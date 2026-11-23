SETA İklim Değişikliği ve Çevre Programı Araştırmacısı Dilek Ağa, Küresel İklim Zirvesi COP31'de alınan ve önümüzdeki süreçte Addis Ababa Zirvesi'ne devredilen kararları AA Analiz için kaleme aldı.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), planlanan bitiş tarihinden iki gün sonra, 22 Kasım'da Antalya'da sona erdi ve UN News'e göre kayıtlardaki en uzun BM iklim zirvesi oldu.[1] Türkiye'nin COP Başkanlığını, Avustralya'nın ise Müzakereler Başkanlığını yürüttüğü konferansta, iki başkanlığın Antalya Paktı adıyla taraflara sunduğu ve konferansın kapsayıcı kararı niteliğindeki örtü karar taslakları üzerinde uzlaşı sağlanamadı.[1][2] Kapanış genel kurulunda COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu metin üzerinde uzlaşı bulunmadığını belirterek kararların kabul edilmediğini açıkladı.[1] Konferans yine de çıktısız kalmadı; taraflar gündemdeki pek çok başlıkta ayrı ayrı mutabakata vardı. Üzerinde uzlaşı sağlanamayan başlıca metin örtü kararı oldu. Örtü kararı dağlar, okyanuslar ve uyum finansmanı başlıklarındaki yeni adımları aynı pakette topladığından, paketin kabul edilmemesiyle bu adımlar da karara bağlanamadı.

Kabul edilen kararlar ve aksiyon ajandası

Taraflar müzakere gündemindeki maddelerin birçoğunu Antalya'da karara bağladı. Paris Anlaşması'nın 6. maddesi, en az gelişmiş ülkeler ve periyodik gözden geçirme başlıklarındaki kararlar da 20 Kasım akşamı kabul edildi.[3] UNFCCC Sekretaryasının belge kayıtlarına göre uzun vadeli iklim finansmanı, Daimi Finans Komitesi, Yeşil İklim Fonu, Kayıp ve Zarar Fonu, Uyum Fonu ve Küresel Uyum Hedefi kararları da kabul edilenler arasında bulunuyor.[4][5] Stiell kapanış konuşmasında adil geçiş dahil temel müzakere kararlarının alındığını belirtti.[6]

Adil geçiş kararıyla çalışma programı üç yıl daha sürdürülüyor ve bu şekilde COP30'da kararlaştırılan adil geçiş mekanizmasının aşamalı biçimde işler hale getirilmesi öngörülüyor.[7][8] Yardımcı organlar mekanizmanın işlevlerini, usullerini ve işleyiş düzenlemelerini Haziran 2027'deki oturumlarında geliştirecektir. Buna ilişkin kararın Kasım 2027'de alınması hedefleniyor.[7] Uyum alanında COP30'da kabul edilen 59 göstergeyi iyileştirmek ve kullanımlarına ilişkin rehberliği Ekim 2027'ye kadar hazırlamak üzere bir ulusal uzmanlar görev gücünün kurulması kararlaştırıldı.[8] Kabul edilen kararların bir bölümü asıl düzenlemeyi sonraki oturumlara bıraktı.

Müzakerelerin dışında yürütülen Aksiyon Ajandası'yla gönüllü taahhütler verildi. COP31 Başkanı Kurum kapanış konuşmasında, dünya enerji tüketiminin yarısından fazlasını temsil eden yaklaşık 80 ülkenin elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefine destek verdiğini açıkladı. [2] Stiell de ülke taahhütleri ve Liderler Zirvesi ile küresel ekonominin yaklaşık yarısının elektrifikasyonu hızlandırdığını belirtti.[6] Bu taahhütler gönüllü olduğundan müzakere edilmiş bir kararın yerini tutmuyor.

Antalya Paktı'nın içeriği ve itirazlar

Antalya Paktı, biri COP, diğeri Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) için hazırlanan iki karar taslağından oluşuyor. [9][10]. CMA taslağı 98 paragraftan oluşuyor ve küresel ısınmanın önümüzdeki birkaç yıl içinde 1,5 derece eşiğini aşması beklentisinden duyulan derin kaygıyı dile getiriyor.[10] Taslak ayrıca elektriğin toplam nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar küresel düzeyde yüzde 35'e çıkarılması ve karbon yakalama, kullanma ve depolamada aynı yıla kadar gigaton ölçeğine ulaşılmasının amaçlanması dahil çeşitli alanlarda küresel işbirliği çağrısında bulunuyor.[10] Metin fosil yakıtları hiç anmasa dahi giriş bölümünde BAE Mutabakatı'nı bütünüyle hatırlatıyor.[10] Fosil yakıtlardan uzaklaşma kararı Dubai'deki COP28'de alınmıştı [1]. Oysa 16 Kasım tarihli taslak, enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan uzaklaşmayı açıkça dile getiriyor ve uyum finansmanı için en az 120 milyar dolarlık bir hedef öngörüyordu.[11] Uyum finansmanına ilişkin bu hedef de son metinde yer almıyor.[10]

UN News'e göre uzlaşının önündeki başlıca engel fosil yakıt dili.[1] Elektrifikasyon, karbon yakalama hedefleri ve iklim finansmanı tartışılan diğer başlıklardır.[8] AB, fosil yakıtlara ve bunlardan uzaklaşmaya hiçbir atıf içermeyen bir metni kabul edemeyeceğini bildirerek karara resmen itiraz ederken, Panama sonucu reddetti ve Marshall Adaları da metne destek vermedi.[1] Birleşik Krallık önerilen kararın bilimsel açıdan geriye gidiş anlamına geldiğini açıkladı.[12] Buna karşılık Afrika Grubu adına konuşan Gana, iklim finansmanı, kayıp ve zarar ile adil geçiş bakımından eksikler görse de uzlaşıya engel olmayacağını belirtti. Pakistan paketin bütününün feda edilmesini istemezken, Arap Ligi adına konuşan Suudi Arabistan da karbon yakalama atıflarını savundu.[1] Bakan Kurum kapanış konuşmasında Türkiye'nin Antalya'da uzlaşının bütün imkanlarını zorladığını, bazı ülkelerin ise tarihi sorumluluğun gerektirdiği gayreti gösteremediğini ifade etti.[2]

Sonuçlanmayan başlıklar ve sonraki oturumlar

Örtü kararının kabul edilmemesi fosil yakıt dışındaki başlıkları da etkiledi, çünkü Pakt farklı başlıklarda da yeni adım tasarıları içeriyor. Her iki karar taslağı da iki yıllık bir Dağlar ve İklim Değişikliği Çalışma Programı kurulmasını öngörüyor. [9][10] CMA taslağı ayrıca okyanus ve iklim değişikliği diyaloğunun gelecek oturumları için çok yıllı Antalya Ocean Current planının ve ikinci Küresel Durum Değerlendirmesi'ne girdi olacak Blue Imece sentez raporunun hazırlanmasını öngörüyor.[10] Uyum finansmanının 2035'e kadar en az üç katına çıkarılması çağrısının referans değerine ilişkin seçenekleri ortaya koyacak teknik rapor ile Antalya-Addis Ababa uyum ve dirençlilik finansmanı yol haritası da aynı taslağın hükümleri olarak karşımıza çıkıyor [10].

Metni eleştiren Birleşik Krallık, uyum finansmanında referans değerin netleştirilmesi, okyanusların korunması ve dağ bölgelerinin desteklenmesi için ortaklarıyla çalışma taahhüdünde bulundu.[12] Bu başlıklar, Paktla birlikte karara bağlanamayan adımların konularıyla örtüşüyor.

Müzakere gündemindeki bazı maddeler de Pakttan bağımsız olarak sonuçlanamadı. Azaltım çalışma programının görev süresinin Antalya'da yenilenmesi gerekiyordu, ancak Rusya ve Suudi Arabistan'ın karar taslağına itiraz etmesiyle bu hususta uzlaşı sağlanamadı ve madde bir sonraki oturumun gündemine aktarıldı.[5][8] Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsüne (IISD) göre bu durumda Paris Anlaşması altında şimdilik azaltıma ayrılmış bir süreç bulunmuyor.[8]

Sonuçlanmayan başlıkların bir bölümü Haziran 2027'de Bonn'da yapılacak yardımcı organ oturumlarında, bir bölümü Addis Ababa'da toplanacak COP32'de ele alınacak.[4][5][8] İki taslağın da öngördüğü, uzlaşıya dayalı UNFCCC sürecinin güçlendirilmesine ilişkin diyalog Paktla birlikte karara bağlanamadı [9][10] ve usul tartışmalarının da devam etmesi öngörülüyor. UNFCCC sürecinde karar alma maddesi bir sonraki oturumun gündemine aktarılırken, Birleşik Krallık da COP sürecinin reformu için ortaklarıyla çalışacağını açıkladı.[4][12] Antalya'dan Addis Ababa'ya devreden gündem bu nedenle, bir yandan Pakt kapsamında öngörülen somut adımları, diğer yandan bu adımların hangi karar alma süreçleri ve usuller çerçevesinde şekilleneceğini içeriyor. Bakan Kurum'un ifadesiyle Türkiye Antalya'da uzlaşının bütün imkanlarını zorladı ve ortaya koyduğu Aksiyon Ajandası, geliştirdiği işbirlikleri ile kurduğu uluslararası ortaklıklar bu emeğin kalıcı kazanımları oldu.

[1] UN News, "COP31 ends without climate pact as UN chief warns there is 'no ambiguity in the science'", 22 Kasım 2026, https://news.un.org/en/story/2026/11/1168855

[2] Anadolu Ajansı, "Bakan Kurum: Türkiye olarak Antalya'da uzlaşının bütün imkanlarını zorladık", 22 Kasım 2026, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/bakan-kurum-turkiye-olarak-antalyada-uzlasinin-butun-imkanlarini-zorladik/4133765

[3] Earth Negotiations Bulletin, "Highlights and images for 20 November 2026", https://enb.iisd.org/antalya-un-climate-change-conference-cop31-20Nov2026

[4] UNFCCC, "COP 31: Agenda and in-session documents", https://docs.unfccc.int/event/COP-31

[5] UNFCCC, "CMA 8: Agenda and in-session documents", https://docs.unfccc.int/event/CMA-8

[6] UNFCCC, "UN Climate Change Executive Secretary Simon Stiell remarks at the Closing Plenary of COP31", 22 Kasım 2026, https://unfccc.int/news/un-climate-change-executive-secretary-simon-stiell-remarks-at-the-closing-plenary-of-cop31

[7] UNFCCC, "United Arab Emirates just transition work programme. Draft decision -/CMA.8", FCCC/PA/CMA/2026/L.24, 22 Kasım 2026, https://docs.unfccc.int/event/CMA-8

[8] IISD, "COP 31 Ends Without Antalya Pact—Time to Rebuild Trust", 22 Kasım 2026, https://www.iisd.org/articles/statement/cop31-ends-without-antalya-pact-time-rebuild-trust

[9] UNFCCC, "Antalya Pact. Draft decision -/CP.31", FCCC/CP/2026/L.14, 22 Kasım 2026, https://docs.unfccc.int/documents/10000419

[10] UNFCCC, "Antalya Pact. Draft decision -/CMA.8", FCCC/PA/CMA/2026/L.25, 22 Kasım 2026, https://docs.unfccc.int/documents/10000420

[11] UNFCCC, "Draft text prepared under COP 31 Presidency consultations on Presidency-led Party-driven cover decision", 16 Kasım 2026, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/dt_cop31_cover_decision.pdf

[12] UK Government, "UK Government position on COP31 Outcome", 22 Kasım 2026, https://www.gov.uk/government/news/uk-government-position-on-cop31-outcome

[Dilek Ağa, SETA İklim Değişikliği ve Çevre Programı Araştırmacısıdır.]

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