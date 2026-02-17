Ataşehir'de Toplu İftar Sofraları ve Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Düzenlenecek

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferine uygun kapsamlı bir program hazırlayarak ilçe genelinde toplu iftar sofraları ve geleneksel ramazan eğlenceleri düzenleyecek. Program kapsamında ramazan boyunca 17 gün sürecek iftar organizasyonları ve kültürel etkinlikler yapılacak.

Sosyal destek çalışmalarıyla dayanışma büyüyor

Ataşehir Belediyesi, ramazanda ilçedeki dayanışmayı büyütmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek çalışmalarını da sürdürecek. Temel gıda ürünlerinden oluşan gıda kolileri, ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak.

Ramazan kolisi başvuruları, Ataşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda zemin katta bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne hafta içi 08.30 – 17.00 saatleri arasında yapılabilecek. Detaylı bilgiye, Ataşehir Belediyesi'nin 0216 570 50 00 numaralı Çağrı Merkezi'nin 1014 ve 1019 dahili hatları üzerinden ulaşılabilecek.

Ataşehir'de Ramazan programı

19 Şubat 2026 - Perşembe

Esatpaşa Mahallesi – Esatpaşa Mahalle Evi

Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad, Yunus Emre Camisi yanı, Yunus Emre Parkı içinde

Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi

20 Şubat 2026 - Cuma

Örnek Mahallesi – Salon Vadi 1

Örnek Mah. Şehit Cahar Dudayev Cad, Örnek İş Merkezi No: 14/1

Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Kanun & Ney

23 Şubat 2026 - Pazartesi

İçerenköy Mahallesi – Bella Star Düğün Salonu

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad, Selimbey Sk. No: 3

Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Kanun & Ney

24 Şubat 2026 - Salı

Ferhatpaşa Mahallesi – Ferhatpaşa Mahalle Evi

Ferhatpaşa Mah. Ulu Önder Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içinde

Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi

26 Şubat 2026 - Perşembe

Mustafa Kemal Mahallesi – Boğazören Düğün Salonu

(Sivas İmranlı Boğazören Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği)

Mustafa Kemal Mah. 3092/1 Çıkmazı Sk. No: 9-11

Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi

27 Şubat 2026 - Cuma

Esatpaşa Mahallesi – Esatpaşa Mahalle Evi

Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad., Yunus Emre Camii yanı, Yunus Emre Parkı içinde

Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi

2 Mart 2026 - Pazartesi

Ferhatpaşa Mahallesi – Ferhatpaşa Mahalle Evi

Ferhatpaşa Mah. Ulu Önder Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içinde

Müzik dinletisi: Meddah, Kanun & Ney, Ses Sistemi

3 Mart 2026 - Salı

İnönü Mahallesi – Mavi Alyans Düğün Salonu

İnönü Mah. Kayışdağı Cad, Arı İş Merkezi D: 186/B

Gösteri programı: Meddah, Semazen, Kanun & Ney

5 Mart 2026 - Perşembe

Kayışdağı Mahallesi – Aşkın Düğün Salonu

Kayışdağı Mah. Küçük Hakanlar Sk. No: 37

Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Orta Oyunu, Kanun & Ney

6 Mart 2026 - Cuma

Esatpaşa Mahallesi – Esatpaşa Mahalle Evi

Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad., Yunus Emre Camii yanı, Yunus Emre Parkı içinde

Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi

8 Mart 2026 - Pazar

İçerenköy Mahallesi – Bella Star Düğün Salonu

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad., Selimbey Sk. No: 3

Gösteri programı: Meddah, Semazen, Orta Oyunu, Kanun ve Ney

10 Mart 2026 - Salı

Ferhatpaşa Mahallesi – Ferhatpaşa Mahalle Evi

Ferhatpaşa Mah. Ulu Önder Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içinde

Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi

11 Mart 2026 - Çarşamba

Yeniçamlıca Mahallesi – Güleryüz Davet ve Balo

Yeniçamlıca Mah. Kubilaybey Sk. No: 2

Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Kanun ve Ney

13 Mart 2026 - Cuma

Örnek Mahallesi – Örnek 1 Düğün Salonu

Örnek Mah. Şehit Cahar Dudayev Cad. No: 120 (A101 altı)

Gösteri programı: Meddah, Semazen, Orta Oyunu, Kanun ve Ney

16 Mart 2026 - Pazartesi

Küçükbakkalköy Mahallesi – Prestij Caddesi (Sokak iftarı)

Küçükbakkalköy Mah. Prestij Cad.

Gösteri programı: Karagöz ve Hacivat, Meddah, Semazen, Orta Oyunu, Kanun ve Ney, Ses Sistemi

17 Mart 2026 - Salı

Ferhatpaşa Mahallesi – Ferhatpaşa Mahalle Evi

Ferhatpaşa Mah. Ulu Önder Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içinde

Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi

18 Mart 2026 - Çarşamba

Esatpaşa Mahallesi – Esatpaşa Mahalle Evi

Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad, Yunus Emre Camii yanı, Yunus Emre Parkı içinde

Müzik dinletisi: Meddah, Kanun ve Ney, Ses Sistemi