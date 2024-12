Bakan Işıkhan: Mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz

Güncel

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Çankırı İl Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Çankırı'ya geldi. Bakan Işıkhan, ilk olarak Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Fırat Taşolar ile makamında görüşen Işıkhan, Çankırı'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret eden Işıkhan, burada da Esen'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Işıkhan, daha sonra Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Çankırı İl Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Işıkhan, AK Parti'nin milyonlarca üyesi ile Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi olduğunu belirterek, "Çünkü AK Parti sadece bir siyasi parti değil, milli iradenin siyasetteki tezahürüdür. Bu sebeple kongreler bizim millete hizmet yolunda yeni hedefler, yeni icraatlar doğrultusunda bayrağı devrettiğimiz, yeni kadrolara yer açtığımız, şölenlerimiz, bayramlarımızdır" dedi.

'KADROLARIMIZ, TÜM GÖNÜL COĞRAFYASININ DUASINI ALIYOR'

Türkiye için çalıştıklarını aktaran Bakan Işıkhan, "AK Parti, çıkar birliği değil; gönül birliği güden bir topluluktur. Hepimizin derdi bir, davası bir. Derdimiz millet, derdimiz memleket. Bu kutlu yolculukta taş üstüne taş koymak, ülkemizin hayrına büyük küçük fark etmeksizin bir katkı sunmak, halka hizmetkar olmayı şeref sayan bizler için en değerli kazançtır. Dünyadaki bütün mazlum ve mağdurların, daha adil bir dünya idealinin teminatı Türkiye için çalışmak, bir nasip işidir. Bizi bu uğurda nasiplendiren Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ben de şahsım adına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda, böyle bir teşkilatla birlikte yol yürümeyi büyük bir bahtiyarlık olarak görüyorum. Hamdolsun, liderimizin feraseti, cesareti ve gelecek vizyonu sayesinde sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük umudu haline gelmiş kadrolarımız, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar tüm gönül coğrafyamızın duasını, desteğini alıyor" diye konuştu.

'DÜNYA BİZİ BEKLİYOR'

Türkiye'nin dünya için çok önemli olduğunu ifade eden Işıkhan, "Ancak unutmamalıyız ki bu teveccüh, ülkemizin bu itibarı, bu yükselişi bize daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Suriye'den Karabağ'a uzanan zafer anıtlarımız bize ne kadar büyük bir sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin dünya için ne anlam ifade ettiğine, tüm dünya bir kez daha şahit olmuştur. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki dünya bizi bekliyor. Özellikle genç kardeşlerime seslenmek istiyorum; gençler, dünya bizi bekliyor. Üstadın da ifade ettiği gibi dünya iyilik, adalet ve merhametle yoğrulmuş bir medeniyet aklını bekliyor. Sizler, bu ülkenin en büyük gücü, en parlak umudu ve geleceğimizin teminatısınız. Sizlerin enerjisi, azmi ve inancı, ülkemizi 21'nci yüzyılda lider yapacak kaynağımız. Bu davaya inanarak yola çıktık, liderimize, başkomutanımıza inanarak bu yola çıktık. ve yaptığımız bunca icraatta, başarıda, zaferde 'Yapamazlar' diyenlere kulak asmadık. İşte bugün, karşımda duran sizlerin gözlerinde o aynı inancı, o aynı kararlılığı görüyorum. Sizler; bu milletin şahlanışını, kalkınmasını, dünyaya yön veren bir güç olmasını sağlayacak nesilsiniz. Bu sebeple kaybedecek bir dakikamız bile yok. Çok çalışmalı, çok çabalamalıyız" açıklamasında bulundu.

'GENÇLERE YOL AÇAN İKİNCİ BİR SİYASİ PARTİ YOK'

AK Parti'nin gençlere büyük önem verdiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "Özellikle siz değerli genç kardeşlerim, bilgiyle, tecrübeyle, eğitimle kendinizi daha donanımlı hale getirmek için çok çalışmalısınız. Bir taraftan, tüm emek ve enerjinizi memleketimize, milletimize ve davamıza hizmet için sarf ederken, diğer taraftan da kendinizi çağımızın ihtiyaç duyduğu yetenek ve niteliklere uygun olarak geliştirmelisiniz. İnanıyorum ki bu potansiyel, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bu ülkenin gençlerinde fazlasıyla mevcut. Sizler dünyada en büyük gençlik organizasyonunun en önemli parçasısınız. Ülkemizde gençliğine bu ölçüde değer ve inisiyatif veren, onlara yol açan ikinci bir siyasi parti daha yok" dedi.

'KAYNAKTAN KESİNTİ İLE TAHSİL EDECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, AK Parti'nin siyasetin her kademesinde diğer tüm partilere de rol model olduğunu aktararak şöyle konuştu: "Bunlardan biri de belediyecilik anlayışıdır. CHP'li belediyelerin borç batağının en büyük sebeplerinden birinin de konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. Bunların SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz. Mesela SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bolu Belediyesi'nin, gayrimenkul teklifleri oldu bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca, borç ödemeye direnen belediyeler de yavaştan SGK'ya başvurmaya başladılar. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan kesintiyle gerçekleştireceğiz."

'POPÜLİZMLE MÜCADELE KOLAY DEĞİLDİR'

Muhalefetin gençleri olumsuz etkilediğini dile getiren Işıkhan, "Diğer yandan buradan sizlere ve tüm genç kardeşlerime özellikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ülkemizin yarınlarını inşa edecek sizler ve aziz milletimiz için bugün en büyük tehditlerden biri, muhalefetin sorumsuzca çığırtkanlığı ve sürüklendiği popülizm bataklığıdır. Ekonomide, istihdamda, sosyal güvenlikte ve sosyal politikalarda, temelsiz ve içi boş vaatlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Uzun vadede sizlerin omzuna büyük yük bindireceğini bildikleri halde kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar. Bugün onların dedikleriyle, Allah korusun ekonomi de çöker, sosyal güvenlik sistemi de çöker, sağlık sistemi de çöker, dış politikamız da çöker, terörle mücadelemiz de çöker. Türkiye 90'ların karanlığına geri döner, Allah korusun. ve gerçekten popülizmle mücadele kolay değildir. Bu yüzden gençlerimiz, kendi gelecekleri üzerinden bu şekilde ucuz muhalefet yapılmasına izin vermemelidir. AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa ederken, kısa vadeli kazançlar peşinde değil, kalıcı refahın ve kalkınmanın peşindeyiz. Bizim amacımız; sizlerin daha güçlü bir Türkiye'de, istikrar içinde, fırsatlarla dolu bir geleceğe adım atmanızdır" diye konuştu.

'ÇANKIRI'DA 1500 KİŞİLİK İUP KONTENJANI VERİYORUZ'

Gençlerin azmine ve çalışkanlığına güvendiğini söyleyen Işıkhan, "Bu kutlu bir davaya adanmış böyle bir teşkilatın parçası olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki 'Türkiye Yüzyılı' da yine siz fedakar teşkilatımızın omuzlarında yükselecektir. Çankırı Teşkilatı'nın gençlerine, kadınlarına inanıyoruz. Sözlerime son verirken Çankırı'mız için de buradan bir müjdeyi duyurmak isterim. İşgücü Uyum Programımız (İUP) kapsamında Çankırı'daki kurum ve kuruluşlarımız için 1500 kişilik İUP kontenjanı veriyoruz. Çankırı'mıza hayırlı, uğurlu olsun. Bugüne kadar il gençlik teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, yeni yönetimde görev alacak ya da göreve devam edecek tüm teşkilat mensuplarımıza gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,