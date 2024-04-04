Çeşme'de Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Devir Teslim Töreni

ANKA HABER AJANSI 4 NİSAN 2024 PERŞEMBE GÜNDEMİ
09.45/10.30/12.00 - Çeşme'de Belediye Başkanlığına seçilen Lal Denizli, mazbata töreninin ardından konvoy ile devir teslim törenine geçecek (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI - İZMİR)
10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
10.30 -İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim başarısının ardından çalışanlarla bir araya gelecek, Saraçhane'de mazbata töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - İSTANBUL)
13.00/11.00/13.00/14.00/15.15/16.15 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş mazbatasını alacak, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan ve Keçiören'de seçilen CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş'ın da katılımıyla yapılacak devir teslim törenleriyle görevi devralacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)
11.00 - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, seçim sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.30 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan başkanlığındaki CHP Heyeti, Antakya Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapacak. (HATAY)
12.00 - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar belediyede görevi devralacak (GÖRÜNTÜLÜ/ŞANLIURFA)
15.00 - Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
16.00/17.00/18.00 CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda karşılama töreninde İzmirlilerle bir araya gelecek. Özel Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, belediye binasının yanındaki alanda Manisalılarla seçim zaferini kutlayacak.
Mazbatanın DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'a verilmesi kararının ardından gelişmeler izleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - VAN, ANKARA)
31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'da Tuzla, Gaziosmanpaşa, Beykoz gibi ilçeler başta olmak üzere sonuçlara yapılan itirazlar ve devir teslim törenleri takip ediliyor.
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Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Devir Teslim Töreni - Son Dakika
Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan eski hükümet konağı, restore edilerek aile destek merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Restorasyonun ardından eski hükümet konağında yöresel sanatlar ve dikiş kursları gibi hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca binanın üst katı kütüphane olarak kullanılacak ve böylece bir kültür merkezi oluşturulmuş olacak.
Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 21 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlik sırasında yapılan kamera incelemesinde suç unsuru slogan atan 21 kişiyi tespit etti. Şüphelilerden bazıları ayrıca sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bilecik'in Bayırköy beldesinde bulunan 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki çocuklar için bağışladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyasına destek veren minik öğrenciler, örnek davranışlarıyla dikkat çekti. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, minik öğrencileri tebrik ederek hediye verdi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kütahya Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundan aranan şahıs Bilecik'te yakalandı. Tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavının 29 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak olup başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları taşıdıkları takdirde bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecekler. Sınav müracaatları 8 Nisan'da başlayacak ve 22 Nisan saat 23.59'da sona erecektir.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri alındı. Toplantıda, vatandaşların Eskişehir'de Bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesi amaçlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt'ü yeniden MHP kazanırken, sembolik anahtar Bahçeli'ye teslim edilecek. MHP Bilecik il genelinde büyük başarı elde etti.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilerek, güven tazeleyen Ahmet Elbi, mazbatasını aldı.
Şarkışla Minibüsçüler Kooperatifi üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinin bahçesine 100 meyve fidanı dikti. Kooperatif Başkanı Bülent Ünal, çeşitli meyve fidanlarıyla bahçeyi güzelleştirdiklerini belirtti.
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