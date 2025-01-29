Ankara Buluşmaları Başladı

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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Ankara'nın ekonomik gelişimini desteklemek, gelecek vizyonu çizmek ve diğer kurum-kuruluşlarla projeler geliştirmek amacıyla düzenlenen "Ankara Buluşmaları" toplantı serisinin ilki, üniversite rektörlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Derdimiz Ankara olunca ayrı gayrı olmasın, birlikte konularımızı ele alalım dedik. Başkent için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Biz sadece bu topraklara borcumuzu ödemek istiyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Ankara'nın ekonomik gelişimini desteklemek, gelecek vizyonu çizmek ve diğer kurum-kuruluşlarla projeler geliştirmek amacıyla düzenlenen "Ankara Buluşmaları" toplantı serisinin ilki, ATO Duatepe Salonu'nunda yapıldı.

Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Baç, Lokman Hekim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Şahin, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgül Kısa'nın yanı sıra ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali İhsan Güçlü, Halil İlik ile Yasin Özyolu katıldı.

"Ankara ile ilgili söz söyleyebilecek tüm kesimlerle 'Ankara Buluşmaları' toplantılarında bir araya gelmeyi istedik"

Konuşmasına, Ankara'nın temel göstergelerini içeren bir sunum yaparak başlayan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası hakkında bilgi verdi. Ankara Ticaret Odası olarak yürüttükleri çalışmaların Başkent'in mevcut şartları, sorunları ve ihtiyaçlarını gündeme getirdiğini kaydeden Baran, "Ankara, siyasetin, bürokrasinin, kamu yönetiminin merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleri, üretim kapasitesi, ticaret ve turizm iklimi ve yükselen ihracat potansiyeliyle önemli bir şehir. Ankara'nın potansiyelinin harekete geçirilmesi ve ülkemizin gelişimine daha güçlü katkı sağlayabilmesi için gelişebileceği alanları belirlemek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini ortaya koymak, yeni projeler üretmek, kısacası kentimizi konuşmak üzere, Ankara ile ilgili söz söyleyebilecek tüm kesimlerle 'Ankara Buluşmaları' toplantılarında bir araya gelmeyi, görüş alışverişinde bulunmayı, istişare etmeyi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi istedik" dedi.

" Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısının 60'ının merkezi de Ankara'da yer alıyor"

Ankara'nın sanayi, ticarette ülke genelinde edindiğini yere değinen Baran, şunları söyledi:

"Ankara, ticarette ve sanayide ağırlığı olan, turizmde gelişen, tarımsal üretimde yeri olan önemli bir şehir. Nüfusu 7 milyona yaklaşan Ankara, ülke genelinde sayıları 2,5 milyonu bulan şirketlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 45'i Ankara'da bulunuyor. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısının 60'ının merkezi de Ankara'da yer alıyor. Ülke genelinde yaklaşık 400 Organize Sanayi Bölgesi'nin 13'ü Ankara'da. Dünya'nın örnek aldığı Organize Sanayi Bölgeleri şehrimizde üretim yapıyor. Ülke genelindeki toplam 105 teknoloji geliştirme bölgesinin 13'ü yine şehrimizde. Ülke genelinde faaliyette olan bin 330 Ar-Ge Merkezi'nin 152'si Ankara'da. Yine ülke genelinde faaliyette olan 331 tasarım merkezinin 36'sı şehrimizde bulunuyor.

Ankara'nın Organize Sanayi Bölgeleri'nde savunma sanayi, metal işleme, iş makinası üretimi, mobilya, inşaat malzemeleri başta olmak üzere, birçok alanda iç ve dış pazara üretim gerçekleştiriliyor. Başkent Ankara, aralarında ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, MKE, ASFAT gibi önde gelen şirketlerin yer aldığı, savunma sanayi firmalarına da ev sahipliği yapıyor. Başkent'te üretilen savunma sanayi sistemleri birçok ülkeye ihraç ediliyor. Başkent'te ayrıca, keresteden mobilyaya kadar birçok alanda üretim gerçekleştiren, daha küçük ölçekli işletmeleri bünyesinde barındıran 10 adet sanayi sitesi bulunuyor. Başkentimizin 14 milyar doları ihracat olmak üzere yaklaşık 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi söz konusu. İhracat kilogram fiyatı ise Türkiye ortalaması olan 1,42 doların çok üzerinde. Ankara'nın ihracatı incelendiğinde, yüksek teknoloji ihracatı payı yüzde 13 ile Türkiye ortalaması olan yüzde 3,8'in üzerinde. Yani her 100 dolarlık ihracatımızın 13 doları yüksek teknoloji ürünlerinden elde ediliyor."

"446 sağlık tesisi, sağlık turizmi yapabiliyor"

Başkent'in 21 üniversitesi ve bu üniversitelerdeki güçlü akademik kadrolarla bir eğitim şehri olduğuna dikkat çeken Baran, kent ekonomisinin hizmet sektöründe yoğunlaştığını anlattı. Ankara'nın sağlık turizmiyle öne çıktığını da belirten Baran, "Şehrimizde yetkilendirilmiş 446 sağlık tesisi, sağlık turizmi yapabiliyor. Sağlık altyapısı dünya çapındaki tüm sağlık merkezleriyle rekabet edebilecek durumda. Hastanelerimizde robotik cerrahi başta olmak üzere, tüm ileri teknolojik imkanlar mevcut. Üstelik maliyet açısından diğer ülkelere kıyasla daha uygun. Hatta Türkiye'de en uygun fiyatla estetik başta olmak üzere, çeşitli alanlarda tedavi imkanı söz konusu" dedi.

Turizmin 54 sektörü doğrudan etkileyerek ekonomiye canlılık getirdiğinin de altını çizen Baran, "Sağlık başta olmak üzere turizmde gelişebilmek için Esenboğa Havalimanı'ndan direkt uçuşların artmasına ihtiyacımız var" dedi. Yurtdışına direkt uçuşlar konusunun sürekli gündem maddeleri olduğunu anlatan Baran, şehir merkezinden havalimanına metro olmamasının da Başkent için büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

"Ankara serbest bölge kurulması için uygun bir şehir"

Spor turizminden faydalanabilmek için stadyumun bir an önce bitirilmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, Türkiye'nin 21'inci serbest bölgesinin de Ankara'da kurulabileceğini dile getiren Baran, "Hızlı Tren'in merkezi, karayolu ağının ortasında bulunan Ankara, gelişen üretim kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleriyle serbest bölge kurulması için uygun bir şehir" diye konuştu.

Ankara'nın 30'u 5 yıldızlı olmak üzere 195 otel ve termal tesisi, 58 bine yaklaşan yatak kapasitesi ile sağlık, kongre ve kültür turizminde gelişmeye uygun bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Baran, Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle şehre yönelik ilginin artabileceğini anlattı.

"Derdimiz Ankara olunca ayrı gayrı olmasın, birlikte konularımızı ele alalım dedik"

Baran, şehirdeki tüm kurum ve kuruluşların Ankara'ya katkıda bulunmak üzere gayret sarfettiğini de hatırlatarak, "Derdimiz Ankara olunca ayrı gayrı olmasın, birlikte konularımızı ele alalım dedik. Başkent için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Biz sadece bu topraklara borcumuzu ödemek istiyoruz. Bunu da Milli Mücadele'mize ve Cumhuriyet'imize kucak açan Ankara'mızı, dünya başkentleri arasına taşıyarak, marka bir şehir olmasını sağlayarak yapabiliriz" dedi.

Baran'ın ardından ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve üniversite rektör ve rektör yardımcıları görüş ve önerilerini aktardı.