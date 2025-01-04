Anka Haber Ajansı 4 Ocak Cumartesi Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 4 Ocak Cumartesi Gündemi

ANKA Haber Ajansı 4 Ocak Cumartesi gündemi

04.01.2025 09:04  Güncelleme: 09:32
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09.00 - 20.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları ile toplantının ardından, partisinin Kars İl Başkanlığı binasının açılışına katılacak. Susuz ve Selim belediye başkanlıklarını ziyaret edecek olan Özel, Selim Belediyesi Konferans Salonu'nda "Gençlik Buluşması"na katılacak. Özel, akşam da Sarıkamış Şehitleri Anma kapsamında meşaleli yürüyüşe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KARS)

10.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - 15.30 - Antalya'da yaşama veda eden sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Sanatçı ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00-17.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu 8. olağan il kongrelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SAMSUN - ORDU)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00- Şehit Aileleri Federasyonu ve Emekli Amiral Cihat Yaycı, "teröristbaşı bebek katiline yapılan pazarlık konusundaki görüş ve düşüncelerini" dernek merkezinde düzenleyecekleri basın toplantısıyla paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30 - 16.00 - 19.00 - 20.00- Trendyol Süper Lig'in 18. haftasına, Adana Demirspor-RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor, Galatasaray-Göztepe ve Reeder Samsunspor- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek. (ADANA- ANTALYA- İSTANBUL- SAMSUN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 4 Ocak Cumartesi Gündemi - Son Dakika

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