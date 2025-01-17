Anka Haber Ajansı 17 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 17 Ocak Cuma Gündemi

Anka Haber Ajansı 17 Ocak Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 17 Ocak Cuma gündemi

17.01.2025 09:04  Güncelleme: 09:05
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09.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7532 sayılı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 7533 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuracak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi ile ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (ANKARA)

12.00 - Boğaziçililer, "kayyum yönetimine" karşı 1000'inci nöbet gününde buluşuyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı önünde "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Raporu"nu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - 15.30 - 17.15 - 18.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi ve "Konya Çevre Yolu 2. Kesim" açılışı programına katılacak. Erdoğan, "Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi" açılışı ve Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KONYA - KAYSERİ)

14.30- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen "aşlı Bakım Sistemi Çalıştayı"na katılacak. (ANKARA)

14.30 - CHP heyetinin, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.30 - 16.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası ile esnafı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - KIRIKKALE)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Atakaş Hatayspor- Galatasaray maçıyla başlayacak. (MERSİN)

- DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı temaslara ilişkin açıklama yapacak.

- Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmaya varılmasının ardından gelişmeler izleniyor. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 17 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika

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