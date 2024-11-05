Bakan Kurum, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mazlumların derdine derman olmak için tarihten dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, "Kundaklara kan dolduran teknolojinin karşısında dünyayı barışa ulaştıracak bilgi ve teknolojiyi üretebiliriz. Açgözlü yüzde 1'in, sınırsız ihtiyaçları için neden olduğu küresel yoksulluğa karşı yüzde 99 için daha adil bir dünya inşa edebiliriz." dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Kurum, yeni akademik yılın eğitim camiası, üniversiteler, hocalar ve öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kurum, tarım devriminin beraberinde yerleşik hayatı getirdiğini, sanayi devriminin toplumsal sınıfları belirginleştirdiğini, dijital devrimin mesafeleri yok ettiğini ve yeni dünya düzenini ortaya çıkardığını anlattı.

Tüm bu gelişmeler yaşandığı halde sabit kalan tek şeyin güç, gücün kaynağının ise bilgi olduğuna değinen Kurum, Türkiye'nin, "ne yapıyorsa bilimle yapmış, çağının en rasyonel ve akılcı insanlarının" torunları olduğunu dile getirdi.

Bakan Kurum, Batı'daki karanlık çağların, Türk-İslam medeniyeti coğrafyasında altın dönemler olarak tarihe geçtiğini, gençlerin bu gerçeği iyi anlayıp geçmişlerini öğrenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Tarihimize döneceğiz, bu şart ama bu dönüş, sadece geçmişimizi yüceltmek için olmayacak. Tarihimize, bugünümüzü düzeltmek, mazlumların derdine derman olmak için döneceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı, yani İnsanlık Yüzyılı'nı, Merhamet Yüzyılı'nı, Vicdan Yüzyılı'nı' kurmak için döneceğiz." diye konuştu.

"İslam dünyası olarak, İsrail vahşetini diplomatik ve siyasi kuvvetimizle durdurabiliriz"

"İnsanlığı krizlere iten bilgi anlayışı" karşısında vicdanı göz ardı etmeyen özgün çözümlerle insanlığa umut olacaklarını anlatan Kurum, "Bu inancı elden bırakmazsak kundaklara kan dolduran teknolojinin karşısında dünyayı barışa ulaştıracak bilgi ve teknolojiyi üretebiliriz. Açgözlü yüzde 1'in, sınırsız ihtiyaçları için neden olduğu küresel yoksulluğa karşı yüzde 99 için daha adil bir dünya inşa edebiliriz. İslam dünyası olarak, bugün Gazze'de yaşanan İsrail vahşetini kendi gücümüzle, kendi diplomatik ve siyasi kuvvetimizle durdurabiliriz." diye konuştu.

Kurum, iklim krizine karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz yüzde 99 toplum olarak, dünyayı kirletmeyen insanlar olarak, ortak evimiz dünyamıza hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Zaten biz, tarih boyunca asla kötülük üreten bir millet olmadık, tam aksine yüzyıllardır hep başkasının kötülüğüne karşı bayrak açtık." dedi.

Bugün o bayrağın temsilcisinin, 3 Kasım 2002'den bu yana ulaştırmadan sağlığa, eğitimden enerjiye, savunma sanayisinden şehirciliğe kadar her alanda devrim niteliğinde dönüşümler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Kurum, bir yandan savunma sanayinin gücüyle Karabağ, Suriye'ye, diğer yandan 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ile koştuklarını anlattı.

2025'in sonunda deprem bölgesinde yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilecek

Bakan Kurum, hemen her hafta deprem bölgesine gittiğini, afetzedelere verdikleri sözleri tutmak için gece gündüz çalıştıklarını aktararak, ilde son depremzede aile evine girinceye kadar çalışmaların süreceğini, bu yıl sonu 11 ilde 200 bin konutun anahtarlarını teslim edeceklerini, 2025'in sonuna gelindiğinde deprem bölgesinin tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacağını bildirdi.

Hazırladıkları eylem planlarında, stratejilerde, 2053 net sıfır emisyon hedefinde, depreme dirençli konutları inşa ederken çevreyi koruma adına üniversitelerle yaptıkları çalışmaların devam edeceğini anlatan Kurum, bakanlık olarak akademik bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Kurum, gençlik merkezleri, millet bahçeleri, kütüphaneler, spor kompleksleri inşa ettiklerini anımsatarak, "İklim Elçileri Projemizde 208 üniversitemizin tamamında gençlerimiz, çevre ve iklim değişikliği konularında en büyük destekçimiz oluyor. Projemizde hedefimiz farkındalık oluşturmak. Süratle kurumsallaşma aşamasına geçtik. Gençlerimiz, kazandıkları kurumsal kimlik sayesinde çevre-doğa-iklim-şehir dörtlüsüne dair yorum yapabilecek, karar verebilecek bilgi ve beceriye sahip olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gücünü, ne yer altı madenlerinden ne de emperyalist ülkeler gibi sömürgecilikten aldığına dikkati çeken Kurum, ülkenin en kıymetli hazinesi ve milli servetinin gençleri olduğunun altını çizdi.

Yusuf Has Hacib'in "Akıl, karanlık gecede meşale gibidir. Bilgi ise yolu aydınlatan ışıktır. İnsan aklıyla yükselir, bilgiyle büyür, bu ikisiyle de saygı görür." sözünü aktaran Kurum, "Sizler inşallah burada alacağınız bilgi meşalesiyle yolumuza ışık tutacaksınız, ülkemizi, geleceğimizi aydınlatacaksınız. Girdiğiniz bu ilim yolculuğunda hepinizin yolu açık olsun. Bu vesileyle, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ve öğrencilerinin daima yanında olacağımı buradan ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

" Gerede'de Bolu tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz"

Kurum, 86 bin metrekarelik Bolu Millet Bahçesi'nde son aşamaya gelindiğini, futbol, basketbol, voleybol sahalarından tenis kortuna, kafeterya ve okuma salonundan yürüyüş- bisiklet yollarına kadar her şeyin bulunacağı bir millet bahçesini de üniversiteye kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Bolu'da istihdam ve üretimin artması, kentin daha da güçlü olması, esnafın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için sanayi sitesini Bolu halkının hizmetine sunacaklarını da aktaran Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Konutlarımızla ilgili çalışmalarımız yürüyor. İnşallah 6'ncı aya kadar depremden dolayı ötelediğimiz konutlarımızın hepsinin ihalesini gerçekleştirecek ve 2025 yılı sonunda da inşallah yeni müjdelerle Bolu'muzun karşısında olacağız. Deprem güvenliğini önemsiyoruz. Gerede'de Bolu tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz. Bolu insanının, anne ve babalarımızın geleceğini kurtarmak, onların can ve mal güvenliğini teminat altına almak için Gerede'de yapmış olduğumuz deprem dönüşümü projesini, fay hatları üzerinde yaşayan orada yüzlerce kardeşimizi sağlam, güvenli alanlara taşımak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Bolu'muzu, gençlerimizi seviyoruz. Her zaman Bolu'nun, gençlerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdiği programa, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.