Anka Haber Ajansı 10 Aralık Salı Gündemi

Güncel

09.30 - 10 Ekim Barış Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Ankara Garı önünde anma etkinliği gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

10.00 - TÜİK, ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlenecek. Şehitlerin naaşı, törenin ardından memleketlerine gönderilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ISPARTA)

10.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.30 - Polonez işçilerinin, Çatalca Adliyesi önündeki direnişi devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2025 yıl bütçeleri görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - 12.45 - 16.00 - 17.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret edecek, Saray Caddesinde basın açıklaması yapacak. Dervişoğlu, Kahramanmaraş'ta Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinin ardından Dulkadiroğlu'nda Çankaya Blokları önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY - KAHRAMANMARAŞ)

12.00 - "Magnum İstanbul'da: İnsan Hakları Olanlar - Olmayanlar Sergisi Açılışı"na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30- İzmir Barosu, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 18.30 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, 15'inci Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP heyetinin, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.30 - Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde "memur, memur emeklisine refah payı" için basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00- İzmir'deki memur ve emekli sendikaları, "memur ve memur emeklisine refah payı" istemiyle ülke genelinde düzenledikleri eylem kapsamında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/HATAY - KİLİS- SINIR KAPILARI)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…