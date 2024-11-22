Anka Haber Ajansı 22 Kasım Cuma Gündemi

Güncel

09.15 - Yenidoğan Çetesi Davası duruşması 5'inci gününde devam edecek. TBMM İnsan Hakları Komisyonu heyetinin de duruşmayı izlemesi ve duruşma öncesi açıklama yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (ANKARA)

10.00 - 16.00 - CHP PM ve MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde ayrı ayrı toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi turu kapsamında Malatya'da ziyaretlerde bulunacak. Karatepe, ekonomi turuna ilişkin CHP Malatya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MALATYA)

10.00 - TÜİK, 2023 yılı dolaylı AR-GE teşvikleri istatistiklerini ve bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Emekli askerler ve vatandaşlar, teğmenlerin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin kararı protesto için Anıtpark'ta, Kadıköy'de ve Konak'da basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA-İSTANBUL - İZMİR)

12.30- Hekim Birliği Sendikası üyeleri, İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde Diş hekimlerinin yaşadığı sorunlara ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMIR)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'na katılacak. (İSTANBUL)

14.00 - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verecek. CHP Genel Başkanı Özel de duruşmayı takip edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - Ankara Barosu, Sokak Hayvanları Yönetmeliği'ne karşı Tarım ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

18.00- İZSU Genel Kurulu, kasım ayı ikinci birleşimi meclis salonunda gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Ankara Çayırhan Termik Santrali, maden sahalarının özelleştirme kararı alınmasına karşı çıkan işçilerin kendilerini madene kapatmalarının ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…