Çeşme'de Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Devir Teslim Töreni - Son Dakika
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Çeşme'de Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Devir Teslim Töreni

ANKA HABER AJANSI 4 NİSAN PERŞEMBE GÜNDEMİ

04.04.2024 09:38  Güncelleme: 09:43
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ANKA HABER AJANSI 4 NİSAN 2024 PERŞEMBE GÜNDEMİ

09.45/10.30/12.00 - Çeşme'de Belediye Başkanlığına seçilen Lal Denizli, mazbata töreninin ardından konvoy ile devir teslim törenine geçecek (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI - İZMİR)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.30 -İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim başarısının ardından çalışanlarla bir araya gelecek, Saraçhane'de mazbata töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - İSTANBUL)

13.00/11.00/13.00/14.00/15.15/16.15 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş mazbatasını alacak, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan ve Keçiören'de seçilen CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş'ın da katılımıyla yapılacak devir teslim törenleriyle görevi devralacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

11.00 - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, seçim sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan başkanlığındaki CHP Heyeti, Antakya Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapacak. (HATAY)

12.00 - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar belediyede görevi devralacak (GÖRÜNTÜLÜ/ŞANLIURFA)

15.00 - Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

16.00/17.00/18.00 CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda karşılama töreninde İzmirlilerle bir araya gelecek. Özel Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, belediye binasının yanındaki alanda Manisalılarla seçim zaferini kutlayacak.

Mazbatanın DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'a verilmesi kararının ardından gelişmeler izleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - VAN, ANKARA)

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'da Tuzla, Gaziosmanpaşa, Beykoz gibi ilçeler başta olmak üzere sonuçlara yapılan itirazlar ve devir teslim törenleri takip ediliyor.

...ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Lal Denizli, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Devir Teslim Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Devir Teslim Töreni - Son Dakika
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