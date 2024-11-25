Başkan Zeyrek'ten Kreşler Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Başkan Zeyrek'ten Kreşler Hakkında Açıklama

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kreşlerin kapatılacağı iddialarını yanıtlayarak, 17 kreşle bin 500 çocuğa hizmet verdiklerini ve kreşlerin kapatılmasının ailelerin ekonomik yaşamına olumsuz etki yapacağını belirtti. Zeyrek, kreşlerin kapatılmaması için direnmeye devam edeceklerini ifade etti.

25.11.2024 22:30  Güncelleme: 22:36
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Başkan Zeyrek'ten kreş açıklaması

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kreşlerin kapatılması iddiasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Biz Manisa'mda ilçe belediyelerimizle birlikte yaklaşık 17 tane kreşimizle bin 500 tane evladımıza gündüzleri ev sahipliği yapıyoruz. Orada bin 500 evlat demek, bin 500 anne demektir. 100'e yakın öğretmen demektir. Bunların kendi hayatlarına, ekonomik hayatlarına katkı sunması demektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kreşlerin kapatılacağı iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Kararın kendilerine cuma günü ulaştığını söyleyen Başkan Zeyrek, "Bakanlığımızın böyle bir yazısı elimize cuma günü ulaştı. Bir aile kreşe bir çocuğunu veriyorsa evet çocuğun eğitimi çok ön plandadır. Onun gelişimi için çok önemli bir şeydir. Ama o aile de kendi ekonomik hayatlarına katkı sağlamak için o çocuklarını oraya bırakıyorlar. Bunu bir kere unutmamak lazım. Biz Manisa'mda ilçe belediyelerimizle birlikte yaklaşık 17 tane kreşimizle bin 500 tane evladımıza gündüzleri ev sahipliği yapıyoruz. Orada bin 500 evlat demek, bin 500 anne demektir. 100'e yakın öğretmen demektir. Bunların kendi hayatlarına, ekonomik hayatlarına katkı sunması demektir. Biz o ailelerin hem ekonomik anlamda hayatta kalmalarına hem çocuklarına ev sahipliği yapıp bize güvenip inandıklarından dolayı kendi evlatlarımız gibi onlara bakmayı kendimize vazife belirledik" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kreşlerden para kazanmadıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Bu evlatlar bizlerin evlatları. ve bu evlatlara sahip çıkmak benim en büyük görevlerimden bir tanesi Biz bu kreşlerden para mı kazanıyoruz? Para kazanmıyoruz. Biz bu kreşlerden başka menfaatler mi elde ediyoruz? Hayır etmiyoruz. Ama şunu unutmayın ki belediyenin kreşleri kapatılırsa Milli Eğitim Bakanlığımızın yeterli olmadığı kreşlerde maalesef geçmiş dönemlerde gördük. Bazı tarikatların ve cemaatlerin kucağını düşüyor evlatlarımız. Bunları görerek ve bunları bilerek o kreşleri kapatma kararını ben bakanlığımızın tekrardan gözden geçirmesi gerekliliğini ve bu hatalı bir hamleden de bir an önce geri dönmesini talep ediyor ve bekliyorum. Ama biz kreşlerimizi kapatmamak için direneceğiz, mücadele edeceğiz. ve burada halkımızla birlikte olacağız. Çünkü yalnızca kreşlere kalmayacaktır, bu bir adımdır. Bir daha ilerisinde eğitim kurumlarımıza da kapatma talepleri gelecektir. Biz denetime her türlü açığız. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm denetçileri bizim kreşlerimize gönderip bakabilir. Çocuk kültür merkezlerimize gelip bakabilir. Kapılarımız sonuna kadar açıktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki ben kendi evladıma nasıl bakıyorsam Manisa'mda o kreşlerde bana emanet edilen bin 500 evladıma da aynı nitelikte ve aynı gözle bakıyorum. O yüzden kurumumuzun kreşlerdeki devamlılığının devam etmesini, bakanlığımızın bu aldığı karardan bir an önce geri dönmesi en büyük temennimdir" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek\'ten Kreşler Hakkında Açıklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başkan Zeyrek'ten Kreşler Hakkında Açıklama - Son Dakika

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