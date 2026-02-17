Ataşehir'de Toplu İftar Sofraları ve Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Düzenlenecek

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferine uygun kapsamlı bir program hazırlayarak ilçe genelinde toplu iftar sofraları ve geleneksel ramazan eğlenceleri düzenleyecek. Program kapsamında ramazan boyunca 17 gün sürecek iftar organizasyonları ve kültürel etkinlikler yapılacak.
Ataşehir Belediyesi, ramazan ayına yönelik kapsamlı bir kültürel ve sosyal program hazırladı. Program kapsamında ramazan ayı boyunca 17 gün sürecek iftar organizasyonları ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. İftar sofralarında bir araya gelen Ataşehirliler, dualar eşliğinde birlikte oruçlarını açarak ramazan ayının manevi duygularını birlikte yaşayacak. Ardından Hacivat-Karagöz, meddah, semazen, orta oyunu, kanun ve ney gösterileri gerçekleştirilecek.
Ataşehir Belediyesi, ramazanda ilçedeki dayanışmayı büyütmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek çalışmalarını da sürdürecek. Temel gıda ürünlerinden oluşan gıda kolileri, ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak.
Ramazan kolisi başvuruları, Ataşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda zemin katta bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne hafta içi 08.30 – 17.00 saatleri arasında yapılabilecek. Detaylı bilgiye, Ataşehir Belediyesi'nin 0216 570 50 00 numaralı Çağrı Merkezi'nin 1014 ve 1019 dahili hatları üzerinden ulaşılabilecek.
Esatpaşa Mahallesi – Esatpaşa Mahalle Evi
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad, Yunus Emre Camisi yanı, Yunus Emre Parkı içinde
Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi
Örnek Mahallesi – Salon Vadi 1
Örnek Mah. Şehit Cahar Dudayev Cad, Örnek İş Merkezi No: 14/1
Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Kanun & Ney
İçerenköy Mahallesi – Bella Star Düğün Salonu
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad, Selimbey Sk. No: 3
Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Kanun & Ney
Ferhatpaşa Mahallesi – Ferhatpaşa Mahalle Evi
Ferhatpaşa Mah. Ulu Önder Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içinde
Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi
Mustafa Kemal Mahallesi – Boğazören Düğün Salonu
(Sivas İmranlı Boğazören Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği)
Mustafa Kemal Mah. 3092/1 Çıkmazı Sk. No: 9-11
Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi
Esatpaşa Mahallesi – Esatpaşa Mahalle Evi
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad., Yunus Emre Camii yanı, Yunus Emre Parkı içinde
Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi
Ferhatpaşa Mahallesi – Ferhatpaşa Mahalle Evi
Ferhatpaşa Mah. Ulu Önder Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içinde
Müzik dinletisi: Meddah, Kanun & Ney, Ses Sistemi
İnönü Mahallesi – Mavi Alyans Düğün Salonu
İnönü Mah. Kayışdağı Cad, Arı İş Merkezi D: 186/B
Gösteri programı: Meddah, Semazen, Kanun & Ney
Kayışdağı Mahallesi – Aşkın Düğün Salonu
Kayışdağı Mah. Küçük Hakanlar Sk. No: 37
Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Orta Oyunu, Kanun & Ney
Esatpaşa Mahallesi – Esatpaşa Mahalle Evi
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad., Yunus Emre Camii yanı, Yunus Emre Parkı içinde
Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi
İçerenköy Mahallesi – Bella Star Düğün Salonu
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad., Selimbey Sk. No: 3
Gösteri programı: Meddah, Semazen, Orta Oyunu, Kanun ve Ney
Ferhatpaşa Mahallesi – Ferhatpaşa Mahalle Evi
Ferhatpaşa Mah. Ulu Önder Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içinde
Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi
Yeniçamlıca Mahallesi – Güleryüz Davet ve Balo
Yeniçamlıca Mah. Kubilaybey Sk. No: 2
Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Kanun ve Ney
Örnek Mahallesi – Örnek 1 Düğün Salonu
Örnek Mah. Şehit Cahar Dudayev Cad. No: 120 (A101 altı)
Gösteri programı: Meddah, Semazen, Orta Oyunu, Kanun ve Ney
Küçükbakkalköy Mahallesi – Prestij Caddesi (Sokak iftarı)
Küçükbakkalköy Mah. Prestij Cad.
Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Orta Oyunu, Kanun ve Ney, Ses Sistemi
Ferhatpaşa Mahallesi – Ferhatpaşa Mahalle Evi
Ferhatpaşa Mah. Ulu Önder Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içinde
Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi
Esatpaşa Mahallesi – Esatpaşa Mahalle Evi
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad, Yunus Emre Camii yanı, Yunus Emre Parkı içinde
Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi
