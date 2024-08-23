Beypazarı, Büyükelçileri Ağırladı

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(ANKARA) - Beypazarı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde; "Beypazarı Tanıtım Programı" kapsamında büyükelçileri, maslahatgüzarları, konsolosları, ataşeleri ve eşlerinden oluşan heyeti ağırladı.

Beypazarı'nın tarihi ve kültürel mirasının uluslararası arenada tanıtılması açısından büyük önem taşıyan programda ziyaretçiler, belediye binasında karşılanarak, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetme fırsatı buldu. Düzenlenen programa diplomatlar yoğun ilgi gösterdi.

Programa, Güney Afrika, Venezuela, Singapur, Fas, Kosta Rica, Estonya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Tacikistan, Ekvador, Moldova, Bulgaristan, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Macaristan, Endonezya, Paraguay, Guatemala, Ukrayna, Panama, Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Özbekistan, Azerbaycan ve Bangladeş'in büyükelçileri, maslahatgüzarları, konsolosları, ataşeleri ve eşleri katılım sağladı.

Ülke temsilcileri Beypazarı Belediye Başkanı Kasap ile ilçeyi dolaştı

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, diplomatik temsilcilere ilçenin tarihini, geleneklerini ve yerel ürünlerini tanıtarak, Beypazarı'nın eşsiz güzelliklerini paylaştı. Ziyaretçiler, program süresince ilçenin simgesi haline gelen Hıdırlık Tepesi'ni, Yaşayan Köy'ü, Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi'ni gezip, Taş Mektep'te Beypazarı'nın eşsiz lezzetleriyle tanıştılar.

Gelen misafirleri güler yüzle ve içtenlikle karşılayan Hilal Kasap misafirler için düzenlenen hediye takdiminde eşi Başkan Özer Kasap'ın yanında bulundu.

Program hakkında düşünce ve duygularını aktaran Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq, "Bu programı yaptığı için Başkan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu program sayesinde Ankara'nın yakınında bu kadar büyük bir kültürel zenginliğe sahip bir yerin olduğunu gördük. Bu zengin kültür, antik tarihe şahit olmamızı sağlayanlara minnettarız. Beni en çok etkileyen şey tarih oldu. Batı ile doğunun birleştiği bir yerdeydi Beypazarı. Kesinlikle buraya tekrar gelmek isterim" dedi.

Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyt ise şunları kaydetti:

"Bu güzel gezide şuna şahit oldum; biz de Beypazarı'nın bir parçasıyız. Bu yer yüzyıllardan beri çok kültürel ve tarihsel zenginliğe sahip. Bugün bu zenginliğe tekrar şahit olduk. Bize bu güzel yeri tanıttığınız için, bu güzel yemekler için ve ülkülerimiz için bu güzel anıları biriktirmemize vesile olduğunuz için size çok minnettarız. Tekrar teşekkür ederiz."