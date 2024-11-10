Atatürk 86. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Atatürk 86. Yıl Dönümünde Anıldı

Atatürk 86. Yıl Dönümünde Anıldı

Atatürk, vefatının 86. yılında çeşitli şehirlerde düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2024 11:49
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Bursa, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'de törenlerle anıldı.

Bursa'da, Heykel Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey anıta çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Kentte adeta hayatın durduğu 2 dakikalık saygı duruşu sırasında vatandaşlar bulundukları yerlerde anmaya katıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde de "Sonsuzluğun Öyküsü" adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Eskişehir

Valilik Meydanı'ndaki törene, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi.

???????- Kütahya

Zafer Meydanı'ndaki törende Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sonra erdi.

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Günün önemine ilişkin konuşmanın yapılmasının ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin hazırladığı oratoryoyla sona eren programa, Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Gürel, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Gülhan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Türk bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sinevizyon ile "10 Kasım" konulu gösteri ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programlara, Vali Aygöl, Tümgeneral Ertufanlı, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkan Vekili Gülhan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı'nın yanında meşaleler yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Etkinlikte, siyasi partilerin başkanları, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Balıkesir

Balıkesir merkezde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen anma programında saat 9'u 5 geçe siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı ile birlikte Türk bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi.

Anma programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk 86. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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