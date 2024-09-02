Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\'ni Hedefliyor

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim bu yılki birinci gündemimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla EBA TV'de öğretmenlere hitap etti. Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılındaki fedakarlık, gayret ve emekleri için öğretmenlere teşekkür etti. Okulların ve eğitim sisteminin kısa vadede çözülmesi gereken sorunlarıyla ilgili yoğun istişareler yapıldığını ve bunların sonunda çeşitli mevzuat değişikliklerine gidildiğini belirten Tekin, söz konusu değişikliklerin okul yöneticileri tarafından öğretmenlerle paylaşılacağını ifade etti.

'4 GENELGE GÖNDERDİK'

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için illere 4 farklı genelge gönderildiğini belirterek, "Bunlardan biri genel durumlarla, aldığımız genel düzenlemelerin içeriğine ilişkin sizlerle paylaştığımız bir genelge. İkincisi özellikle son zamanlarda kamuoyunun gündemine sıklıkla gelen şiddet, akran zorbalığı gibi konularda valiliklerin ve il milli eğitim müdürlüklerinin ve okul yöneticilerinin riayet etmesi gereken hususlar, alınması gereken tedbirlerle ilgili bir genelge. Bir diğer genelgemizle ise altını çizerek söylemek istediğim bir şey var; bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın gerek il içi gerekse iller arası özre bağlı yer değiştirmelerin neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Gönderdiğimiz üçüncü genelge bu anlamda norm fazlası, ihtiyaç fazlası öğretmen arkadaşlarımızın görevlendirmeleriyle ilgili hususları içeren bir genelgeydi. Dördüncü genelgemiz de bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim yılında heyecanla beklediğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin uygulamaya dönük aldığımız tedbirler ve bunların okullarımızda, eğitim kurumlarımızda uygulanmasıyla ilgili olarak bir genelge göndermiş olduk. Bunların hepsini yaklaşık bir haftalık zaman dilimi içerisinde gönderdik" dedi.

Tekin, her genelgenin ayrı öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu nedenle farkındalık oluşturmak amacıyla her bir genelgenin ayrı gönderildiğini ifade etti. Öğretmenlerden, eğitim öğretim dönemi başlamadan, mesleki çalışma döneminde bu genelgelerin dikkatle okunmasını istedi.

'OKUL-VELİ İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK ÖNEMLİ GÜNDEM MADDEMİZ'

Yeni eğitim öğretim yılında gündeme aldıkları üç önemli başlığı, öğretmenlerin desteğiyle hayata geçirmek istediklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bunlardan birinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en iyi biçimde uygulanması için alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümler vardı. Dolayısıyla bizim bu yılki birinci gündemimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi. İkinci önemli gündemimiz yine kamuoyunun bizden önemli beklentilerinden biri. Bilhassa 28 Şubat sürecinde yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle bitme noktasına gelen mesleki ve teknik eğitimde son yıllarda başlatılan atılımları devam ettirecek şekilde çalışmalar yaptık. 10 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni yayımladık. Dolayısıyla yeni eğitim öğretim yılında önemli başlıklarımızdan biri de bu. Üçüncüsü ise eğitim sistemimizin çekirdeğini oluşturan, ilk adımı atan kişiler, velilerimiz. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişim süreçlerine katkılarını artırmak üzere okul-veli iş birliğini artırmak, bu yılki önemli gündem maddelerimiz" diye konuştu.

'2-6 EYLÜL'DE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ EĞİTİMLERİ VERİLECEK'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin hazırlıkları aktaran Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, orta öğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak inşallah. Programın sizler tarafından daha kolay kavranması ve uygulanabilmesi için aşama aşama eğitimler hazırladık. Eğitici eğitimlerini 3 Haziran'da başlattık. Bu süreçte 17 ana ders için 9 bin 10, 12 seçmeli ders için de 2 bin 52, toplamda 11 bin 62 öğretmenimiz formatör olarak hazırlanarak eğitici belgelerini aldılar. İçinde bulunduğumuz bu hafta yani 2 -6 Eylül tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak en fazla 50 kişilik branş temelli gruplar şeklinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimleri sizlere bu formatörlerimiz tarafından verilecek" dedi.

'74 STRATEJİ, POLİTİKA BELGESİ'NDE YER ALDI'

İkinci önemli başlığın, mesleki ve teknik eğitim konusu olduğuna dikkat çeken Tekin, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hazırladığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, 10 Ağustos tarihi itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu belgede, 'Herkesin bir mesleği olmalı' anlayışını esas aldık. Sektörün iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak istiyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde gelecek perspektifi ve yapılacak çalışmalar; başta mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme, mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olmak üzere üç ana tema altında 74 strateji, Politika Belgesi'nde yer aldı. Çocuklarımızın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek için erken bir dönemde farkındalık oluşturmak üzere stratejiler belirledik. Öncelikle öğrencilerimizin mesleki eğitime ortaokul seviyesinde hazırlanmasını sağlamak için modüler mesleki eğitimi yöntemiyle 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik zanaat atölyeleri oluşturuyoruz. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde de inşallah 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ortaokullar açmayı planlıyoruz. Bu ortaokulların 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında mesleki ortaokula dönüşmelerini de hedefliyoruz. Bir diğer stratejimiz de toplumumuzun doğal bir kalite güvencesi sistemi olarak kabul ettiği ahilik kültürü ile modern eğitimi birleştirerek öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunmak üzere 'Genç girişimci Ahiler' adıyla bir ahilik hareketi başlatmak olacak" diye konuştu.

'VELİLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLUN'

Bakan Tekin, gündeme alınan bir diğer önemli konunun ise okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Çocukların okuldan çok daha büyük bir zaman dilimini aileleriyle geçirdiğini belirten Tekin, "Çalışmalarımızın ve verdiğimiz eğitimin, amaçladığımız noktaya varması, ancak ve ancak velilerimizin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle sağlanabilir. Evlatlarımızın gelişiminde velilerimizin daha bilinçli destekleri için birtakım eğitimleri planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi, 'Velivizyon' adıyla bir platform oluşturduk. Okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığımız bir platform burası. 27 bölümden oluşan 'Ailem' adıyla mini bir dizi seti bulunuyor. Akademisyenlerimizle, eğitim uzmanlarımızla ve duayen oyuncularımızla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda bu mini diziler EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında ulusal ve yerel kanallarda yayımlanmaya devam ediyor. Velilerinizi bu platforma ve bu filmleri izlemeye davet etmenizi, veli toplantılarınızın gündem maddesi olarak bu platformu takip etmelerini önermenizi, sizlerden özellikle istirham ediyorum. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi velilerinizi tanımanız, onları yönlendirmeniz, onlarla iş birliği içinde olmanız, öğrencilerinize daha derinden ulaşmanızda etkili bir yol. Onları yargılamadan, suçlamadan güçlü bir iletişim kanalı kurmanız, irtibatı sağlam tutmanızı ve iş birliği içinde olmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

'BİLGİLENDİRMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINDAN KAÇININ'

Bakan Yusuf Tekin, geçen eğitim öğretim yılında öğretmenlerden gelen görüşler doğrultusunda alınan kararları hatırlatarak, "Okul Veli Randevu Platformu ve sınıfta cep telefonu kullanılmasının engellenmesi gibi birçok uygulamayı hayata geçirdik. Yine sizlerden gelen geri dönüşler kapsamında bu yıl ilk defa ilkokul 1'inci sınıf şube öğretmenleri ve 5'inci sınıf şubelerinin e-Okul'dan otomatik olarak belirleneceğini özellikle belirtmek istiyorum. Bunu çok önemsiyorum; çünkü bu vesileyle öğretmen arkadaşlarımız arasında ayrımcılık, öğretmen arkadaşlarımızın bir kısmını rahatsız eden durumlar ortaya çıkmaktaydı. Dolayısıyla bu attığımız adımla birçok öğretmen arkadaşımızı, birçok okul yöneticimizi ciddi bir külfetten kurtarmış olacağımıza inanıyorum. Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda, kurumlarda, reklam ve tanıtımının yapılmaması ve bu materyallerin öğrencilere aldırılmamasını özellikle sizlerden istirham ediyorum. Bunların yanında sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle sınıf annesi uygulamasına ve benzeri isimlerle mevzuatta yer almayan bir veli desteğine de izin vermediğimizi size tekrar hatırlatmak isterim. Sizlerin bu hususlarda dikkatli olmanızı özellikle bekliyorum. Ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından da mümkün olduğunca kaçınmanız, öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeleri yapmanız da sizlerden beklediğimiz hususlar arasında" dedi.