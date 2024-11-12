Belarus BRICS Ortağı Oldu - Son Dakika
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Belarus BRICS Ortağı Oldu

Belarus BRICS Ortağı Oldu

Belarus, resmi olarak BRICS ortağı olduğunu duyurdu. Lukaşenko, katılmaktan memnuniyetini ifade etti.

12.11.2024 00:16
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, ülkenin resmi olarak "BRICS ortağı" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belarus'un BRICS'e "ortak" olarak katılmaya hazır olduğuna dair 5 Kasım'da mektup imzaladığı belirtildi.

Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov'un Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov'u kabulü esnasında mektubu teslim ettiği kaydedilen açıklamada, "Yazılı bir davete resmi yanıt verilmesi, üye devletler tarafından kabul edilen ortak statüsünün elde edilmesine yönelik prosedürün zorunlu bir unsurudur. O andan itibaren ülke resmi olarak BRICS ortağı olarak kabul edilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun mektubunun içeriğine de yer verildi. Lukaşenko, BRICS'in kuruluşundan bu yana çok taraflı etkileşimi istikrarlı bir şekilde güçlendirdiği, sadece bir sembol değil aynı zamanda çok kutupluluğun temel direklerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Sadece üye devletler değil, küresel çoğunluktaki giderek artan sayıda ülkenin de bu birleşmeye adil bir dünya düzeni umudunu bağlamaktadır. Karşılıklı saygı ve eşitlik ruhu, hedeflerinin çekiciliği, amansız bir mantıkla BRICS'in genişlemesine yol açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Belarus'un BRICS'e ortak olarak katılmasının Rusya'nın dönem başkanlığında resmileşmesinden memnuniyetini dile getirdi.

Bakanlık, bu suretle Belarus'un BRICS'in gerekli standartlarına ve kriterlerine uygunluğunu teyit ettiğini ve BRICS ortak ülkeleri modelinin yol gösterici ilkelerini takip etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Rusya'da BRICS liderleri toplanmıştı

Geçen ay Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRICS ülkeleri liderler zirvesi yapılmış, BRICS üyesi ülkeleri liderleri ile birlikte Türkiye dahil 32 ülkeden devlet başkanı, hükümet başkanı ve bakan düzeyinde katılım sağlanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, BRICS'in genişlemesine ilişkin bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını belirterek, "BRICS ülkeleri, genişleme yolunda ilk aşama olarak Birlik için ortak ülkelerin bir listesi üzerinde anlaşmaya vardı." demişti.

Birlikle ilgili ülkelere davet gönderileceğini anlatan Putin, "Bugünkü ve dünkü etkinliklere katılan bazı ülkeler, BRICS'in çalışmalarına tam katılım yönünde öneri ve taleplerini bize ilettiler. Daha sonra biz, gelecekteki ortak ülkelere bu sıfatla davet ve önerimizi göndereceğiz. Çalışmalarımıza katılım konusunda olumlu yanıt aldığımızda kimin bu listede yer aldığını ilan edeceğiz. Tam cevap almadan şimdi açıklamak doğru olmaz." diye konuşmuştu.

BRICS dünya ekonomisinde önemli yere sahip

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Bu yıl 4 yeni ülkenin katılmasıyla toplam üye sayısı 9'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belarus BRICS Ortağı Oldu - Son Dakika

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