Anka Haber Ajansı 29 Mayıs Perşembe Gündemi

09.00 - Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar başkanlığında düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
09.00 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
09.30 - 11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel,Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
09.30 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-ESKİŞEHİR)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, 2023 yılı enerji hesapları bültenini ve 2024 yılı ulusal eğitim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde 23. Dönem Hakkari Milletvekili Hamit Geylani için düzenlenecek anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.30 - İzmir Valisi Süleyman Elban, Hükümet Konağı'nda "Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
15.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, TÜİK'e karşı açtıkları davanın ilk duruşması öncesinde Ankara 3. İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
16.00 - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
18.00 - Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar, TBB'nin araç teslim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
19.00 - 20.30 - İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yılı nedeniyle " Edirnekapı'dan Saraçhane'ye İstanbul'un Muhafızları Yürüyüşü"ne katılacak, Saraçhane'de "Yüksek Sadakat Konseri"ni izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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