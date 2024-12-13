Anka Haber Ajansı 13 Aralık Cuma Gündemi

Güncel

09.00 - 14.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Barış ve İşbirliği İçin Belediye Başkanları Toplantısı ile Şişli'den Ataşehir'e İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezinek konferansı katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

09.30- Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde Amasra maden ocağında 43 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - BARTIN)

10.00- TÜİK, 2023 yılına ilişkin girişimcilik ve iş demografisi bültenini, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Metal işçileri, iki fabrikada daha greve çıkıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - GEBZE)

10.00 - Polonez işçilerinin, kefenli eylemi devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.30 - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00- TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülecek. (ANKARA)

11.00 - Prof. Dr. Türkan Saylan'ın 89. doğum günü dolayısıyla evinin bulunduğu ve kendi adını taşıyan Prof. Dr. Türkan Saylan Sokağı'nda anma yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.20-14.30- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tirebolu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, teşkilat buluşması ve üye katılım toplantsına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ GİRESUN)

14.00 - Türkiye Barolar Birliğinin 38'inci Olağan Genel Kurulunda yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına yeni seçilenler için devir-teslim töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP heyetinin, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

14.00 - 16.30 - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya ve Kocaeli 8'inci olağan il kongrelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - SAKARYA/ İZMİT)

15.30- Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve yerlerine kayyım atanan Belediye Eş Başkanları ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek. (ANKARA)

- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…