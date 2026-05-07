Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90. yılını konser programıyla kutladı

Türkiye'nin ilk konservatuvarı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90. yılını geniş bir konser programıyla kutladı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda düzenlenen, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan "90. Yıl Orkestrası ve Korosu"nu duayen şef Rengim Gökmen yönetti.

Yücel Erten'in sanat danışmanlığında, sunuculuğunu Ezgi Şenler ve Serkan Melikoğlu'nun üstlendiği konser programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eserinin sunulduğu konserde, konservatuvarın kuruluş yıllarında uzun yıllar hocalık yapan Paul Hindemith'in "Tahta Üflemeliler, Arp ve Orkestra için Konçerto" eserini CSO flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, obuada Ulaş Yurtoğlu, arpte Engin Kansu, klarinette Elif Simay Meteoğlu ve fagotta Ozan Evruk seslendirdi.

Carmen Operasından "Habenera" eserini, konservatuvarın mezunlarından mezzosoprano Ferda Yetişer, Çiğdem Aytepe şefliğindeki 90. Yıl Korosu eşliğinde söyledi.

Konserde, Burak Soykan'ın bestelediği "90. Yılın Rüzgarında Bir Servi" eseri de ilk kez seyirciyle buluştu.

Tarihi bale "Çeşmebaşı" sunuldu

Türk bale eserlerinin ilkleri arasında bulunan Uğur Seyrek'in koreografisiyle, Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Balesinin 4. bölümü ile İnan Mert'in koreografisiyle Alfred Schnittke'nin "Like A Bird" eseri sahnelendi.

Jean-Baptiste Lully'in "Türk Töreni Marşı"nın seslendirildiği programda, Turgay Erdener'in "Dört Viyolonsel" eserini mezun sanatçılar Yaz Irmak, Yiğit Tan, İbrahim Aydoğdu, Sinem Bostancı çaldı.

Konservatuvar mezunlarına plaket

Programda, 50 yıl önce konservatuvardan mezun olan sanatçılara, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Konservatuvar Müdürü Prof. Burak Tüzün tarafından plaket ve 90. Yıl Anı kitabı takdim edildi.

Burada konuşan Burak Tüzün, bugün sadece Ankara Devlet Konservatuvarının 90. yaşını kutlamakla kalmadıklarını, Türk Beşlerinden Necil Kazım Akses'in de 6 Mayıs doğumlu olduğunu söyledi.

Tüzün, Rektör Güran'ın da bugün doğum günü olduğunu belirterek, Güran'ın doğum günü için seslendirilen kısa bir kutlama senfonisini yönetti.

Keşanlı Ali Destanı sahnelendi

Konserde, duayen besteci Yalçın Tura'nın "Do Re Mi" çocuk şarkısı, Atilla Çağdaş Değer'in şefliğindeki 90. Yıl Çocuk Korosu tarafından söylendi.

Emmerich Kalman'ın Çardaş Prensesi'nden "Silvia Arya" eserini soprano Feryal Türkoğlu koro eşliğinde seslendirdi.

Haldun Taner'in yazdığı, Yalçın Tura'nın bestelediği Keşanlı Ali Destanı'ndan "Zilha" ve "Sinekli Dağ" eseri Boğaçhan Sözmen'in rejisörlüğünde konservatuvarın tiyatro bölümü öğrencileri tarafından sahnelendi.

Program kapsamında, konservatuvarın bale ve caz sanat dalı öğrencileri de performans sergiledi.

Konser, Boğaçhan Sözmen'in anlatıcılığında, Kıvanç Tepe'nin "Bu Vatan Bizim" eserinin 3. bölümü ile Ulvi Cemal Erkin ile Necil Kazım Akses'in bestelediği "Konservatuvar Marşı" ile sona erdi.

Rektörlerden konsere katılım

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konservatuvarın kurulmasından bugüne gelmesine kadar emeği geçen herkesi şükranla anarak, emek veren akademisyenlere ve sanatçılara teşekkür etti.

Bunun, üniversite açısından büyük bir gurur olduğunu dile getiren Güran, "Enteresan bir şey, üniversitemizin nerdeyse 60 yıllık bir tarihi var ama bünyemizdeki bir birimin 90 yıllık tarihi var. Bu, büyük bir zenginlik bizim açımızdan. Hacettepe Üniversitesi'nin Cumhuriyet mirasından hakkına düşen bir varlık olarak bunu değerlendirebiliriz. Çok güçlü kadrolarımız, yetenekli öğrencilerimiz var. Ben daha nice on yıllara, yüz yıllara bu kurumun var olmasını, Türkiye'nin sanat ve kültür dünyasına, ufkuna katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ise Türkiye'nin göz bebeği Hacettepe Üniversitesi'nin konservatuvarının 90. yılını kutladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Demir, "Toplumların kendi yarattıkları değerleri, seslere emanet etmek çok önemlidir. Devlet Konservatuvarımızın güzel gününde birlikte olmakta gerçekten çok mutluyuz, tebrik ediyorum." dedi.

"Konservatuvar bir sanat yuvası oldu"

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan da Ankara Devlet Konservatuvarının Cumhuriyet'in ilanıyla kurulan önemli bir kurum olduğunu hatırlattı.

Bugün Türkiye'de adı sayılabilecek pek çok sanatçının bu kurumdan yetiştiğini belirten Aydoğan, "Tiyatro, sinema, müzik alanında güçlü sanatçılar yetişti ve konservatuvar hepimizi temsil eden bir sanat yuvası oldu. Konservatuvar, 1982'de Hacettepe Üniversitesi bünyesine geçti, bu da ayrı bir anlam taşıyor. Hacettepe Üniversitesi bizim bir kardeş kuruluşumuz. Böyle bir kurumun üniversite bünyesinde yer alması hakikaten çok hoş bir şey. Bugün konservatuvar yeni yerleşkesinde çok daha büyük, güzel sanatçılarımızı yetiştirmeye devam edecek." diye konuştu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden de üniversiteyi ve konservatuvarı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Konsere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı Tan Sağtürk, koreograf Volkan Ersoy, besteci Turgay Erdener, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ve Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ile konservatuvar mezunları ve sanatseverler katıldı.