Bakan Uraloğlu: "Depremden etkilenen yollar için 2023'de 6,3 milyar TL harcandı"

MALATYA - Malatya'da yapılan deprem konutlarının yol ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Depremden etkilenen yollar için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcandığını, 2024 yılında ise 12 milyar lira daha harcama yapmayı planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da yapımı süren İkizce TOKİ yollarının yapım ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Şantiye binasında yetkililerden çalışmalar hakkında brifing alan Bakan Uraloğlu, daha sonra basın mensuplarına deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bu yıl insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birinim yaşandığını belirten Uraloğlu, "6 Şubat'ta gerçekleşen ve yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Depremlerden etkilenen bölgelerde acil durum planlarına uygun hareket ederek, bölgemizi eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesinde karayolları yol ağında bulunan 9 bin 176 km'lik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 km'lik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahadaydık. Ayrıca Bakanlık olarak depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliyelerin yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikali gibi çok kritik çalışmalar gerçekleştirdik. Bir yandan bölgeye yerli yabancı arama kurtarma ekipleri ve hayati yardım malzemelerini naklederken araçların dönüşlerinde de bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelerimize yardım ettik. Adana, Elazığ, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanlarımız da afet bölgesinde yer alıyor. Deprem sonrasında bakanlık olarak hızlıca, olumsuz hava şartlarına rağmen bakım ve onarım ile ulaştırma altyapımızı, bölgeye lojistik destek sağlayacak şekilde hizmete açık tuttuk. Havayollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkeziyle koordineli olarak Havayoluyla birlikte Kara, Deniz ve Demiryoluyla 1 milyon üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak depremler sonrasında havayolundan, demiryoluna ulaşım ve haberleşme alanında sorumlulukları dahilindeki tüm çalışmaları başlattıklarını da belirten Uraloğlu, "Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabilmekteler. Demiryollarında tren trafiğinin ve kapasitenin etkin olarak kullanılması bakımından hasar gören hatlarımızda, bina ve tesislerimizde oluşan hasarların giderilmesine yönelik çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Malatya-Narlı-Fevzipaşa-Bahçe hattının iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar neticesinde Divriği-İskenderun ve Suveren-Yolçatı- Malatya üzerinden yapılan taşımalar Çetinkaya- Ulukışla-Yenice-İskenderun üzerinden yapılmaya başladı. Depremlerden dolayı en büyük hasarı gören Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işine ait ihaleyi de gerçekleştirerek 21 Kasım'da yapım çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

Karayollarında da yol ve yol üstü envanterlerin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme ile çekim çalışmaları yaptıklarını da ifade eden Bakan Uraloğlu, depremden önceki görüntüler de sistemde yer aldığı için deprem sonrası durum karşılaştırmasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kritik altyapılar içinde yer alan köprü, viyadük ve tünel gibi büyük sanat yapılarını risk kategorisinde incelediklerini de belirten Uraloğlu, "Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden değerlendirme için insansız hava araçlarıyla test çekimleri de yaptık. Deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerimizin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme Lidar tarama ile çekim çalışmaları başlattık. Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, otokorkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirleri arttırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımı ile deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprülerin, hizmet tesislerinim, yol bakımevlerinin ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Depremden etkilenen yollar için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcandığını 2024 yılında ise 12 milyar lira daha harcama yapmayı planladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rezerv Alanlarının İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğu Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi. Bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 km uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik. Toplam proje bedeli 15 milyar TL olan işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hatay'da 15 bin 885 konut için toplam 58,6 km imar ve 10,6 km bağlantı yolu, Osmaniye'de bin 820 konut için 7,1 km, Şanlıurfa'da 3 bin 252 konut için 37,9 km ve Diyarbakır'da 6 bin 40 konut için 25,9 km imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Elbette Malatya'mız da, İkizce'de 11 bin 131 konut için 46,3 km imar ve bağlantı yolunda 100 adet iş makinesi ve 195 adet personel ile çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

2002 yılında Malatya'nın 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, Malatya'da hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptıklarını belirtti. Malatya'yı, Elazığ'a, Diyarbakır'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladıklarının altını çizen Uraloğlu, "Malatya Darende Ayrımı-Gölbaşı Yolundaki, sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli'ni hizmete aldık. 123 metre uzunluğunda çift köprü ve 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli imalatını tamamlayarak resmi açılışını yaptık. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi dev karayolu projesini tamamladık. İlimizde 9 milyar 321 milyon lira proje tutarıyla tam 14 adet projemizin yapımına azimle devam ediyoruz. Şu anda da çalışmalarımızın devam ettiği projelerimizden biri olan İkizce TOKİ Yolları şantiyesindeyiz. Projemiz kapsamında, 46,3 km uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 7,5 km'lik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 4,5 km'lik kesimi ise terasman seviyesine getirdik. Altyapı çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 185.000 m3 toprak işi yaptık, 1.000 metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşedik. Yolumuzun üstyapı çalışmalarına da başladık" dedi.

Şubat 2024 sonu itibarıyla 9,4 km yolu altyapıları ile birlikte bitirmeyi hedeflediklerini de ifade eden Bakan Uraloğlu, "İhale kapsamında bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşakta teşkil edeceğiz. Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSB'ye de hizmet edecek. Malatya'nın gelişimi ve büyümesi için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, son olarak 2024 yılı ile ilgili ise "Ülkemize ve milletimize huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyor ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum" diye konuştu.