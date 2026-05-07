Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90. yılını konser programıyla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90. yılını konser programıyla kutladı

Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90. yılını konser programıyla kutladı
07.05.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Programda Ulvi Cemal Erkin, Paul Hindemith, Jean-Baptiste Lully, Turgay Erdener, Yalçın Tura ve Necil Kazım Akses gibi usta isimlerin besteleri seslendirildi - Türk bale eserlerinin ilkleri arasında bulunan Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Balesi'nden bir bölümün sahnelendiği konserde, Burak Soykan'ın bestelediği "90. Yılın Rüzgarında Bir Servi" eseri de ilk kez seyirciyle buluştu

Türkiye'nin ilk konservatuvarı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90. yılını geniş bir konser programıyla kutladı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda düzenlenen, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan "90. Yıl Orkestrası ve Korosu"nu duayen şef Rengim Gökmen yönetti.

Yücel Erten'in sanat danışmanlığında, sunuculuğunu Ezgi Şenler ve Serkan Melikoğlu'nun üstlendiği konser programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eserinin sunulduğu konserde, konservatuvarın kuruluş yıllarında uzun yıllar hocalık yapan Paul Hindemith'in "Tahta Üflemeliler, Arp ve Orkestra için Konçerto" eserini CSO flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, obuada Ulaş Yurtoğlu, arpte Engin Kansu, klarinette Elif Simay Meteoğlu ve fagotta Ozan Evruk seslendirdi.

Carmen Operasından "Habenera" eserini, konservatuvarın mezunlarından mezzosoprano Ferda Yetişer, Çiğdem Aytepe şefliğindeki 90. Yıl Korosu eşliğinde söyledi.

Konserde, Burak Soykan'ın bestelediği "90. Yılın Rüzgarında Bir Servi" eseri de ilk kez seyirciyle buluştu.

Tarihi bale "Çeşmebaşı" sunuldu

Türk bale eserlerinin ilkleri arasında bulunan Uğur Seyrek'in koreografisiyle, Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Balesinin 4. bölümü ile İnan Mert'in koreografisiyle Alfred Schnittke'nin "Like A Bird" eseri sahnelendi.

Jean-Baptiste Lully'in "Türk Töreni Marşı"nın seslendirildiği programda, Turgay Erdener'in "Dört Viyolonsel" eserini mezun sanatçılar Yaz Irmak, Yiğit Tan, İbrahim Aydoğdu, Sinem Bostancı çaldı.

Konservatuvar mezunlarına plaket

Programda, 50 yıl önce konservatuvardan mezun olan sanatçılara, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Konservatuvar Müdürü Prof. Burak Tüzün tarafından plaket ve 90. Yıl Anı kitabı takdim edildi.

Burada konuşan Burak Tüzün, bugün sadece Ankara Devlet Konservatuvarının 90. yaşını kutlamakla kalmadıklarını, Türk Beşlerinden Necil Kazım Akses'in de 6 Mayıs doğumlu olduğunu söyledi.

Tüzün, Rektör Güran'ın da bugün doğum günü olduğunu belirterek, Güran'ın doğum günü için seslendirilen kısa bir kutlama senfonisini yönetti.

Keşanlı Ali Destanı sahnelendi

Konserde, duayen besteci Yalçın Tura'nın "Do Re Mi" çocuk şarkısı, Atilla Çağdaş Değer'in şefliğindeki 90. Yıl Çocuk Korosu tarafından söylendi.

Emmerich Kalman'ın Çardaş Prensesi'nden "Silvia Arya" eserini soprano Feryal Türkoğlu koro eşliğinde seslendirdi.

Haldun Taner'in yazdığı, Yalçın Tura'nın bestelediği Keşanlı Ali Destanı'ndan "Zilha" ve "Sinekli Dağ" eseri Boğaçhan Sözmen'in rejisörlüğünde konservatuvarın tiyatro bölümü öğrencileri tarafından sahnelendi.

Program kapsamında, konservatuvarın bale ve caz sanat dalı öğrencileri de performans sergiledi.

Konser, Boğaçhan Sözmen'in anlatıcılığında, Kıvanç Tepe'nin "Bu Vatan Bizim" eserinin 3. bölümü ile Ulvi Cemal Erkin ile Necil Kazım Akses'in bestelediği "Konservatuvar Marşı" ile sona erdi.

Rektörlerden konsere katılım

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konservatuvarın kurulmasından bugüne gelmesine kadar emeği geçen herkesi şükranla anarak, emek veren akademisyenlere ve sanatçılara teşekkür etti.

Bunun, üniversite açısından büyük bir gurur olduğunu dile getiren Güran, "Enteresan bir şey, üniversitemizin nerdeyse 60 yıllık bir tarihi var ama bünyemizdeki bir birimin 90 yıllık tarihi var. Bu, büyük bir zenginlik bizim açımızdan. Hacettepe Üniversitesi'nin Cumhuriyet mirasından hakkına düşen bir varlık olarak bunu değerlendirebiliriz. Çok güçlü kadrolarımız, yetenekli öğrencilerimiz var. Ben daha nice on yıllara, yüz yıllara bu kurumun var olmasını, Türkiye'nin sanat ve kültür dünyasına, ufkuna katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ise Türkiye'nin göz bebeği Hacettepe Üniversitesi'nin konservatuvarının 90. yılını kutladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Demir, "Toplumların kendi yarattıkları değerleri, seslere emanet etmek çok önemlidir. Devlet Konservatuvarımızın güzel gününde birlikte olmakta gerçekten çok mutluyuz, tebrik ediyorum." dedi.

"Konservatuvar bir sanat yuvası oldu"

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan da Ankara Devlet Konservatuvarının Cumhuriyet'in ilanıyla kurulan önemli bir kurum olduğunu hatırlattı.

Bugün Türkiye'de adı sayılabilecek pek çok sanatçının bu kurumdan yetiştiğini belirten Aydoğan, "Tiyatro, sinema, müzik alanında güçlü sanatçılar yetişti ve konservatuvar hepimizi temsil eden bir sanat yuvası oldu. Konservatuvar, 1982'de Hacettepe Üniversitesi bünyesine geçti, bu da ayrı bir anlam taşıyor. Hacettepe Üniversitesi bizim bir kardeş kuruluşumuz. Böyle bir kurumun üniversite bünyesinde yer alması hakikaten çok hoş bir şey. Bugün konservatuvar yeni yerleşkesinde çok daha büyük, güzel sanatçılarımızı yetiştirmeye devam edecek." diye konuştu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden de üniversiteyi ve konservatuvarı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Konsere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı Tan Sağtürk, koreograf Volkan Ersoy, besteci Turgay Erdener, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ve Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ile konservatuvar mezunları ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90. yılını konser programıyla kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
İsrail karşıtı kalabalık grup ABD’deki tarihi sinagoga saldırdı İsrail karşıtı kalabalık grup ABD'deki tarihi sinagoga saldırdı
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis etkili oldu İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oldu
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye’den gelen cehennem Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
ABD’li ucuz uçuş devi iflas etti 17 bin kişi açıkta kaldı ABD'li ucuz uçuş devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:44
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 01:16:17. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90. yılını konser programıyla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.