Bakan Göktaş, Tübitak ile Ortak Çalışma Yaparak Kadına Yönelik Şiddet Faillerinin Profillerinin Çıkartılacağını Açıkladı

"RTU¨K ile is¸ birligˆi çalışmalarımız devam ediyor"

Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, RTU¨K ile is¸ birligˆinde medyada kadına yo¨nelik s¸iddetle mu¨cadeleye ilis¸kin etik, ilkeli rehberi hazırladık ve kamuoyuyla paylas¸tık. Bunun yanı sıra, kadına yo¨nelik s¸iddetle mu¨cadelede toplumsal farkındalıgˆı arttırmak ic¸in kamu kurum ve kurulus¸larına, toplumun farklı kesimlerine yo¨nelik egˆitim ve seminerler veriyoruz. 2007 yılında bas¸latılan bu egˆitimlerle bugu¨ne kadar 4 milyondan fazla kis¸iye s¸iddetle mu¨cadelede farkındalık egˆitimi ve seminerleri verdik. Yu¨ru¨ttu¨gˆu¨mu¨z c¸alıs¸malarda o¨zel kres¸ ve gu¨ndu¨z bakım evleri ile c¸ocuk kulu¨plerinin ac¸ılmasını tes¸vik ettik. 2002 yılında 1.179 olan bu hizmet merkezlerinin sayısını 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla 2.262'ye c¸ıkardık. Bugu¨n, bu kurulus¸larda 102 bin 565 c¸ocuk hizmet almaktadır. Sosyal ve ekonomik farklılıkların olmadan fırsat es¸itligˆinin sagˆlanabilmesi amacıyla kres¸ kapasitelerinin yu¨zde 3'u¨nden, dezavantajlı c¸ocukların u¨cretsiz yararlanmasını sagˆlıyoruz. S¸u an farklı kurumlara bagˆlı 39.493 kres¸, gu¨ndu¨z bakım evi, ana sınıflarıyla 2 milyondan fazla c¸ocugˆa bakım ve egˆitim hizmetleri verilmektedir. Bunun yanı sıra, dogˆum yapan kadın personelimizin tamamı u¨cretli dogˆum izni haklarından yararlanmaktadır. Digˆer taraftan, erkek personelimizin tamamı babalık izinlerini kullanmaktadır. C¸alıs¸malarınızdan faydalanmak ve is¸ birligˆi gelis¸tirmek isteriz. Kadın haklarının ve refahının gelis¸tirilmesi noktasında sizlerle yapacagˆımız is¸ birliklerini o¨nemsiyoruz. El birligˆiyle kadınların sosyal hayata, is¸ hayatına katılımını arttırmayı, kadınların kamuda, siyasette ve her alanda daha fazla etkin olması, her tu¨rlu¨ s¸iddetten ve ayrımcılıktan korunması konusundaki politikalarımızı su¨rdu¨rmeye devam edecegˆiz."

"Kadının soyadını kullanması çocuk psikolojisini bozuyormuş"

Komisyon üyesi olan ve komisyon dışından katılan milletvekili sorularında ise zaman zaman gergin anlar yaşandı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil 9. yargı paketi taslağında kadının evlendikten sonra yalnızca kendi soyadını kullanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme olmamasına tepki gösterek, şunları söyledi:

"AYM, kadınların çok uzun süren hukuk mücadelesi neticesinde bir karar verdi. Bu kararda 'kadınlar da erkekler gibi kendi soyadını kullanabilir, peşine erkeğin soyadını eklemek zorunda değil' dedi. Kişilik haklarından biri olan bu hakka kanun zoruyla soyadı eklenemez. AYM'nin bu kararının üzerinden bir sene geçti. Düzenlemeyi yapması gereken Adalet Bakanlığı önümüze bir yargı paketi getirdi, hakikaten hepimizle dalga geçiliyor. İptal edilen Medeni Kanun maddesinin aynısını getirmişler. Gerekçede de şu ifadeler yer alıyor; 'toplumun temeli ailedir. Ailenin önemi değerlendirildiğinde anne ve babanın farklı soyadlar kullanması çocuk üzerinde olumsuz etkiler yaratabilirmiş.' Bugün Adana'da 11 yaşında bir çocuk öldü, çocuk işçi olarak çalıştığı için. Her hafta MESEM'lerde 2-3 çocuğumuzu kaybediyoruz. Çocukların başına gelmeyen kalmıyor. Okula aç gidiyorlar. Bunların hiçbiri çocuğun psikolojisini bozmuyor ama kadının kendi soyadını taşıma hakkı çocuklara zarar veriyormuş. Bütün yüksek yargı, bütün kadın örgütleri, kadınlar hakları olduğunu söylüyor ama Adalet Bakanımız ikna olmuyor."

"Kadın örgütlerinin, baroların görüşleri alınmıyor"

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, kadın örgütlerinin Bakanlık çalışmalarında katılamadığını ve bu konuda yapılan çalışmaların eksik kaldığını belirtti. Kadın örgütlerinin Bakanlığa ulaşamadığı için kendilerine raporları ilettiklerini ifade eden Karaca, Bakanlığın adından 'kadın'ın kaldırılmasının ardından da bu değerlendirmelerin yapılmasının önünün kesildiğini ifade etti. Karaca, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu sene Aile Çalıştayları yapıldı. Bu çalıştaylara müftüler, üniversitelerin İlahiyat Fakültesi dekanlarına yöre derneklerine kadar pek çok kesim davet edildi. Ama tek bir kadın örgütü dahi davet edilmedi. Bu konularla ilgili çalıştayların içeriğine dair bilgi edinmek istedik, aylar geçti hala bir yanıt alamadık. Bu çalıştaylarda nafaka, aile arabuluculuğu, kürtaj tartışmasının yapıldığını biliyoruz. Katılan baroların değerlendirme raporlarında görüyoruz."

Bakan Özdemir Göktaş ise, "Ben de bu raporları almak isterim çünkü böyle bir bilgi kesinlikle doğru değil" diyerek tepki gösterdi.

"Kadına yönelik şiddeti azaltmak zaten bu programda hedef değil"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise şunları söyledi:

"Mayıs ayında 40 kadın, erkekler tarafından öldürüldü, 5 çocuk öldürüldü. Erkekler artık kadınları değil, kadınlara zarar vermek için çocukları da öldürüyor. İş bu aşamaya geldi. Bu bakanlığı adı değiştirilirken ciddi endişelerimiz vardı. En son açıklanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi bu endişeleri haklı çıkartıyor. Bu 75 sayfalık belgede 'kadın' sözcüğü 9 defa geçiyor. 9 defa geçerken de kadının sorunlarıan çözüm bulmak için değil evlilik tanımında alıntı yaparken geçiyor. Kadınlar en çok boşanmak istediklerinde, tek başına yaşamak istediklerinde, çalışmak ya da eğitimine devam etmek istedikleri, istemedikleri çocukları doğurmamak, kürtaj olmak istedikleri için öldürülüyor. Kadınların aile dışında bir yaşam kurmak istemelerinin şiddete gerekçe olduğu bir yerde 75 sayfalık bir metinde kadının adının olmaması büyük bir problem. Evlilik öncesi eğitim programının güncellenmesinde en önemli görüş alınacaklar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı var. Diyanet İşleri'nin, kadınların eşit, özgür bir şekilde toplumsal yaşama katılmalarında ne söyleyebilir? Kadına yönelik şiddeti azaltmak zaten bu programda hedef değil."

"Yerel yönetimler kreş vaatlerini yerine getirmiyor"

AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ise, "İstanbul'da özellikle kreş konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yerel yönetimlerin yaklaşık 5-6 yıldır verdiği ciddi vaatler var ama pek çoğu gerçekleşmemiş durumda. Bakanlığın, yerel yönetimlerin bu vaatleri konusunda bir yaptırımı olacak mı? Bence olmalı çünkü çalışan kadının en büyük sorunlarından bir tanesi kreş" dedi.