Bakan Göktaş, Roman vatandaşların hak arama farkındalığına yönelik çalıştayda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Önümüzdeki dönemde 'LOCALROMA' projesiyle Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın yerelde daha etkin uygulanması ve temel hakların korunması için çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.

Roman Entegrasyonu Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde "Roman Vatandaşların Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Farkındalığının Artırılmasına İlişkin Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Bakan Göktaş, Roman Entegrasyonu Projesi'ni daha da ileriye taşıyacak bir çalıştay için bir arada olduklarını, amaçlarının, Roman vatandaşların hak arama yollarını daha iyi bilmelerinin sağlanmasıyla bu alanda kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Projenin Arnavutluk'tan Bosna Hersek'e, Karadağ'dan Kuzey Makedonya'ya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova'ya kadar geniş coğrafyaya uzandığını aktaran Göktaş, "Bu anlamda aynı masa etrafında toplanmanın anlamı büyük. Bugün sadece sorunlar konuşulmayacak, tecrübe bilgiye, bilgi etkili çözümlere dönüşecek. Ortak akıl ve işbirliğiyle, hak temelli bir yaklaşım sahada somut sonuçlara çevrilecektir. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Roman ve Gezginler Ekibi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2009'da kapsamlı bir Roman açılım süreci başlattığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz bu açılımla Roman vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini güçlendirmede yeni dönemin kapısını araladık. İlgili kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar tüm paydaşlarımızın katkılarıyla pek çok proje hayata geçirdik. Ardından 2016-2021 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı uygulamaya koyduk. Ana hedeflerimiz, Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyoekonomik refah seviyelerini yükseltmekti. Bu eylem planıyla eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler başlıklarında ortak hedefler belirledik, koordinasyonu güçlendirdik."

"Yerelleşmeye özel önem veriyoruz"

Göktaş, SİROMA projesiyle 12 pilot ilde Romanların kaliteli eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdıklarını, kayıtlı istihdama geçişleri destekleyerek ROMSİD projesiyle hizmetlerin izlenmesinde ölçülebilir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Göktaş, "2023-2030 yıllarını kapsayan yeni strateji belgemiz ve birinci aşama eylem planımız kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu belgede eğitimden sağlığa, sosyal hizmet ve yardımdan istihdama, barınmadan genel politikalara uzanan kapsamlı bir çerçeve ortaya koyduk. İlk aşama eylem planımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları 2025'in sonunda tamamlayacağız. 2026-2030 dönemini kapsayan ikinci aşama eylem planımızın çalışmaları ise devam ediyor." dedi.

Roman vatandaşlara yönelik faaliyetlerin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, Roman nüfusun yoğun olduğu illerde valiliklerin koordinasyonunda yerel eylem planlarıyla mikro düzeyde faaliyetler yürütüldüğünü dile getirdi.

Bu kapsamda 25 ilde il çalışma grupları oluşturduklarını belirten Göktaş, yerel paydaşlarla düzenli toplantılar yaparak ihtiyaçların hızlıca tespit edildiğini, kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilerek somut ve ölçülebilir hedeflerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Göktaş, Roman kültürünü yaşatan ve toplumsal aidiyeti güçlendiren özel günleri önemsediklerinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021'den beri 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü 25 ilimizde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Yine Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı şehirlerde 2009 yılından bu yana 6 bin 720 konutun yapılmasını sağlayarak hak sahiplerine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

"Masada değil, sahada çözme iradesinin somut göstergesi"

Bunun yanı sıra kadınları ve aileleri güçlendirmek için sosyal destek programları hayata geçirdiklerini anımsatan Göktaş, "2025 itibarıyla 87 SODAM ile vatandaşlarımıza aktif şekilde hizmet sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde LOCALROMA projesiyle Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın yerelde daha etkin uygulanması ve temel hakların korunması için çalışmalarımızı yürüteceğiz." bilgisini verdi.

Roman Entegrasyonu Projesi'nin üç temel alana odaklandığına değinen Göktaş, "Birincisi, Romanlara ilişkin kamu politikalarını yaygınlaştırmak. İkincisi, sosyo-ekonomik entegrasyonu güçlendirmek, barınmadan eğitime, istihdamdan sağlığa, nüfus kaydından yeşil ve dijital dönüşüme kadar çeşitli alanlarda eşitliği desteklemek. Üçüncüsü de kurumlarımızın bu alandaki kapasitesini artırmaktır." şeklinde konuştu.

Göktaş, çalıştayın bu hedefleri şekillendirmek üzere gerçekleştirildiğini belirterek, burada Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, farklı illerden muhtarlar, SODAM koordinatörleri ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile akademisyenlerin bulunduğunu, bu güçlü katılımın meseleyi masada değil, sahada çözme iradelerinin somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Her öneri, daha adil, kapsayıcı bir düzenin tuğlası olacak"

Bakan Göktaş, çalıştay sonucunda üç somut çıktının hedeflendiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlki, Roman vatandaşlarımızın hak arama süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı farkındalık sağlayan bir yol haritası. İkincisi, bu süreçlerin başvuru ve işlemlerini kolaylaştıracak bir iş akış şeması. Üçüncüsü ise 2026-2030 yıllarını kapsayacak ikinci aşama eylem planına doğrudan entegre edilebilecek, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği yüksek faaliyet önerileri. Bugün üreteceğiniz her öneri, daha adil, daha kapsayıcı bir toplumsal düzenin tuğlası olacak. 2025 Aile Yılı'nda aileyi merkeze alan politikalarla Roman vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bu çalışmanın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyine, yerel yönetimlerimize, sivil toplumumuza teşekkür ediyorum."

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Pınar Başpınar, Avrupa Konseyi Romanlar ve Gezginler Bölümü Program Yöneticisi Ana Oprisan ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, muhtarlar, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile akademisyenlerin de katıldığı çalıştayda, aile fotoğrafı çektirildi.