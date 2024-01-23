Antalya'da sahillerde son 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz devriye görevine başladı. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, sahil şeridini kontrol ederken, otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini denetliyor.
Antalya'nın sahillerinde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı.
Polis, 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini belirli aralıklarla kontrol ediyor. 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor.
Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizde çalışma yürütüyor. Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, Kadriye sahillerinde 3 ceset bulunduğunu anlattı. Polis ekiplerinin sahilde aralıksız devriye görevi yaptığına değinen Çalışkan, "Çok üzücü bir durum. İnsan olarak çok üzülüyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › 6 günde 8 cansız bedenin kıyıya vurduğu Antalya sahillerinde ceset devriyesi başladı - Son Dakika