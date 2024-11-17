Antalya'da Keçiboynuzundan 36 Çeşit Yeni Yiyecek Üretildi - Son Dakika
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Antalya'da Keçiboynuzundan 36 Çeşit Yeni Yiyecek Üretildi

Antalya\'da Keçiboynuzundan 36 Çeşit Yeni Yiyecek Üretildi

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilere destek amacıyla keçiboynuzundan 36 çeşit yiyecek üretti. Antalya, dünya keçiboynuzu ihtiyacının yüzde 22'sini, Türkiye'nin ise yüzde 51'ini karşılıyor.

17.11.2024 10:19  Güncelleme: 10:23
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ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün üreticiye destek olmak amacıyla geliştirdiği projede keçiboynuzundan 36 çeşit yiyecek üretildi. Antalya, dünya keçiboynuzu ihtiyacının yüzde 22'sini, Türkiye'nin yüzde 51'ini karşılıyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üreticilere destek olmak amacıyla geçen yılki projesi kapsamında 500 kilo portakal kullanılarak, 5 yıldızlı bir otelde 101 çeşit yemek yapılmıştı. Portakal üreticisine dikkati çeken çalışmanın ardından üreticinin satışla ilgili olumlu geri dönüşü sonrası bu yıl da yeni bir proje hayata geçirildi. Keçiboynuzu kullanılan 36 çeşit yiyecek, Kemer ilçesindeki bir otelde yapılarak müşterilere sunuldu. Türkiye'nin keçiboynuzu ihtiyacının yüzde 51'ini, dünya genelinde de yüzde 22'sini karşılayan Antalya'da keçiboynuzu kullanılarak yapılan tatlı, tuzlu, ana yemek ve kedi- köpek maması büyük ilgi çekti.

Bıldırcın, ördek, dana rosto başta olmak üzere farklı çeşitlerdeki et yemekleri keçiboynuzu sosuyla tatlandırılıp servis edilirken, enginarın da üzeri keçiboynuzuyla kaplanarak sunuldu. Son günlerde yoğun ilgi gördüğü için marketlerde bulmanın zorlaştığı, içerisinde Antep fıstığı ve tel kadayıf bulunan çikolatanın da benzeri, Antep fıstığı yerine keçiboynuzu kullanılarak hazırlandı. Ayrıca kedi ve köpekler için ödül maması olarak keçiboynuzuyla tatlandırılan bisküviler otel müşterilerinin ilgisini çekti.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ömer Cebeci, dünyada keçiboynuzu üretiminin büyük kısmının Türkiye'de ve özellikle de Antalya'da olduğunu söyledi. Cebeci, "Bu alanda daha fazla ürün geliştirip, keçiboynuzundan yapılan ürünleri tanıtıp, üreticilere destek olmaya çalıştık. Keçiboynuzunun şu an kilosu 13 lira civarında. Daha fazla desteklemek için portakaldan güzel geri dönüş alınca bu yolu tercih ettik" diye konuştu.

Köpek mamasının ilgi çektiğini belirten İl Müdür Vekili Cebeci, "İç pilav, köpek maması ve çikolatada kullanılması dikkatimi çekti. Patili dostlarımız için de faydalı bir ürün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Abdullah Yüksel, keçiboynuzunun doğal olarak aşısız meyve veren çeşitlerinin de olduğunu belirterek, "Doğadaki keçiboynuzu ağaçlarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bazı keçiboynuzu ağaçlarının aşı kalemleriyle aşılamalar da yapıyoruz. Türkiye'deki 24 bin ton üretiminin yarıdan fazlası Antalya'da yapılıyor" diye konuştu.

'BAZI LEZZETLER UYUM SAĞLAMADI'

Ürünleri özel reçetelerle bir araya getirdiğini belirten Şef Süleyman Fermansız, çok farklı lezzetlerin bir araya gelmesi nedeniyle uzunca süren Ar-Ge çalışması yaptıklarını söyledi. Fermansız, "Hepsini denedik, birbirleriyle uyumlarına baktık. Bazı lezzetlerle uyum sağlamadı. Enginarı keçiboynuzu özüyle kaynattık. Üzerini de çikolata ile kapladık. Kuzu eti ve pilavla denedik. Uyum sağladı. Ördek etini denedik, o da güzel oldu" dedi.

Bazı ürünlerin kendilerini çok zorladığını da belirten Fermansız, şöyle konuştu:

"Köpek ve kedi mamalarında da keçiboynuzunu kullandık. Tüylerine parlaklık veriyor. Çikolata ve tatlı normalde patili dostlarımıza zarar veriyor ama bu şekilde hiçbir zararı yok. Sıcak yemekler bizi çok zorladı. Hünkarbeğendi yaptım, çok zorlandım. Tavuk eti kullandık ve tadını hafiflettik. 90 kilo ürün kullanılarak 36 çeşit lezzet yaptık."

Yemeklerin tadına bakan Ezgi Özel, tümünün tadını beğendiğini söyledi. En beğendiği ürünün keçiboynuzlu çikolata olduğunu anlatan Özel, "Çok güzeldi tadı, çok beğendim. Enginarın da tadına baktım. Çok sağlıklı bir ürün zaten enginar. Keçiboynuzu karaciğer, enginar da akciğerler için faydalı olduğu için çok sağlıklı" diye konuştu.

Nil Buket Çalman da normalde keçiboynuzuyla et ve diğer sıcak ürünlerin nasıl olabileceğini düşünemediğini, tadına bakınca beğendiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Keçiboynuzundan 36 Çeşit Yeni Yiyecek Üretildi - Son Dakika

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