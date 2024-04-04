Çeşme'de Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Devir Teslim Töreni

İzmir'de Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan atan 21 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 21 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlik sırasında yapılan kamera incelemesinde suç unsuru slogan atan 21 kişiyi tespit etti. Şüphelilerden bazıları ayrıca sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.