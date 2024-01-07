Ankara Keçiören\'deki yıkılan apartmanın sakinleri mağdur durumda

Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde "çürük raporu" verilerek yıkılan Ankara Keçiören'deki 31 haneli Gökdelen Apartmanı sakinleri yaklaşık iki yıldır kirada oturuyor. Aldığı 7 bin 500 lira emekli aylığının 4 bin lirasını kiraya vermek zorunda kalan 73 yaşındaki Huri Kılınçoğlu, "Naylonları satıyorum, kapıcılık yapıyorum. Komşulara sor. Binalarda bu yaşta çalışıyorum ben. Bir kilo et girmez benim evime. 250 gram et alamıyorum ben. Ekmeğe gidiyorum askıdan istiyorum, 2 ekmek veriyor. Bazen 'yok' diyor. Ben onunla kazanmadım ki ne deyim" dedi.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde, Ankara Keçiören'deki 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 31 haneli Gökdelen Apartmanı dayanıklılık testine sokuldu. Apartman sakinleri testin ardından binalarının kentsel dönüşüme girerek, depreme dayanıklı hale getirilmesini bekliyordu ancak olmadı. Binaya "çürük raporu" verildi ve bina Keçiören Belediyesi tarafından yıkıldı. Bina istinat duvarına yapışık ve yeni yönetmelik gereği yeni binanın da istinattan ayrılması gerektiği için hem dairelerin küçülmesi hem de binayı yapmak isteyen müteahhitler fazla kat artışı yapamayacağı için daire sahiplerinden yaklaşık 1 milyon liralık fark alması gündeme geldi.

Gökdelen Apartmanı sakinlerinin çoğu yaşlı ve emekli aylığı ile geçinen insanlar olduğundan milyonluk farkı ödeyemediler ve mağduriyetleri iki yıldır devam ediyor.

Bina sakinlerinin bugün enkazın önünde yaptığı basın açıklamasına 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar da katıldı.

Engelli çocuğu ile geçimini sürdürmeye çalışan 73 yaşındaki Huri Kılınçoğlu, 39 yıldır oturduğu apartman yıkılınca zor durumda kaldı. Alışveriş arabasını gösteren Kılınçoğlu, "Muhtacım. Her gün şununla alışverişe gidiyorum. Ne alışveriş yapacaksam. Ekmeği dahi param yok, askıdan alıyorum. 7 bin 500 lira para alıyorum. İmkanımız yok. Şu eve bir kat daha fazla çıkarlarsa, kat verirlerse burayı yaptıracağız. Vermezlerse karşılayamıyoruz. Devlet karşılarsa, azıcık yardımcı olursa kat için" diye konuştu.

Kılınçoğlu, ev sahibinin kiraya artış yapacağını ve yeni gelecek zamla kirayı nasıl karşılayacağını bilmediğini, kapıcılık yaparak ve topladığı kağıt, plastikleri satarak geçimini sağlamaya çalıştığını aktardı. Kılınçoğlu, "Naylonları satıyorum, kapıcılık yapıyorum. Komşulara sor. Binalarda bu yaşta çalışıyorum ben" dedi. Kılınçoğlu, geçinemediği için dilenciliği bile denediğini açıklayarak, "Bir kilo et girmez benim evime. 250 gram et alamıyorum ben. Ekmeği gidiyorum askıdan istiyorum, 2 ekmek veriyor. Bazen 'yok' diyor. Ben onunla kazanmadım ki, ne deyim? Vermiyor da" dedi.

Mağdur insanlar sorunlarını şöyle anlattı:

"5 BİN LİRA AYLIKLA 4 BİN LİRA KİRA ÖDÜYOR"

50 yıldır Gökdelen Apartmanı'nda oturan 70 yaşındaki Fatma Çelik: "Aldığım 5 bin lira maaş. Kira mı vereyim, geçineyim mi? Kendime göre benim de masraflarım oluyor. Kirada sürünüyoruz bu yaştan sonra. Çocuklar yardım ediyor, o yardım ediyor, bu yardım ediyor" diye konuştu. Çelik binanın yeniden yapılmasına ömrünün yetmeyeceğini düşünerek, "Ben göremem de çocuklarım görür belki."

"KİRALARDA MAHVOLDUK"

Günay Ceyhan: "Kiralarda mahvolduk. Dairemiz yıkıldı. Mahvolduk ya. Geçinemiyoruz. Asgari ücret belli. Hayat pahalı. Mahvolduk. Artık yetişin. 2 senedir kiradayız. Sürünüyoruz. Kiralar arttı. 3 bin 500 lira kira ödüyorum. Artacak. Adam zam istiyor. Aldığımız para belli. El atılmasını istiyoruz. Bir an önce binamızın yapılıp, herkesin evine geçmesini istiyoruz."

Abdullah Ferit Özbayram: "Kentsel dönüşüm davasından yıkıldı. Belediyeye defalarca gittik fakat belediye bize hiç yardım etmiyor. Televizyonlarda da anlatıyorlar. 'Şurada yapıldı, burada yapıldı, belediye bize yardım etti' diye ama bize yardım eden hiçbir belediye yok. Belediyenin bir yardımını görmedik."

"BAKANLIKTAN SONUÇ ALAMADIK"

Bina sakini avukat Koray Gökoğlu: "Çoğumuz kiralarda ve zor şartlarda yaşamaktayız. Belediye ve gerekli mercilerle görüştüğümüzde de kendileri buranın projesinin değiştirilemediğini, fazla kat izni verilemediğini söylemektedirler. Burada gelen müteahhitler de işe girmeme taraftarılar. Onlar da bir şekilde kazanç elde edememektedirler. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 31 dairenin yarısından fazlası kiracı olarak hayatına devam etmeye çalışıyor. Bu insanlara verilen kira yardımı şu anki koşullarda kiralarını karşılayamıyor. Buranın artık kim sorumluysa, belediyesi veya başka mercileri. Bize artı kat izni veya projede değişiklik, ne yapılabiliyorsa hepsinin yapılarak işimizin kolaylaştırılmasını ve bize yeniden dairelerimizin verilmesini istiyoruz. Bakanlıkla da gerekli görüşmeler yapıldı, sonuç alamadık. Keçiören'de kentsel dönüşüm açısından sıkıntı olduğu da söyleniyor."

BAKAN ÖZHASEKİ'YE SESLENDİ

Gökoğlu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum ve yeni Bakan Mehmet Özhaseki'ye çağrı yaparak, "Kentsel dönüşüm problemini biliyoruz. Ankara'da şu an birçok mağdur var. Biz de mağduruz. Geçmiş bakanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anki mevcut bakanımıza da yardım ihtiyacında olduğumuzu iletiyor ve bize ellerini uzatmasını talep ediyoruz" diye vurguladı.

"DEVLETİN KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VERDİĞİ DESTEK DE KİRAYI KARŞILAMADI"

Gökoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"AKP iktidarı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşüm paketi açıkladı ve yurttaşlara destek olunacağını duyurdu. Bu paketin yurttaşların barınma sorununu ne kadar çözeceği tartışılırken Başkent'te yaklaşık 120 kişinin oturduğu 31 daireli apartmanda oturanlar kentsel dönüşüm mağduru oldu. Keçiören İncirli'deki 19 Mayıs Mahallesi'nde Gökdelen Apartmanı sakinleri 2 yıl önce binalarının eski olduğunu ve depreme dayanamayacağını düşünerek, binayı teste soktu. Binaya çürük raporu verildi ve bina mühürlendi. Bina sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı, çoğu daire sakini fahiş fiyatlarda kiraya çıkmak zorunda kaldı. Devletin kentsel dönüşüm için verdiği destek de kirayı karşılamadı ve kanser hastasından işsizine geliri düşük olan yurttaşlar evlerinin bir an önce yapılması için çaba sarf etmeye başladı.

Bina yıkılmadan önce istinat duvarına yapışık olduğu için kentsel dönüşümle yeni yapılacak bina için metre kare ve daire sayısında kayıp oldu. Ayrıca müteahhitler bina sakinlerinden neredeyse bir daire parası istedi. Hem müteahhitlerin istediği parayı karşılayamayan, hem de yapılması daire sayısı nedeniyle bazılarının evsiz kaldığı yurttaşlar çözümü Keçiören Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne giderek emsal artışı istemekte buldu. Fakat her iki belediyeden de olumsuz yanıt aldı. Yurttaşlar şimdi kendi evleri yıkıldığı için fahiş kiralarda düşük gelirlerine rağmen oturmaya devam ediyor."

MUHTAR GÖLPINAR: "31 HANE MAĞDUR, HASTA OLAN VAR, KİRASINI ÖDEYEMEYEN VAR, İŞSİZ OLAN VAR…"

Basın açıklamasına katılan 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar: "Burası bu sokağın en eski binası. Zamanında 'gökdelen' diye adlandırılan apartmanın adı da Gökdelen olan 31 ailenin yaşadığı bir apartmanken, 3 yıl önce kentsel dönüşüm geldi hevesine kapılarak vatandaşların bu binayı yenileme çabaları ile yıkıldı bina. Çürük raporu alınarak, yıkıldı. Ama şu anda 31 hane mağdur. Kiracı olan var, hasta olan var, kirasını ödeyemeyen var, işsiz olan var. Bütün aileler mağdur. Bu mağduriyetin Keçiören Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kolaylık gösterilerek çözülmesini talep ediyorlar. Ben de mahalle muhtarı olarak bu hak sahiplerinin dertlerini dile getirmekle mükellef sayıyorum kendimi."