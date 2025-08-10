Balıkesir Depreminin Ardından TAMP Devrede

'DEPREMİN ARDINDAN TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) DEVREYE ALINDI'

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcılarımız Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yapılan paylaşımda depremin en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul'da hissedildiği ifade edilerek, şu ana kadar 0- 3.0 arası 15 adet 4.0- 5.0 arası 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 319 personel 79 araç görev yaptığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.