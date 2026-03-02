Bakan Tekin: Cumhurbaşkanımız, dünya liderleri tarafından sözü dinlenen ve saygı duyulan bir isimdir

ESENLER'de ramazan etkinliklerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyada sayılı liderlerden birine sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderleri tarafından sözü dinlenen ve saygı duyulan bir isimdir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir çatışma yaşandığında 'Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan çözer' denilen bir dönemi yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir şanstır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı. Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen program kapsamında ramazan çadırını gezen Tekin, ilçe sakinleriyle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Tekin'e ziyaretinde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu eşlik etti.

'DÜNYADA SAYILI LİDERLERDEN BİRİNE SAHİBİZ'

Bakan Tekin konuşmasında, "Son iki yıldır önce İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını, bugünlerde ise İsrail ve Amerika üzerinden İran'da yaşanan gelişmeleri tartışıyoruz. Bu süreçte beni en çok rahatsız eden konu, İran'da millet olma şuuruna ilişkin eksikliklerin sosyal medyada ve haberlerde açıkça görülmesi oldu. İkinci olarak ise ülkeyi siyasi anlamda toparlayabilecek güçlü bir lider eksikliği dikkat çekiyor. Biz ise Türkiye'de elhamdülillah çok farklı bir noktadayız. Dünyada sayılı liderlerden birine sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderleri tarafından sözü dinlenen ve saygı duyulan bir isimdir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir çatışma yaşandığında 'Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan çözer' denilen bir dönemi yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir şanstır" ifadelerini kullandı.

'MÜFREDATIMIZI MİLLET OLMA ŞUURU ÜZERİNE İNŞA EDİYORUZ'

Ramazan etkinlikleri vesilesiyle uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir konuya da değinen Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatımızı millet olma şuuru üzerine inşa ediyoruz. Amacımız, çocuklarımızın bize ait değerleri benimsemesi, milli ve manevi değerlerine sahip çıkması ve bu değerleri kendi çocuklarına aktarabilecek donanıma ulaşmasıdır" dedi.

'BİZ VATANSEVERLİĞİ, YARDIMLAŞMAYI OYNADIĞIMIZ OYUNLARDAN ÖĞRENDİK'

Göreve başlamasının ardından geleneksel çocuk oyunlarının yeniden okul bahçelerinde oynanması için çalışma başlattıklarını belirten Tekin, "Bir milletin geleneğinde, bir devletin geçmişinde ve bir toplumun siyasal ile ahlaki karar alma mekanizmalarında çocuk oyunlarının önemli bir yeri vardır. Biz vatanseverliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği oynadığımız oyunlardan öğrendik. Çocuklarımızın elektronik ortamlarda bahis, kumar ve benzeri içeriklerle vakit geçirmek yerine okul bahçelerinde geleneksel oyunlarla büyümesini istedik. O günden bu yana dünyanın herhangi bir yerinde bir huzursuzluk yaşandığında, çocuklarımızın farkındalığını artırmak amacıyla okullarımızda çeşitli etkinlikler düzenledik. İsrail'in Gazze'ye saldırdığı dönemde de okullarımızda güne bir dakikalık saygı duruşuyla başladık" diye konuştu.

'BU TOPRAKLARIN ÖZÜNDE RAMAZAN VARDIR'

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, "Çocuklarımızın Ramazan ruhuyla bütünleşmesini, Ramazan heyecanı ve istikametiyle hayatlarını şekillendirmesini istememizden rahatsız olanlar, rahatsız olmaya devam edebilir. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Bu toprakların özünde Ramazan vardır, oruç vardır, medeniyet vardır" dedi.

