Bakan Kurum: Gözyaşlarımız Hatice Kübra kardeşimizinki gibi sadece sevinçten olsun - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kurum: Gözyaşlarımız Hatice Kübra kardeşimizinki gibi sadece sevinçten olsun

Bakan Kurum: Gözyaşlarımız Hatice Kübra kardeşimizinki gibi sadece sevinçten olsun

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni evinin anahtarını teslim ettiği Antakyalı Hatice Kübra Süral'ın görüntülerini paylaştı.

05.11.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni evinin anahtarını teslim ettiği Antakyalı Hatice Kübra Süral'ın görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Bundan sonra dökeceğimiz gözyaşları Hatice Kübra kardeşimizinki gibi sadece sevinçten olsun" dedi.

Antakya Gülderen Mahallesi'nde 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, yapımı tamamlanan 130 bininci konut teslim edildi. 2 bin 681 konutun inşa edildiği Gülderen TOKİ'nin ilk sakinlerinden Hatice Kübra Süral, evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Törende sevinçle anahtarını gösteren ve Cumhurbaşkanı ile sevincini paylaşan Süral, artık yeni evinde yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Süral'ın yeni evinden görüntüleri, "Hatice Kübra depremzede kardeşimiz. Hatay'da yeni yuvasının anahtarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Evlerimiz hayırlı, bundan sonra dökeceğimiz gözyaşları Hatice Kübra kardeşimizinki gibi sadece sevinçten olsun" mesajıyla paylaştı.

'HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK ŞİMDİ ENKAZI TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Henüz 6 aylık evliyken deprem felaketini yaşadıklarını ve evlerinin yıkıldığını belirten Süral, devletin tüm yaraları sarmak için seferber olduğunu dile getirdi. Süral depremden sonraki yaşadıkları süreç hakkında şunları söyledi:

"Evimiz çok güzeldi. Merkezde oturuyorduk. Tam rahatladık derken birden bu enkazı yaşamak gerçekten bize ağır geldi. Her şeyimizi kaybettik, şimdi bir enkazı toparlamaya çalışıyoruz. Enkazdan çıkınca; bu evde hiçbir şey (eşya) olmasa dahi nasıl diyeyim duvarı öpesiniz geliyor. Yani öyle bir mutluluk. Hani insan sevinçten ağlar mı? O duyguyu sonuna kadar iliklerime kadar yaşadım. İşçisinden anahtarcısına kadar herkese teşekkür ediyorum."

'DEVLET KOSKOCAMAN BİR ŞEHİR ÜRETTİ'

Gülderen'de işçilerin konutları depremzedelere bir an önce teslim etmek için gece- gündüz çalıştığını ifade eden Süral, "Ben gözlerimle şahit oldum. Devlet koskocaman bir şehir üretti. Gerçekten kolay değil. İşinin ehli insanlar burada çalışıyor. ve tek tek gördüm. Nerede ne kullanıldığını gayet iyi biliyorum. Bu yönden içim gerçekten rahat. Ben evimin temelini gördüm. Yani bu kime kısmet olabilir ki? Kullanılan malzemeyi biliyorum şahsen şu an ben kendi elimle yapsam bu kalitedeki bir malzemeyi kullanamam" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANINA KAHVE DAVETİ'

Süral, Cumhurbaşkanı ile anahtar teslimi sırasındaki sohbetini de şöyle anlattı:

"Sahneye çağırıldım. Cumhurbaşkanımız anahtarımı verdi. Tebriklerini iletti. Gurur verici, onur verici oldu benim için. Yeni evli olduğumuzu söyledik. Ona 3 çocuk sözü verdim. İnşallah yeni evimde çocuklarımla beraber ona video çekip göndereceğim." Süral, Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Kurum'u yeni evinde kahve içmeye davet etti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Murat Kurum, Politika, Antakya, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Gözyaşlarımız Hatice Kübra kardeşimizinki gibi sadece sevinçten olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:34 L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 22:24:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: Gözyaşlarımız Hatice Kübra kardeşimizinki gibi sadece sevinçten olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.