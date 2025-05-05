Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Mücadele Hazırlıkları Tamamlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 ağır iş makinesi orman yangınları ile bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak. Orman Genel Müdürlüğümüz (OGM), bütün birimleriyle artık bu mücadeleye hazırdır" dedi.

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, orman yangınlarında riskli bulunan 24 ilin valisiyle bir araya geldi. Burada konuşan Yumaklı, valilerin yangınla mücadelede, illerdeki bütün tedbirleri alma ve kurumlar arası koordinasyonu sağlama konusunda çok önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, "Bugün kendileriyle öncelikle geçen senenin değerlendirmesini yapacağız. Ardından geçen sene yaşadıklarımız ışığında, bu sene aldığımız tedbirleri gözden geçireceğiz. Hava sıcaklıklarının gittikçe artacağı ve yangınla ilgili riskli döneme gireceğimiz günler öncesinde yaptığımız bu toplantı, bu anlamda önem arz ediyor. Bu vesileyle, bu mücadelede yoğun iş birliği içinde olduğumuz İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve bütün valilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BU YAZ, YANGIN AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ BİR DÖNEM'

Ormanların yaklaşık 45 bin personeliyle Orman Teşkilatı tarafından hassasiyetle korunduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, "Son yıllarda küresel bir kriz haline gelen iklim değişikliği, orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve tetikte olmamızı zorunlu kılıyor. Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı, önceki 10 yılda yanan alanın iki katından daha fazladır. Dünyada son 9 yıl, 1880 yılından bu yana kaydedilen en sıcak yıllar; 2024 yazı son 145 yılda yaşanan en sıcak yaz, 22 Temmuz 2024 ise en sıcak gün olarak kayıtlara girdi. Geçen yıl yaşadığımız 8 büyük yangının 5 adedi 14-16 Ağustos tarihleri arasında aynı anda yaşandı. Bu üç günde tam 201 yangınla aynı anda mücadele ettik. Meteorolojik veriler, bu yaz da yangın açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor. Bunun bilinciyle hazırlıklarımıza sonbahar döneminde başlayıp, kış döneminde yoğunlaştırdık ve artık 1 Mayıs itibarıyla bütün unsurlarımız, birimlerimiz ve gücümüzle hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler yangınla mücadele konusunda değişen ve gelişen koşulları göz önünde bulundurarak gerekli iyileştirmeleri yapıyor ve mücadelemizi bu esas üzerinde yürütüyoruz. Her ne kadar iklim krizi, orman yangınlarını tetikleyen faktörleri oluştursa da bireysel ve toplumsal manada yangınla mücadelede üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Acı gerçeği bir kez daha söylemek zorundayım; orman yangınları yüzde 84 insan kaynaklıdır. Bundan dolayı orman yangınları ile mücadelenin büyük ve önemli kısmını, yangın öncesi alınan tedbir ve hazırlıklar oluşturuyor. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine bu anlamda ayrı bir önem veriyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKA TABANLI YAZILIM VE UYGULAMALARI KULLANIYORUZ'

Hava ve kara unsurlarının, sağlanan rezerv güçlerle birlikte daha da güçlü hale geldiğini anlatan Yumaklı, "Sonbahardan bu yana, köy köy, mahalle mahalle, bütün yerleşim birimlerine ulaşıp, 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz ve alınacak tedbirleri anlatıyoruz. Ormanlarımızın bakımı, yangın kulelerinin, havuz ve göletlerin, emniyet şerit ve yollarının, ilk müdahale ekip binalarının yapımı ve tamiratı gibi teknik detaylar da mücadelenin yangın öncesi safhasını oluşturuyor. Bu minvalde, orman yangınları ile mücadelede dinamik bir yapıya sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu dinamizm kendini başta teknoloji olmak üzere her alanda gösteriyor. İHA'lardan gelişmiş araç teknolojilerine kadar, günden güne değişen ve gelişen koşullar, teşkilatımızı sürekli güncel tutmayı zorunlu kılıyor. Özellikle son yıllarda gelişim gösteren yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamaları, yangınla mücadelemizde aktif olarak kullanıyoruz. Akıllı kulelerimizden ve İHA'lardan aldığımız görüntülerin analizi başta olmak üzere pek çok konuda yapay zekadan faydalanıyoruz. Yangın Karar Destek Sistemimiz, Birleşmiş Milletlere Bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce uluslararası bir yarışmada ödüle layık görüldü. Bu sistemle orman yangınlarını simüle edebiliyor, istediğimiz verilerin analizini gerçekleştirip değerlendirme yapabiliyoruz. Orman yangınları ile mücadelemizde en büyük yardımcımız, kışın buz üzerinde, yazın köz üzerinde cansiperane görev yapan orman kahramanlarımız, yani çalışanlarımızdır" değerlendirmesinde bulundu.

'OGM, BÜTÜN BİRİMLERİYLE ARTIK BU MÜCADELEYE HAZIR'

Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını kaydeden Yumaklı, "Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 ağır iş makinesi orman yangınları ile bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak. Hava araçlarımızın su almasını kolaylaştıracak 4 bin 796 havuz ve gölet ile 184'ü akıllı olmak üzere 776 gözetleme kulesi, bu mücadelenin önemli unsurları olacak. Orman Genel Müdürlüğümüz, bütün birimleriyle artık bu mücadeleye hazırdır. Ancak bu mücadele, yalnızca bir kurumun, bir zümrenin yürüteceği bir çalışma değildir. Bu mücadele, toplumun bütün fert ve kurumları ile birlikte topyekun yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Bu mücadelede İçişleri Bakanlığımız ile yakından çalışıyor ve ortak hareket ediyoruz. Özellikle AFAD ve jandarmamızın sağladığı destek, bizlere ayrı bir güç veriyor. Ayrıca envanterimiz dışında, rezerv güç olarak hava araçlarını en etkin şekilde bize sağlayan Milli Savunma Bakanlığımız da en önemli destekçilerimizdendir. Bu noktada Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e, kuvvet komutanlarımıza ve askeri personelimize de teşekkür ediyorum. Diğer yandan ilgili kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüsler bu mücadelenin içinde yer alıyor. Bugün sayısı 130 bini aşan gönüllülerimiz, bireysel mücadele manasında çok güzel örnek teşkil ediyor" dedi.

'YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ'

Yumaklı ayrıca, "Orman yangınlarının yoğun olduğu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler ve bizimle aynı kuşakta yer alan Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerle kıyasladığımız zaman, yangınlarla mücadeledeki konumumuzu çok daha iyi görürüz. Son 10 yılda; orman varlığına göre yanan orman alanı oranına baktığımızda ülkemiz, bütün bu ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Biz dünyaya örnek bir mücadele verirken, maalesef ülkemizde çarpıtmalara, yalanlara ve iftira kampanyalarına maruz kalabiliyoruz. Yani bir yandan yangınla mücadele ederken, diğer yandan dezenformasyonla savaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bu mücadele sırasında doğru bilgiyi resmi kurumlardan edinmeleri, sosyal medyada paniğe sevk edecek yanlış bilgilere itibar etmemeleridir" ifadelerini kullandı.