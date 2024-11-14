Anka Haber Ajansı 14 Kasım Perşembe Gündemi

Güncel

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜİK, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin verileri açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - İzmir'de 12 Temmuz'da yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu 42 kişinin, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına devam edecek. (İZMİR)

10.30 - CHP heyeti, Esenyurt Belediyesi önünde Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…