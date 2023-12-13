Alparslan Bayraktar: "Sıkı Denetimlerle Madencilik Sektörünü Daha Güvenilir Bir Hale Getirmeyi Hedefliyoruz, 2023 Yılında Şu Ana Kadar 8 Bin 419...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'nda, "Arama faaliyetlerinden üretime kadar her aşamada uyguladığımız sıkı denetimlerle madencilik sektörünü daha güvenilir ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede 2023 yılında şu ana kadar 8 bin 419 denetim gerçekleştirdik. Diğer taraftan, faaliyetlerin tamamlandığı maden sahalarında doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının usulüne uygun yapılmasını büyük bir dikkat ve kararlılıkla takip ediyoruz. Geçtiğimiz 3 yılda toplam 6 bin 100 hektar alanın bu çerçevede rehabilite edilmesini sağladık. Sadece bu alanlara toplam 6,5 milyon ağaç dikilmesini temin ettik" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAlparslan Bayraktar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hükümet adına bütçeleri üzerinde söz alarak konuştu. Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"MADEN İHRACATIMIZI, 2022 YILINDA 10 KAT ARTIRARAK 6,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRDIK VE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"

"Madencilik; iktisadi kalkınmaya, istihdama ve sosyal refahın gelişimine pek çok açıdan önemli katkılar sunan bir sektördür. Bu nedenle madencilik yatırımları, bir ülkenin veya bölgenin sürdürülebilir kalkınması için stratejik önemi haizdir. Üretilen maden çeşitliliği açısından dünyada 8. sırada yer alan ülkemizin sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırmak üzere geliştirdiğimiz politikalarla; bordan yerli kömüre, nadir toprak elementlerinden altın madenciliğine kadar her alanda üretimi, katma değeri ve istihdamı sürekli olarak artırıyoruz. Bu kapsamda; 2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatımızı, 2022 yılında 10 kat artırarak 6,5 milyar dolara ulaştırdık ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Ayrıca, 2002 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde binde 8 olan madenciliğin payını yüzde 75 arttırarak 2022 yılında yüzde 1,4'e yani 210 Milyar liraya yükselttik. Hedefimiz önümüzdeki dönemde bu oranı yüzde 5 seviyesine çıkarmak.

"MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜ DAHA GÜVENİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Milli maden mücadelemizin, özünde insan var, insanımız için madencilik var. Madenlerimizi ekonomiye kazandırırken önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli üretim diyoruz. Ayrıca, arama faaliyetlerinden üretime kadar her aşamada uyguladığımız sıkı denetimlerle madencilik sektörünü daha güvenilir ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede 2023 yılında şu ana kadar 8 bin 419 denetim gerçekleştirdik. Diğer taraftan, faaliyetlerin tamamlandığı maden sahalarında doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının usulüne uygun yapılmasını büyük bir dikkat ve kararlılıkla takip ediyoruz. Geçtiğimiz 3 yılda toplam 6 bin 100 hektar alanın bu çerçevede rehabilite edilmesini sağladık. Sadece bu alanlara toplam 6,5 milyon ağaç dikilmesini temin ettik.

"ŞU AN İTİBARİYLE GÜNLÜK YAKLAŞIK 30 BİN VARİL HAM PETROL ÜRETİM SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Ülkemiz kara alanlarında bugüne kadar yapılmış en büyük petrol keşfini Şırnak'ta Gabar Bölgesinde gerçekleştirdik. Dün Gabar'daki keşfimizin yıl dönümüydü. Şehit Astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdiğimiz bu iki sahada şu an itibarıyla günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Yıllarca adı terörle anılan bu bölgemiz artık üretimle, istihdamla ve kalkınmayla anılıyor ve adeta petrol üssü haline geliyor. Yeni keşifler ve ilave yatırımlarımız sayesinde Şırnak ve civar illerimiz göç veren değil göç alan bir konuma gelecek, ekonomileri büyüyecek ve buradaki vatandaşlarımızın refah seviyelerinde önemli artışlar olacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak bir kez daha belirtmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun verdiği hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz kararlı çalışmalarla; petrol ve doğal gaz üretimimizi arttıracağız, buradan elde edilen gelirleri de başta aile ve gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin tüm fertlerinin hizmetine sunacağız. Enerji ithalatındaki ezberleri bozacak ve dışa bağımlılığı ülkemizin gündeminden çıkaracağız.

"NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ YAPMA HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Artan enerji ihtiyacını kesintisiz şekilde karşılayabilmek, daha çok yenilenebilir kaynağı devreye alabilmek ve 2053 yılı net sıfır karbon hedefimize ulaşabilmek adına; nükleer güç santrallerinin devreye alınması ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda Türkiye'nin 1950'li yıllardan beri var olan Nükleer Güç Santrali yapma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Uzun yıllardır devam eden bu istek ve mücadelemizin somut örneği olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemizde birçok merhaleyi geride bıraktık. Uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde 4 reaktörün de aynı anda inşası devam etmektedir. Bu haliyle Akkuyu NGS projemiz kurulu güç bakımından dünyada inşası devam eden en büyük nükleer santral projesidir. Şu anda 30 bine yakın istihdama ulaşılan Mersin Akkuyu sahasında tesis tamamen devreye alındığında 4 bin kişiye sürekli istihdam sağlayacağız. Ayrıca, 27 Nisan 2023 tarihinde ilk yakıt çubuklarını sahaya getirerek Akkuyu projemize uluslararası anlamda nükleer tesis statüsü kazandırdık. Diğer taraftan, Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerine yönelik çalışmalara ve teknoloji sahibi ülkelerle görüşmelere devam ediyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZA 87 MİLYAR LİRALIK DOĞAL GAZI BEDELSİZ OLARAK SUNMAKTAYIZ"

Sakarya Gaz sahasından üretilen doğal gazın 2023 yılı Nisan ayında karaya ulaşmasıyla birlikte, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ilk ay tüm tüketimlerini ücretsiz yaptık. Sonraki aylarda ise aylık 25 metreküpe denk gelen tüketimlerinin bir yıl boyunca ücretsiz olmasını kararlaştırdık. Bu bağlamda, vatandaşlarımıza 87 milyar liralık doğal gazı bedelsiz olarak sunmaktayız. İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararına göre, hanedeki kişi sayısına bağlı olarak aylık 150 kWh karşılığı destekleme yapıyoruz. Bu bağlamda, 2019'dan bugüne kadar toplam 18,2 milyar lira tutarında elektrik tüketim desteği verdik. Vatandaşlarımıza 2023 yılındaki elektrik ve doğal gaz tüketim destek rakamımız toplamda 282 milyar lirayı bulmuş yani bu bedel vatandaşlarımız adına devletimiz tarafından karşılanmıştır.

"AK PARTİ İKTİDARLARI SAYESİNDE BÖLGELER ARASI FARKLARIN AZALDIĞI, ŞEHİRDE NE VARSA KÖYDE DE ONUN OLDUĞU BİR ÜLKE HALİNE GELDİK"

Türkiye, eski Türkiye değil. 21 yıllık AK Parti iktidarları sayesinde bölgeler arası farkların azaldığı, şehirde ne varsa belde de köyde de yaylada da onun olduğu bir ülke haline geldik. Elektrik dağıtımlarında özellikle kırsal bölgelerden gelen taleplerde eskiden sadece aydınlatma amacıyla kullanılan şebekelerin, şimdilerde her türlü beyaz eşyanın ihtiyaç duyduğu tüketim altyapısına dönüşmesi gerekliliğini görüyoruz. Bu noktada artan ihtiyaçlar ve talebi daha fazla yatırım yaparak karşılayacağız."