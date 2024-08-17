Bakan Yumaklı: Yangının Çıkış Sebebi 3 Kişinin Piknik Amaçlı Yakmış Oldukları Ateşten - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Yangının Çıkış Sebebi 3 Kişinin Piknik Amaçlı Yakmış Oldukları Ateşten

Bakan Yumaklı: Yangının Çıkış Sebebi 3 Kişinin Piknik Amaçlı Yakmış Oldukları Ateşten

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının çıkış sebebinin 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş olduğunu belirten Bakan Yumaklı, yangınla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

17.08.2024 02:49
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BAKAN YUMAKLI: YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ 3 KİŞİNİN PİKNİK AMAÇLI YAKMIŞ OLDUKLARI ATEŞTEN

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'e gelerek açıklamalarda bulundu. Ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında, 27'sine müdahale sürüyor. Sabah itibariyle sadece Bolu ve Manisa'daki yangınlar, onların da enerjileri düşürülmüştü. Ancak çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması buraları tekrar alevlendirdi. Farklı yerlerde de yangınlar çıkmaya başladı. Bolu'da 12.41'de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80 kilometreye varan hızla bir rüzgar sebebiyle çok hızlı yayıldı. Bu yangını başlatanlar gözaltında. Yangına 13 helikopter 160 kara aracı, 822 personel sevk ettik. Ayvatlar, Yeniköy, Seferler ve Umurlar Mahallesi tahliye edilmişti. Naldoğan- Göynük yolu trafiğe kapatılmıştı. Enerjisi düşürülmüş vaziyette. İzmir, Karşıyaka Yamanlar'da bir yangın haberi aldık. Biz dün gece sabaha kadar bununla ilgili müdahaleleri yapıp artık tamamladık derken bugün saat 10.14'te tamamladık dediğimiz yangına yakın bir yerde bir yangın daha çıktı. Her iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara, 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 1 evin de çatısına yangın sirayet etti. Rüzgarın şiddetine göre zaman zaman baskılanıyor. Zaman zaman da alevlenebiliyor. Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok. Üçüncü yangın İzmir Ödemiş'te Beydağı'nda iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın. Bunlar da gözaltına alındı. Kararsız bir rüzgar var. Zaman zaman müdahale eden arkadaşlarımızın hayati tehlike atlatmasına sebep olan durumlar olabiliyor. Herhangi bir can kaybı yok. Ekosistemdeki canlılar için üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak, 1 helikopter, 10 kara aracı, 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette. Manisa Gördes'teki yangın ise kırsal alanda başlamıştı ve ormana sirayet etmişti. Çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgimiz yok şu an. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 99 kara aracı ve 512 personel sevk etmiştik. Aslında ilk başta enerjisini oldukça düşürmüştük ancak yeniden çıkan şiddetli rüzgar maalesef büyümesine sebep oldu" dedi.

'BİZİ EN ÇOK ENDİŞEYE SEVK EDEN AYDIN BOZDOĞAN'DAKİ YANGINDI'

Aydın ve Didim'deki yangının çıkış sebebini bilmediklerini belirten Bakan Yumaklı, "Buraya 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Çok şükür ki bununda enerjisi düşürüldü. Bizi en çok endişeye sevk eden Aydın Bozdoğan'daki yangındı. Kırsal alanda çıktı ve ormana sirayet etti. 2 uçak, 3 helikopter, 30 kara aracı, 168 personel sevk ettik. Muğla, Milas, Karabük, Safranbolu ve Ovacık. Bunların da enerjileri düşürüldü" diye konuştu.

Hava araçlarının 24 saat havada kalamayacağını belirten Bakan Yumaklı, "Bunların ikmal yapması gerekir. Belli bir rüzgar şiddetinin üzerinde olduğu zaman bu araçlar istese bile kalkamaz. Kalksalar bile su alamaz. İstedikleri yere atamaz. Ben sosyal medyadan paylaşımların hepsine kulaklarımı kapadım. Kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında, iş yerinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile yakmayın" dedi.

Bakan Yumaklı İzmir'deki yangını çıkaran 3 kişinin arandığını, Ödemiş'teki yangında 2 kişinin gözaltına alındığını, ayrıca Bolu'da 4 kişinin yangınlarla alakalı gözaltına alındığını belirtti.

Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: Yangının Çıkış Sebebi 3 Kişinin Piknik Amaçlı Yakmış Oldukları Ateşten - Son Dakika

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