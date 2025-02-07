Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi - Son Dakika
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Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi

Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye\'den destek istedi

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yıllar sonra köylerine dönerek bir yandan evlerine kavuşmanın mutluluğunu, diğer yandan yıkık dökük evlerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Türkmenler, bölgenin yeniden imarı için Türkiye'den destek istedi.

07.02.2025 22:18
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Suriye'de Nisibin köyüne yıllar sonra Lazkiye il merkezi ve Türkiye'den dönen Bayırbucaklı Türkmenler cuma namazını kıldı. Ülkedeki iç savaş sürecinde sadece Nisibin köyünde şehit düşen 29 Türkmen, saygı ve dualarla anıldı.

Caminin duvarlarına Özgür Suriye Ordusu ve Türk bayrakları asıldı. Namaz sonrasında köy okulunda toplananlar, devrim şarkılarıyla Baas rejiminin yıkılmasını kutladı.

"TÜRKİYE'MİZDEN DE DESTEK BEKLİYORUZ"

Lazkiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Yusuf Kara Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl aradan sonra hasret kaldıkları Nisibin köyüne kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kara Ali, "Köyde yaşamak istiyoruz ancak çok yıkım var. Herkes buraya geri dönerse burada yaşam daha güzel olacak." dedi.

Köyde karşılaştıkları zorlukları dile getiren Kara Ali, "Maalesef yaşanacak ev yok. Çatılar bombalanmış. Roketler atılmış. Bahçeler mayınlı, güvenip giremiyoruz." diye konuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik eden Kara Ali, "Bu aşamaya kadar vardık. Buraları inşa edeceğiz. Türkiye'mizden de destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARTIK BURAYI YAŞATACAĞIZ, BURAYI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Türkiye'de eğitim gören diş hekimi Ercan Bal, 12 yıl aradan sonra köyüne geri dönerek zaferi kutlamak için geldiğini ifade etti. Köyde savaşın izlerinin ciddi boyutta hissedildiğini söyleyen Bal, "Halk kendi imkanlarıyla buranın sorunlarını çözecek durumda değil. Bu köyde 300 hane var, 200'ünde yaşanmaz. Daha büyük bir çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

Yeniden imar konusunda Türkiye'den destek rica eden Bal, "Buraya geldikten sonra bir yandan 'Keşke buraya gelmeseydik' diyoruz. Bir yandan da 'Beşşar Esad'dan kurtulduk' diyoruz. Artık burayı yaşatacağız. Burayı ayağa kaldıracağız." şeklinde konuştu.

"EVLER, TARLALAR MAALESEF HARABEYE DÖNMÜŞ"

Nisibin köyüne geri dönen Bayırbucak Türkmenlerinden Zekeriyya Kadı da 14 yıl sonra köyünde şehitler mezarlığını ziyaret etmenin ve cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. "Evler, tarlalar maalesef harabeye dönmüş. Çok emek ister. Evlerin çoğunun çatısı yok." ifadelerini kullanan Kadı, buraları yaşatmak için mücadele vermeye devam edeceğini söyledi. Kadı, duygularının karışık olduğunu, bir yandan köyüne dönmenin sevincini yaşarken diğer yandan yıkılan köyü görmekten dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"AĞACIN DALINA KÖKÜNDEN BAŞKA KİMSE ACIMAZ"

Nisibin Camisi'nin imamı Hüseyin Topal Ali, bu topraklara kavuşmak uğruna şehit düşenlere rahmet dilediğini ifade etti. "Ağacın dalına kökünden başka kimse acımaz." diyen Topal Ali, Türk halkı ve hükümetinden, köydeki harabe olan altyapı, mayınlanan arazi ve ürken evler için destek istediğini belirtti. Topal Ali, "Yıllardır bizim yanımızda durdular. Bırakmadılar. Şimdi de desteğinizi (Türkiye) bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Göçmenler, Türkiye, Lazkiye, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hüseyin güner:
    Türkiye kendi halkından çok herkese yardım ediyor kendi halkı zor durumda işimiz gücümüzü bıraktık Suriye Suriye Suriye 31 11 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Ortadoğu artıklarından Bayırbucak lı Türkmen kardeşlerimize ve çinde binlerce yıldır asimilasyon baskısı altında yok edilmeye çalışan Doğu Türkistan (sarıhunlar) Türklerine sıra gelmez.....nerde arabik var peşine takılır bazıgerizekalılar... 20 0 Yanıtla
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