Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

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Beşiktaş'ta bulunan 4 katlı bir binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı. Patlama sonucunda daireden kopan beton parçaları 2 otomobilin üzerine düştü ve çevredeki bazı binaların camları zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve patlamanın nedeni araştırılmaya devam ediyor.

16.05.2024 09:41
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İstanbul Beşiktaş yeni güne patlama sesiyle uyandı. Tadilatı devam eden 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Tadilat işleriyle ilgilenen 1 işçi yaralanırken patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

MAHALLELİ PATLAMA SESİYLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Tadilatı devam eden boş binanın 2'nci katındaki daire bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle diğer binalardaki dairelerin de camları kırılırken, beton parçaları sokaktaki 2 otomobilin üzerine düşerek hasar verdi.

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

YARALANAN İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA

Patlama sesiyle birlikte mahalle sakinleri sokağa dökülerek ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirlendi. Yaralanan 1 işçi ise tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken, patlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Kaynak: AA

Beşiktaş, İtfaiye, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: Beşiktaşım benim patlamaya hazır bomba gibi 3 dünya savaşı Beşiktaştan çıkarsa kimse şaşırmasın artık adamların gözü hiç birşey görmüyor tadilattaki binanın doğalgazını bile kesmeden iş yapıyorlar o derece yani 1 0 Yanıtla

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