Ankara'da Ambulans Şoförü Avukatı Darbetti - Son Dakika
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Ankara'da Ambulans Şoförü Avukatı Darbetti

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Ankara'da bir avukat, kendisini tehlikeye düşürdüğünü iddia ettiği özel hastaneye ait ambulans şoförü tarafından darbedildiğini iddia etti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi ve savcılık soruşturma başlattı.

30.05.2024 13:28
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ANKARA'da avukat Meltem T., doktor kardeşi Y.T. ile trafikte seyir halindeyken, kendisini tehlikeye düşürdüğünü iddia ederek, aracının önünü kesen hasta bulunmayan özel hastaneye ait ambulansın şoförü Süleyman A. tarafından darbedildiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, soruşturma başlatırken, ambulans şoförünün trafikte Meltem T.'nin otomobilinin önünü kesmesi, üzerine yürümesi ve yaşanan arbedeye ilişkin kamera görüntüleri dosyaya girdi.

Olay, 28 Mart'ta Çankaya ilçesinde meydana geldi. Özel hastaneye ait hasta bulunmayan ambulansın şoförü Süleyman A., trafikte kendisini tehlikeye düşürdüğünü iddia ettiği avukat Meltem T.'nin kullandığı otomobilin önünü kesti. Süleyman A., sürücü Meltem T. ile yanında bulunan doktor kardeşi Y.T.'ye tepki gösterdi, tartışma çıktı. Arkadan gelen başka bir özel ambulansın şoförü de tartışmaya dahil oldu ve arbede çıktı. Çevredekilerin sakinleştirdiği Süleyman A., daha sonra ambulansla yola devam etti. Ambulans şoförünün otomobilin önünü kesmesi, yaşanan arbede ve tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ŞİKAYET ETTİ

Avukat Meltem T., doktor kardeşi ile birlikte, kamera görüntüleri ve basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığına dair doktor raporu ile savcılığa şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ambulans şoförü Süleyman A., yanındaki sağlık görevlisi E.İ. ve arkadan gelen ambulansın şoförü A.K.G. hakkında 'darp', 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Meltem T., trafikte seyir halindeyken ambulansın hızla aracının önünü kestiğini belirterek, "Süleyman A. inip aracımın camına anahtarla vurup, küfür etti. Şahıs kardeşimi arabadan indirmeye çalıştı. Ben de o esnada ambulans şoförüne 'Kusura bakmayın, acemiyim. O yüzden yavaş sürüyorum' dedim. Kardeşim camı indirerek, 'Yavaş sürün kaza yaptıracaktınız bize' demesi üzerine Süleyman A. camdan elini sokarak kardeşimin boğazını sıktı. Kardeşim arabadan inince de aynı şahıs elindeki anahtarla kardeşime yumruk attı. Ben araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştım. Ardından yoldan geçen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar gelerek kavgayı ayırdı" dedi.

'KAZA TEHLİKESİ ATLATTIK'

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Süleyman A. ise ifadesinde, "Orta şeritte sirenim kapalı, tepe lambalarım açık şekilde seyir halindeydim. Önüme bir araba seri şekilde geçti. Ben de çarpmamak için keskin bir manevrada bulundum, kaza tehlikesi atlattık. Ardından araca çarptığımı düşünerek yolun ortasında durdum. Aracıma baktığımda çarpmadıklarını gördüm. Araca doğru 'ne yapıyorsunuz' dedim. Araçta bulunan erkek şahıs bir şeyler söylüyordu, duymadım. Etrafta bulunan vatandaşların yardımıyla tartışma noktalandı" dedi.

'YUMRUK ATIYOR, BOĞAZINI SIKIYOR'

Meltem T.'nin avukatı Gizem Koç, müvekkilinin Etlik Şehir Hastanesi'nden nöbetten çıkan doktor kardeşini alıp eve dönerken ambulans şoförü tarafından trafikte sıkıştırıldığını iddia ederek, "Sonrasında ambulans şoförü önünü kesiyor. Müvekkilimize ve kardeşine karşı hakaretlerde bulunuyor. Aracın camını anahtarla yumruklamaya başlıyor ve sonrasında doktor olan müvekkilimize karşı boğazını sıkıyor. Arabadan çıkartıp hakaret ve tehditlerine devam ediyor. Bunu yapan kişinin ambulans şoförü olması zaten daha da hazin bir duruma getiriyor. Yani bir ambulans şoförü nöbetten çıkmış bir doktora karşı bunları uyguluyor. Bununla da kalmıyor, meslektaşımız kadın, ona karşı da ambulans şoförünün eylemleri mevcut. Darbediyor, hakaret ediyor, tehdit ediyor. Daha sonrasında ambulansta görevli ATT olan hanımefendi iniyor, kendisi de aynı şekilde müvekkilimize karşı darp ve hakaret eylemlerine devam ediyor. Sonrasında bir ambulans daha duruyor. Bu ambulans şoförü de iniyor, olaya karışıyor. O da aynı şekilde doktor olan müvekkilimize karşı darp eylemlerinde bulunuyor" dedi.

Gizem Koç, olaya karışan kişiler hakkında bakanlığa da şikayette bulunduklarını ve soruşturmayı takip edeceklerini söyledi.

Haber-Kamera: Eda KOÇ- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Ankara\'da Ambulans Şoförü Avukatı Darbetti
Kaynak: DHA

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