Antalya'da en önemli 5 pazarın 4'ünde turist kaybı yaşandı - Son Dakika
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Antalya'da en önemli 5 pazarın 4'ünde turist kaybı yaşandı

Antalya\'da en önemli 5 pazarın 4\'ünde turist kaybı yaşandı
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Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2026 Ocak-Ağustos verilerine göre kentin en önemli 5 kaynak pazarından 4'ünde düşüş olduğunu söyledi.

ANTALYA'nın 2026 yılı Ocak- Ağustos dönemindeki turizm verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kentin en önemli 5 kaynak pazarından 4'ünde düşüş yaşandığını söyledi. Zengin büfeli her şey dahil sisteminin artık tek başına yeterli olmadığını aktaran Yavuz, Avrupalı turistin farklı deneyimler sunan, en önemlisi ödediği paranın karşılığını alabildiği destinasyonları tercih edeceğini aktardı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2026 yılı 8 aylık dönemin sonuçlarını değerlendirdi. Verileri Avrupa'nın Antalya'ya uyarısı olarak nitelendiren Yavuz, bu yılın performansını önceki yılların verileriyle karşılaştırdığında ilk dikkatini çeken konunun, Almanya ve İngiltere gibi iki ana pazardaki ivmenin aşağıya dönmesi olduğunu açıkladı. Bu iki pazara son yılların yükselen yıldızı Polonya ile her daim ilk beşte yer alan Hollanda eklenince tablonun daha da netleştiğini belirten Yavuz, "Avrupa pazarlarımız S.O.S veriyor. En önemli 5 pazarımızın 4'ünde kayıp var. 'Sayı önemli değil, saymayı bırakalım, gelire bakalım' söylemleriyle girdiğimiz sezonda sayısal düşüş yaşamak, doğal olarak olası turizm gelirini de aşağıya çekti" dedi.

YARIM MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Geçen yıla göre kaybedilen 672 bin ziyaretçinin kişi başı ortalama 750-800 avro harcama yaptığı varsayıldığında, potansiyel gelir kaybının yarım milyar avro civarında olduğunu söyleyen Yavuz, "Elbette bu kesinleşmiş bir gelir hesabı değil, kaybın ekonomik büyüklüğünü göstermek amacıyla yapılmış tahmini bir projeksiyon. Hem ziyaretçi sayısı hem de olası turizm geliri açısından kayıpla kapattığımız 8 ayın ardından çıkarmamız gereken önemli dersler bulunuyor" diye konuştu.

30 ÜLKEDEN 26'SI DÜŞTÜ, 4'Ü ARTTI

Antalya'nın ilk 30'daki kaynak pazarların 26'sında düşüş, 4'ünde artış yaşandığını belirten Yavuz, "Artış gösteren ülkeler Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Özbekistan. Bu 4 pazardan gelen toplam artış 48 bin kişiyle sınırlı kalırken, gerileyen 26 pazardaki toplam kayıp 640 bin kişiye ulaştı. Böylece ilk 30 kaynak pazardaki net kayıp 592 bin kişi oldu. Antalya'nın toplam yabancı ziyaretçi kaybının yüzde 88'i ilk 30 pazarda gerçekleşti" dedi.

SON 5 YILDA 3 FARKLI TABLO

Son 5 yılda turizmde 2022-2024 yıllarını güçlü büyüme, 2025'i duraklama, 2026'yı ise gerileme dönemi olarak gösteren Yavuz, "Verilerin verdiği en kritik mesaj ise Avrupa pazarındaki düşüş eğilimi, ilk 5 pazarımızın 4'ü geriledi. Bu noktada sorulması gereken asıl soru, düşüşün arkasındaki temel nedenler. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, kaynak ülkelerdeki ekonomik baskılar ve hayat pahalılığı, güvenlik algısı, rakip destinasyonların performansı ve Antalya'daki ürün-fiyat dengesi ilk aklımıza gelenler" diye konuştu.

Araştırmalara göre Avrupa'daki uluslararası ziyaretçi sayısının 2026'nın ilk yarısında yüzde 5, geceleme sayısının ise yüzde 4,8 arttığını dile getiren Yavuz, "Bu tablo ekonomik belirsizliklerin, yüksek fiyatların ve jeopolitik risklerin seyahat talebini ortadan kaldırmadığını, buna karşılık turistleri daha seçici ve sorgulayıcı hale getirdiğini gösteriyor. Antalya'daki gerilemeyi doğru değerlendirebilmek için rakip destinasyonların performansına da bakmak gerekiyor. Akdeniz çanağındaki rakiplerimiz İspanya, Yunanistan, İtalya, Malta ve Portekiz, 2026 yılında büyümesini sürdürdü" dedi.

DEĞER ALGISINDAKİ BOZULMA

Sorunun Avrupa'nın seyahat etmekten vazgeçmesi değil, Antalya'nın Avrupalı turistin öncelikli destinasyon tercihleri içindeki ağırlığını kaybetmeye başlaması olduğunu kaydeden Yavuz, "Bölgemizdeki savaş ortamının, hava sahası kısıtlamalarının ve uçuş iptallerinin rezervasyonları olumsuz etkilediği yadsınamaz. Fakat Antalya'daki ivme kaybı aslında 2025 yılında başlamıştı. Dolayısıyla jeopolitik gelişmeler gerilemeyi hızlandırmış olabilir ancak mevcut kaybı tek başına açıklamaya yetmez. Bu kaybın en belirleyici nedenlerinden birinin fiyat-fayda, daha doğru bir ifadeyle değer algısındaki bozulma olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE PAHALILAŞTI ALGISI

Fiyat kavramının sadece otel, uçak bileti veya paket tur bedeli olmadığını dile getiren Yavuz, "Havalimanındaki 1 şişe sudan taksi tarifesine, restoran ve kafe harcamalarından ören yeri giriş ücretlerine kadar turistin karşılaştığı bütün harcama kalemleri bu algıyı doğrudan şekillendiriyor. 'Türkiye pahalılaştı' söylemleri de bu algıyı besliyor. Günümüzde tek bir olumsuz deneyim bile dijital mecralar üzerinden adeta ışık hızıyla milyonlarca potansiyel turiste ulaşabiliyor. Yüksek hizmet kalitesiyle uygun fiyatın birleşmesi, Antalya'yı rakiplerinin önüne geçiriyordu. Bugün ise Avrupalı turist yalnızca oda fiyatına bakmıyor. Toplam tatil bütçesini hesaplıyor, ödediği bedelle yaşadığı deneyim arasındaki denge bozulduğunda da alternatif destinasyonlara yöneliyor" dedi.

Avrupalı turistin bugünkü Antalya fiyatını kentin 5 yıl önceki fiyatlarıyla karşılaştırmadığına da dikkat çeken Yavuz, "Mısır, Yunanistan, İspanya ve diğer Akdeniz destinasyonlarının fiyatlarıyla karşılaştırıyor. Daha ekonomik alternatif arayan turist Mısır'ı, farklı bir ürün ve deneyim arayan turist ise Yunanistan veya İspanya'yı değerlendirebiliyor. Elimizde 'Antalya'ya gelmeyen turist doğrudan şu ülkeye gitti' diyebileceğimiz veri bulunmuyor. Ancak göstergeler, Avrupalı turistlerin tatil planlarını tamamen iptal etmediğini, başka destinasyonları tercih ettiğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

HER ŞEY DAHİL TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Ortaya çıkan tablodan çıkarılması gereken en önemli dersin eylül ayı itibarıyla Avrupa'dan gelen bu açık uyarıyı doğru okumak olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Rotasını rakip destinasyonlara çeviren kitlenin daha da büyümesini beklemeden harekete geçmeliyiz. Öncelikle Antalya'nın fiyat rekabetini varsayımlarla değil, rakip destinasyonlardaki gerçek paketlerle karşılaştırarak analiz etmeliyiz. Yani biz gerçekten daha mı pahalıyız, bunu defalarca ölçmeliyiz. Turistin yalnızca otelde değil, destinasyon genelinde yaptığı toplam harcamayı göz önünde bulundurmalıyız. Uçuş kapasitelerindeki ve tur operatörü kontenjanlarındaki değişimleri pazar bazında incelemeliyiz. Hizmet kalitesini, sürdürülebilir misafir memnuniyetini, güvenlik algısını ve Antalya'nın deniz-kum-güneş dışındaki deneyim çeşitliliğini yeniden değerlendirmeliyiz. Özellikle güçlü olduğumuz alanları öne çıkarmalıyız. Sahillerdeki sigara yasağı bile dile getirilmeli. Avrupa pazarının Antalya'ya verdiği mesaj son derece açıktır. Yalnızca yatak kapasitesi, güneş, deniz ve zengin büfeli her şey dahil sistemi artık tek başına yeterli değil. Avrupalı turist bundan sonra güven veren, farklı deneyimler sunan ve en önemlisi ödediği paranın karşılığını alabildiği destinasyonları tercih edecek."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da en önemli 5 pazarın 4'ünde turist kaybı yaşandı - Son Dakika

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