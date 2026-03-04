Bakan Göktaş: Kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz - Son Dakika
Bakan Göktaş: Kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz

Bakan Göktaş: Kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz
04.03.2026 20:19
'GÜÇLÜ Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' programında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti grubumuz tarafından bugün Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya babalar için ise babalık iznini...

'GÜÇLÜ Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' programında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti grubumuz tarafından bugün Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya babalar için ise babalık iznini 5 günden 10 güne çıkarıyoruz. Biz, kadınların potansiyelini kalıcı mekanizmalarla, yaygın fırsatlarla ve güçlü kurumsal yapılarla büyütmeyi hedefliyoruz. Amacımız, bu salondaki başarı hikayelerini bütün Türkiye'de yaygınlaştırmak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Turkuvaz Medya tarafından 7'ncisi düzenlenen 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne katıldı. Programa Özdemir'in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kadın Girişimci İşverenler Sendikası Başkanı Esra Oksay, ralli pilotu Nazan Zorlu, oyuncu Sermin Hürmeriç, milli sporcu Selin Hürmeriç, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz ile medya sektöründen temsilciler ve davetliler katıldı.

'ÖNÜMÜZDE YENİ BİR DÖNEM VAR'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İş dünyasından spora, sanattan siyasete uzanan bu buluşma, Türkiye'nin beşeri gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Bugün kadınların elde ettiği başarıları konuşurken, aslında Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. Bir ülkenin rekabet gücü, yetişmiş insan kaynağını ne kadar etkin kullandığıyla belirlenir. Gelişimi ise kadınların bilgiye, fırsata, temsile ve üretim alanlarına ne ölçüde erişebildiğiyle şekillenir. Önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönem; teknolojinin hızlandığı, üretim modellerinin değiştiği, mesleklerin yeniden şekillendiği, sosyal yapının yeni ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen bir dönemdir. Bu anlamda esas mesele, kadınların bilimin, ekonominin, diplomasinin, girişimciliğin, kültürün ve kamusal karar süreçlerinin merkezinde daha güçlü biçimde yer almalarıdır" dedi.

'TÜRKİYE, KADINLARIN HER ALANDA YOLCULUĞUNU DESTEKLEYEN POLİTİKA ORTAYA KOYMAKTADIR'

Bakan Göktaş, "Bugün Türkiye, kadınların her alanda yolculuğunu destekleyen çok boyutlu bir politika ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesiyle, bu politikalar ülkemizin kalkınma hedeflerinin tam merkezinde yer alıyor. Bu iradenin somut adımlarından biri, '2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'dır. Çalışmalarımızı ortak bir hedef ve güçlü bir eşgüdümle yürütmek amacıyla Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ile İl Koordinasyon Kurullarını tam 1 sene önce oluşturduk. Bu kapsamda tüm kurumlarımız, tarımda, sanayide, enerjide, eğitimde, sağlıkta, her alanda kadının güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'BİN 366 KADIN KOOPERATİFİYLE KADIN EMEĞİNİN PAZARA ERİŞİMİNİ ARTIRIYORUZ'

Göktaş, "Dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yaratıcı endüstrilerin, kadınlar açısından büyük imkanlar barındırdığına inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Kadınların yeni beceriler kazanmasını destekleyen ve üretime katılımını kolaylaştıran uygulamaları yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda; eğitimden mentörlüğe, finansmandan pazarlamaya kadar çok yönlü destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Kadın girişimciliğinin ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, 'Yükselen Kadınlar Programı' ile kadın girişimcilere yeni imkanlar sunuyoruz. Yedi bölgede yürüttüğümüz bu programla, yerelden ulusala ve uluslararası düzeye uzanan güçlü bir girişimcilik ağı oluşturduk. Programın önemli ayaklarından biri olan Girişimcilik Eğitim Tırımızla da iş fikrini geliştirmek isteyen kadınlara doğrudan ulaşıyoruz. Destek verdiğimiz bin 366 kadın kooperatifiyle yerel üretimi markalaştırıyor, kadın emeğinin pazara erişimini artırıyoruz" diye konuştu.

'BİR ÜLKEDE KADINLARI BAŞARILI KILACAK İMKANLAR BÜYÜDÜKÇE, ÜRETİM İVME KAZANIR'

İş ve aile hayatı arasındaki uyumu kuvvetlendiren modelleri de kalıcı hale getirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Kadınların istihdama katılımını desteklerken, iş ve aile hayatı arasındaki uyumu kuvvetlendiren modelleri de kalıcı hale getiriyoruz. Bu kapsamda önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçiriyoruz. AK Parti grubumuz tarafından bugün Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya babalar için ise babalık iznini 5 günden 10 güne çıkarıyoruz. Biz, kadınların potansiyelini kalıcı mekanizmalarla, yaygın fırsatlarla ve güçlü kurumsal yapılarla büyütmeyi hedefliyoruz. Amacımız, bu salondaki başarı hikayelerini bütün Türkiye'de yaygınlaştırmak. Bunu mümkün kılan zemini sağlamlaştırmaktır. Bir ülkede kadınları başarılı kılacak imkanlar büyüdükçe, üretim ivme kazanır. Toplumda refah artar, aile yapısı kökleşir, gelecek daha güçlü biçimde inşa edilir" dedi.

'MEDYAYA DA ÖZEL BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Bakan Göktaş, "Burada hiç şüphesiz, medyaya da özel bir sorumluluk düşüyor. Nitekim medya, algıyı şekillendirir; rol modelleri görünür kılar. Kadınların emeğini, aklını ve kurucu rolünü öne çıkaran bir dil yeni nesillere daha geniş bir istikamet sunar. İş dünyasının, sanat çevrelerinin, akademinin, sivil toplumun ve kamu kurumlarının ortak bir zeminde buluşması çok önemlidir. Çünkü güçlü bir gelecek, ortak çaba ve kararlılık gerektirir. Kadınların birikimini, emeğini, dönüştürücü gücünü ve topluma yön veren varlığını çağın sunduğu imkanlarla buluşturmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Böylece Türkiye Yüzyılı, kadınların daha fazla söz sahibi olduğu ve her alanda daha güçlü temsil edildiği bir yükseliş dönemi haline gelecektir" dedi.

Konuşmaların ardından ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a plaket taktim etti. Ardından toplu aile fotoğrafı çekildi. Zirve, canlı müzik performansı ve iftar yemeği ile sona erdi.

Kaynak: DHA

