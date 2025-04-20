Beşiktaş\'ta Esnaf Çalışanları Arasında Kavga

BEŞİKTAŞ'ta komşu iki esnafın çalışanları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu ile görüntülenirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay 17 Nisan günü öğle saatlerinde Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki esnafın çalışanları arasında, dükkanlardan birinin çalışanı olan moto kuryenin sokağa ters yönden girmesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında kavga etti. Yaşananlar cep telefonu ile görüntülenirken, tarafların birbirleri hakkında şikayetçi olmadıkları öğrenildi.