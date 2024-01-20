 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışında konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediye başkanı sayısını artırarak Ankara'nın tarihini ve kültürünü ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Abidinpaşa Köşkü, restore edilerek teknolojik donanımlı bir müzeye dönüştürüldü ve açılış törenine birçok siyasi isim katıldı. Yavaş, konuşmasında ayrıca Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini koruma ve dünya başkentleriyle yarışma hedeflerini vurguladı.

20.01.2024 - 16:06,
Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılış töreninde; "İnşallah 31 Mart'tan sonra belediye başkanı sayımızı artırmak, meclisteki çoğunluğu da ele geçirmek suretiyle Ankara'nın tarihini, kültürünü ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceğiz… Dünya başkentleri ile yarışıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı, onun emanetine yaraşır şekilde hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Aslına uygun olarak restore edilen Abidinpaşa Köşkü, teknolojik donanımlı bir müzeye dönüştürüldü. Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışı; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde bugün yapıldı.

Açılış törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz, Gül Çiftçi ve Koza Yardımcı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milletvekilleri ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Tören öncesinde Seymen gösterisi yapıldı. Tarihçi-yazar Sinan Meydan, Milli Mücadele ve Ankara konulu sunum yaptı. Ardından açılışı yapılan Abidin Paşa Müzesi ile ilgili video gösterimi yapıldı. Son olarak da Çankaya Belediyesi'nin 10 yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı bir video gösterildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşmasının ardından şunları söyledi:

"İnşallah biz, bütün belediye başkanları olarak, 31 Mart'tan sonra belediye başkanı sayımızı da artırmak suretiyle, meclisteki çoğunluğu da ele geçirmek suretiyle Ankara'nın tarihini, kültürünü ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceğiz. Ulus'tan başladık, kaleye kadar devam ediyoruz. Burada bir ağabeyimiz var, Şevket Bülent Yahnici; Ankara çalışmaları ile Ankara Kale Grubu ile çalışmalar yapıyor; o tarihin korunması adına… İki etabı bitirdik. Tek etap kaldı, restore edilecek. İnşallah, orada otopark ve çıkışı da kolaylaştırmak suretiyle Ulus Meydanı'ndan başlayarak, trafiğin yer altına alınması projesini de Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu'na verdik; İstasyon'dan başlayarak Hıdırlıktepe, Kale, Hacıbayram'ın tamamı ayağa kalkmış oluyor. Oradaki tarihi, kültürü yaşatacağız. Bunu Cumhuriyet'i kuranlara borcumuzdan dolayı yapacağız. İkincisi… Bütün kentler hafızası ile yaşar. Bizim eski kent merkezini de ortaya çıkarıp, gelenlerin turist olarak tarihimi, kültürümüzü yerinde görmesini sağlayacağız. ve ancak bu şekilde dünya başkentleri ile yarışıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı, onun emanetine yaraşır şekilde hep birlikte inşa edeceğiz. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi\'nin açılışında konuştu
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Çankaya, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışında konuştu - Son Dakika


08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29
Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç kadın otel odasında ölü bulundu

Son Dakika
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
23:13 Beşiktaş'ın hocası, Pendikspor hezimetinden kendini sorumlu tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement