle daha da katlanır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Osmaniye'ye geldi. İlk olarak Osmaniye Valiliği'ni ziyaret eden Ali Erbaş, Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva tarafından karşılandı. Diyanet Şeref defterini imzalayan Erbaş, makamda Vali Erdinç Yılmaz ile bir süre görüştü. Ali Erbaş daha sonra Devlet Bahçeli Bulvarı 4. Etapta yapımı tamamlanan Hacı Nuri Çomu 4-6 Yaş Kuran Kursu açılış törenine katıldı. Okunan kuranı kerim ve yapılan duanın ardından konuşan Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kursunun hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, katkı ve desteklerinden dolayı Hacı Nuri Çomu Vakfı'na teşekkür etti.

'PEYGAMBER AHLAKI İLE AHLAKLANAN ÇOCUKLAR YETİŞTİRELİM'

Ali Erbaş, "Ahlak bizim olmazsa olmazımız. İnsan ne kadar zengin olursa olsun ne kadar bilgin olursa olsun, eğer güzel ahlaktan yoksun ise hiçbir değeri yoktur. Yeter ki ahlaklı olsun. Peygamber ahlakını ihmal etmesin. Biz neslimizi böyle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Devlet olarak, millet olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün mensupları ile birlikte peygamber ahlakı ile ahlaklanan çocuklar yetiştirelim. Gençler yetiştirelim. Doğruluktan ayrılmasın. Yalandan uzak dursun. Müminin vasıflarına sahip olması gereken hasletlere, vasıflara sahip olsun. Böyle gençlerimiz olsun. Gençlik devletimizin, milletimizin en büyük hazinesi, biz gençliğimizi eğer değerlerimize uygun bir şekilde yetiştirebilirsek bu hazinemiz değer itibariyle daha da katlanır" dedi.

'30 MİLYONU AŞKIN GENÇ BİR NÜFUSA SAHİBİZ'

Bugün itibariyle 20 milyon kadar üniversite öncesi olduğunu kaydeden Ali erbaş, "Sadece öğrenci sayımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 20 milyon civarında. Küçük çocuklarımız var okul öncesinden de önce onlarla beraber üniversite öğrencilerimiz topladığımız zaman 30 milyonu aşkın genç bir nüfusa sahibiz. Bu zenginliğimizi devam ettirmemiz lazım. Bunun için de ailemize sahip çıkmamız lazım. Onun için bu yıl devletimiz 'Aile Yılı' ilan etti. Ailenin sağlam olması için bizim küçük yaşlarda çocuklarımıza iyilik nedir? Doğruluk nedir? Birlikte yaşama tecrübesi için hoşgörü nedir? Yalan söylemenin kötülüğü nedir? Bunları öğretmemiz lazım. Peygamber ahlakı böyle oluşur. Peygamber Efendimiz müminin üç önemli hasletinden bahsediyor. Mümin konuştuğu zaman doğru söyler. Söz verdiği zaman sözünde durur. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder. Münafık da tam bunun tersidir" diye konuştu.

'BU PROJE DESTEKLENMELİ'

4-6 yaş kuran kurslarında görevlendirilen hocaların ilahiyat fakültesi mezunlarından seçildiğini kaydeden Ali Erbaş, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz bir protokol doğrultusunda sertifika programına tabi tutuyoruz. 360 kredilik sertifika programını bitirmeyen hiçbir hocamızı 4-6 yaş okullarında, kurslarında görevlendirmiyoruz. Orada 360 saat çocuk eğitimi nasıl olur? Çocuk gelişimi nedir? Bu alandaki pedagojik formasyon dersleri nedir? Bunları en güzel bir şekilde öğreniyor, ondan sonra o sertifikayı alanlar bu derslere giriyor. Çok titiz davranıyoruz. Allah'ın emaneti, Allah'ın emanetini teslim ettiğimiz emin eller olmalı. Bunlar da işte bizim hoca hanımlarımız. Buna önem veriyoruz. Annelik şefkatiyle çocuklarımıza yaklaşıyor."

Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hep birlikte Hacı Nuri Çomu 4- 6 Yaş Kur'an Kursunun açılış kurdelesini kestiler.

Kaynak: DHA

Ali Erbaş, Osmaniye, Politika, Gençlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Erbaş: Gençlik, Milletimizin En Büyük Hazinesi - Son Dakika

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