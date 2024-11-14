Anka Haber Ajansı 14 Kasım Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 14 Kasım Perşembe Gündemi

Anka Haber Ajansı 14 Kasım Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 14 Kasım Perşembe gündemi

14.11.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜİK, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin verileri açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - İzmir'de 12 Temmuz'da yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu 42 kişinin, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına devam edecek. (İZMİR)

10.30 - CHP heyeti, Esenyurt Belediyesi önünde Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (ANKARA)

10.45 - DEM Parti, belediyelere atanan kayyumlara karşı İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. İstanbul Kariyer Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- TBMM Genel Kurulunda, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(ANKARA)

14.00 - İstanbul Büyükehir Belediyesi Meclisi, Kasım ayı 3'üncü Birleşimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.(ANKARA)

14.00 - 16.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni düzenlenecek ve resmi yemek verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ -ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak. (ANKARA)

15.00 - İzmir Halkevleri, Selçuk'ta bir evde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin "Çocukların katili yoksullaştırma politikalarının sorumlusu saray iktidarıdır" başlıklı basın açıklaması düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde konser vb. etkinliklere yapılan harcamalarla kamu zararı iddialarıyla başlatılan inceleme ve soruşturmalarla ilgili süreç takip ediliyor (İSTANBUL - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 14 Kasım Perşembe Gündemi - Son Dakika

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