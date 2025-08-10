Balıkesir Depreminin Ardından TAMP Devrede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir Depreminin Ardından TAMP Devrede

Balıkesir Depreminin Ardından TAMP Devrede
10.08.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı.

'DEPREMİN ARDINDAN TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) DEVREYE ALINDI'

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcılarımız Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yapılan paylaşımda depremin en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul'da hissedildiği ifade edilerek, şu ana kadar 0- 3.0 arası 15 adet 4.0- 5.0 arası 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 319 personel 79 araç görev yaptığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Balıkesir, Sındırgı, Politika, Türkiye, Sağlık, Güncel, Deprem, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Depreminin Ardından TAMP Devrede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti Kendisini böyle savundu Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti! Kendisini böyle savundu
Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar
Gerginlik yerini barışa mı bırakıyor David Beckham’dan oğluna zeytin dalı Gerginlik yerini barışa mı bırakıyor? David Beckham'dan oğluna zeytin dalı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
Kuş cenneti balıklar için cehennem oldu Kuş cenneti balıklar için cehennem oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
21:13
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
15:53
Arda Güler’e rekor teklif Xabi Alonso anında reddetti
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti
15:36
Osimhen’e 75 milyon euro vermeyen Manchester United, Sesko için servet ödedi
Osimhen'e 75 milyon euro vermeyen Manchester United, Sesko için servet ödedi
15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
15:20
Derin Talu’dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait
Derin Talu'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait
15:09
Sipariş ettiği marulu beğenmeyen bekçi, 15 yaşındaki çırağı darbetti
Sipariş ettiği marulu beğenmeyen bekçi, 15 yaşındaki çırağı darbetti
15:07
Konya’da bir caminin adı Google Haritalar’da “Victor Osimhen Camii“ olarak değiştirildi
Konya'da bir caminin adı Google Haritalar'da "Victor Osimhen Camii" olarak değiştirildi
15:00
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımın maçları YouTube’da canlı yayınlanacak
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak
14:48
Tatil İçin ABD’ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti
14:40
Kendisini bıçakla yaralayan oğlunu tüfekle katletti
Kendisini bıçakla yaralayan oğlunu tüfekle katletti
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:09
Kuş cenneti balıklar için cehennem oldu
Kuş cenneti balıklar için cehennem oldu
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 23:30:25. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Depreminin Ardından TAMP Devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.