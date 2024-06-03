Batman'da Hakkari Belediye Başkanının gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi - Son Dakika
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Batman'da Hakkari Belediye Başkanının gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi

Batman\'da Hakkari Belediye Başkanının gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasını protesto etmek amacıyla Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 3 kişi gözaltına alındı.

03.06.2024 16:06
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HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasını protesto etmek amacıyla Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Belediye Başkanı DEM Parti'li Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto için Batman'da aralarında DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de olduğu grup il binası önünde toplandı. Grup, Atatürk Parkı'na kadar yürüyüş yaparak basın açıklaması yapmak istedi. Bunun üzerine polis, yürüyüşün yasak olduğu ve yapılması halinde müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ancak grup yürümekte ısrar edince polis müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Müdahalenin ardından, il binası önünde basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Resul Çetin, "Hakkari Belediye Eş Başkanımızın gözaltına alınması ve ardından da Hakkari Belediyemize kayyum atanması, Kürt halkına ve onun siyasal iradesine yönelik açık bir düşmanlık ve özgürlük iradesini kırmaya dönük beyhude bir hezeyandır. Bu faşizmi en kararlı ve en güçlü şekilde kınıyor, bu kararları tanımıyor, irade kırımı amaçlı tüm bu antidemokratik uygulamalara karşı süreklileşen bir mücadele süreci geliştireceğimizi duyuruyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Hakkari Belediye Başkanının gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi - Son Dakika

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