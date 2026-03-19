Beyoğlu'nda Yangında Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangında hayatını kaybeden Dolunaycan Kahraman'ın cenazesi alındı, anne ve anneanne suçluların araştırılmasını istiyor.

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Dolunaycan Kahraman'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Bebeğin anneannesi Sergüzel Kahraman "Kızım madde bağımlısı. Camiye götürmek istedim, götüremedim. 'Bebeği alıp eve gidiyorum' dedi. 'Gönül ilişkisi' kurduğu adamın yanına gitmiş. İkisi beraber madde kullanıyorlar. Suçlu kimse, benim evladım da olsa, suçluların araştırılmasını istiyorum" dedi. Anne Damla Kahraman ise, "Psikolojim çok bozuk. Bebeğimi kurtaramadım, üzgünüm" dedi.

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında 17 Mart Salı günü saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında 1 yaşındaki Dolunaycan Kahraman hayatını kaybederken anne Damla Kahraman (19) ve Kemal Ş. (53) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir gün sonra hastaneden taburcu olan Damla Kahraman, çocuğunun cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne Kahraman'ın iddiasına göre yangın elektrik sobasının devrilmesi sonucu meydana geldi. Dumanın etkisiyle bayılan anne bebeğini alıp kaçamadı.

'ELEKTRİKLİ SOBA DEVRİLMİŞ, BEBEK ARABASI YANIYORDU'

Bebeğini yangında kaybeden anne Damla Kahraman, "Eyüpsultan'dan erkek arkadaşımın evine gittim. Ondan sonra bebeğimle yattım, elektrikli soba yanıyordu. Elektrikli soba devrilmiş, bebek arabası yanıyordu. Cam tarafından çıkamazdım. Ayağa kalktığımda ışıklar yanıyordu, bebeğimi kurtarabileceğimi zannettim. Kapıyı açmam gerekiyordu çünkü yangın cam tarafından başlamıştı. Kapıyı açmaya çalıştım, elektrikler gitti. Ondan sonra önümü göremedim, dumandan da bayağı etkilenmiştim. Kapıyı da açamadım ve itfaiyecilerin gelmesini bekledim. Bebek o zaman çekyattaydı. Nefes alamadığım için bayıldım. Bebeğimi de kucağıma alamadım, kurtaramadım. Sabaha karşı, 5 buçuk gibi yangın başladı. Erkek arkadaşım içeride yatıyordu, ben onu kaldırmadım, kendisi kalktı. Çığlık atıyordu, yanıyordu sanırım. Kendisini göremedim. Bilgi de alamadım, baygın bir şekildeydim" dedi.

'BEBEĞİMİ KURTARAMADIM, ÜZGÜNÜM'

Üzgün olduğunu belirten anne Damla Kahraman, "Kötü durumdayım, psikolojim çok bozuk. Bebeğimi kurtaramadım, üzgünüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok, kurtarmak çok istedim ama kurtaramadım. Ailem bebeğimin öldüğünü söyledi. 'Yarın cenazen var' dediler. Üzücü" ifadelerini kullandı.

'BENİM EVLADIM DA OLSA SUÇLULARIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM'

Damla Kahraman'ın annesi Sergüzel Kahraman, "Benim kızım madde bağımlısı. Kızımla birlikte bebeği alıp Eyüp Sultan'a gittik. Orada onu camiye götürmek istedim, götüremedim. 'Ben bebeği alıp eve gidiyorum' dedi. Eve gitmemiş, bu 'gönül ilişkisi' kurduğu adamın yanına gitmiş. İkisi beraber madde kullanıyorlar. Suçlu kimse, benim evladım da olsa, suçluların araştırılmasını istiyorum. Benim evladım da olsa kim olursa olsun suçluların yargılanmasını istiyorum. Kızımın yüzde 60 zihinsel engelli raporu da var. Sürekli gidip adam ona madde veriyordu. Zaten ben kızımı bulduğumda da iyi değildi" dedi.

'BEBEĞİ GÖRDÜM TANINMAYACAK BİR ŞEKİLDE'

Sergüzel Kahraman, "Damla'da hiçbir şekilde bir yanık falan görmedik. Biz 'bebeğin öldü' dedik. Şok oldu, inanmadı. 'Hastanede' dedi. Adli Tıp'a geldim, bebeği gördüm, çok kötü durumda; tanınmayacak bir şekilde. Bebeğimizin babası cezaevinde. Gönül ilişkisi kurduğu kesinlikle bebeğin babası değildir" ifadelerini kullandı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Otopsi işlemleri tamamlanan bebek Dolunaycan Kahraman'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenazenin bugün Kasımpaşa Büyük Camii'nden kaldırılarak Ayazağa Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 11:32:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.