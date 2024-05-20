Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden bombardımanına değinerek, "Halen Filistin'i tanımamış ülkeler, hak ve adalet namına en kısa sürede Filistin'i tanısınlar, İsrail'in işlediği suçlara kalkan olan ülkeler de bu yanlıştan çok geç olmadan dönsünler" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan temasları çerçevesinde başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak düzenlenen toplantıda konuşan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin geçirdiği helikopter kazasına değinerek, "Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz" dedi.

Kaza haberini ilk aldıkları andan itibaren İran makamlarıyla temas halinde olduklarını belirten Fidan, "Elimizde bulunan bütün imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Gerek AFAD, Gerek Milli Savunma Bakanlığı, gerek diğer kuruluşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Başta Sayın Reisi, Sayın Abdullahiyan ve vefat eden diğer şahıslara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İran halkının başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"Pakistan'ın terörle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum"

Konuşmasında Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler hakkında konuşan Fidan, Pakistan'ın aynı zamanda Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu söyleyerek, "İş birliğimiz, bölgesel istikrarı ve güvenliği de desteklemektedir. Pakistan'ın terörle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörle mücadelede şehit olan Pakistan kolluk kuvvetleri mensuplarına ve hayatını kaybeden masumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk"

Pakistan temaslarında ikili ilişkilerin tüm açılarıyla ele alındığını belirten Fidan, Pakistan'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7'nci Toplantısı ile ilgili görüşlerin gözden geçirildiğini kaydetti. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını ve potansiyelini hayata geçirmek için ileri adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Fidan, "Özellikle ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk. İkili ilişkileri sadece ticari alanlarda değil daha da yaygınlaştırarak başta savunma sanayisi olmak üzere yatırımlar, bankacılık, bilim, teknoloji, inovasyon alanları da dahil olmak üzere çok geniş bir alanda eş zamanlı olarak kurumsal bir şekilde ilerletme konusunda prensip kararı aldık" diye konuştu.

Pakistan'ın başta terör olmak üzere birçok konuda Afganistan'dan etkilendiğini dile getiren Fidan, "Bu konuda neler yapılabilir, son durum nedir, onu da etraflıca görüşme imkanımız oldu. Afgan kardeşlerimizin kalıcı huzura ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Bu amaçla Pakistan'la beraber neler yapabiliriz, bunu masaya yatırma imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

"Başkalarına sürekli insan hakları dersi verenlerin bu suça ortak olmalarını kınıyoruz"

Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde devam eden insani felaketin sona ermesi ve Filistin Devleti'nin bir an önce kurulması için yapılan çalışmaların da masaya yatırıldığını vurguladı. İsrail'in insanlık vicdanının ve uluslararası hukukun bütün kırmızı çizgilerini aştığını vurgulayan Fidan, "Zafer arayışıyla tüm bölgeyi topyekun yıkım ve savaşa sürüklemektedir" diye konuştu.

İsrail-Filistin savaşında geçmişte yaşananlardan da ders alınması gerektiğini söyleyen Fidan, "Diplomasinin bütün araçlarını kullanarak elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz. Hep söyledik, İsrail arkasına siyasi ve askeri destek almasa bu savaşı devam ettirmek imkanı yoktu. Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin bu suça ortak olmalarını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Filistin'i tanımamış ülkeler, hak ve adalet namına en kısa sürede Filistin'i tanısınlar"

İsrail'e destek veren ülkelere seslenen Fidan, "Gelinen noktada, İsrail-Filistin ihtilafında geçmişte yaşananlardan da ders alarak iki devletli çözüme uluslararası toplumun odaklanması gerekmekte. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, hala Filistin'i tanımamış ülkeler, hak ve adalet namına en kısa sürede Filistin'i tanısınlar, İsrail'in işlediği suçlara kalkan olan ülkeler de artık bu yanlıştan çok geç olmadan dönsünler" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan konuşmasına, "Türkiye ve Pakistan, İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek, Türkiye ve Pakistan'ın ortak çabaları çok kritik coğrafyalarda barış, huzur ve refahın sağlanması için büyük katkı sağlayacaktır" sözleriyle son verdi. - İSLAMABAD