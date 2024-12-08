Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'deki gelişmeler hakkında ilave bilgi edinmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.
Görüşmenin bu sabah gerçekleşeceğini aktaran Savett, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinden Suriye'deki gelişmelerle ilgili ilave bilgi edineceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Biden, Suriye Gelişmeleri için Güvenlik Ekibi ile Toplanıyor - Son Dakika
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