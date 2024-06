Bilfen Okulları\'ndan 36 Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu

Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 Liselere Geçiş Sınavı'nın ( LGS ) sonuçlarını açıkladı. Bir milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda Bilfen Okulları'ndan 36 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin katıldığı LGS sonuçları, bugün açıklandı. 2 Haziran'da gerçekleşen, 8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda Bilfen Okulları'ndan 36 öğrenci 500 tam puan aldı. Bilfen Çamlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kupalarını alan öğrenciler, başarılarının sırrının disiplinli ve düzenli çalışmaktan geçtiğini söyledi.

GÜRPINAR: MODUM DÜŞTÜĞÜNDE BAŞLADIĞIMI BİTİRMEM LAZIMDI

Bilfen Yenişehir Ortaokulunda eğitim gören Mercan Gürpınar, bütün sene sınava çalıştığını ve sonucu ilk gördüğünde çok heyecanlandığını söyledi. Gürpınar, "Ama ne kadar çalışsanız da kimsenin beklediği bir şey olmuyor. Yani kısmet. Süreç benim için zorlu geçti. Tabii bütün öğretmenlerimizin yardımıyla biraz daha kolaylaşıyor. O kadar çok sınava girdik ki artık sınav normal bir şey haline geldi. Bunun da muhtemelen LGS başarımda etkisi var. Çok strese girmedim. Ben cerrah olmak istiyorum. Onun için İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek istiyorum. Daha sonra mümkünse Almanya'da üniversiteye gitmek istiyorum. Bu sınav hayatınızın sonu değil. Onun için çok stres yapmaya gerek yok. Olursa oluyor. Olmazsa da tek bir çıkış yok. Bunda başarılı olan hayatı tamam müthiş olacak diye bir şey de yok. Çok iyi derece yapamayanların da hayatı çok kötü bitti diye de bir şey yok. Onun için öncelik sağlık. Onun dışında elinizden geleni yapın. Gerisini bırakın. Benim sınavlardan çıktıktan sonra çok ağladığım da oldu. Özellikle son hafta her sınavdan çıktığımda ağlıyordum. Ama modum düştüğünde başladığımı bitirmem lazımdı. Çünkü çok fazla emek verdim. Emek boşa giderdi. Herkesin emeği var, bir tek benim yok. Onun için devam ettim" diye konuştu.

ARCAN: DÜZENLİ VE DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIM

Bilfen Çamlıca Ortaokulundan mezun olan Umut Arcan, "Bu sene LGS sınavına hazırlandım ve 500 tam puan olarak Türkiye birincisi oldum. Yani bu sonucu tabii bekliyordum. Daha doğrusu istiyordum. Ama korku da vardı. Başardığımı görünce de bir rahatlama geldi. Mutlu oldum. Çok güzel hissettim. Onur duydum. Ben çok fazla herkesin çalıştığı kadar çalışamadım. Ben çok yoğun olarak basketbol oynuyorum. O süreçle birlikte LGS'ye çalıştım. O yüzden benim için önemli olan şey disiplinli çalışmaktı. Çok çalışmaktan ziyade hiç soru çözemediğim de günler oldu. Ama çözdüğüm her soruyu anlayarak neden böyle olduğunu düşünerek ve gerektiği zaman hocalarıma sorarak düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştım. Bazen uykusuz kaldığım günler oldu. Ama bir inanç vardı içimde. Yani sonucu çok iyi olacak diye hissediyordum. LGS'de tam yapmak ve basketbolda önemli başarılar elde etmek için her zaman çalışmaya devam ettim" dedi.

"HER ZAMAN BİR SPOR, SANAT VEYA BİLİM FAALİYETİYLE YÜRÜTÜN"

Mühendis olmak istediğini söyleyen Arcan, "Çünkü hep uzaya merakım vardı. O yüzden onu destekleyecek yönde bir mühendis olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Bu sürece hazırlandığımdan beri ilk bir İstanbul Erkek Lisesi'ni görmüştüm. Ondan sonra her zaman dedim ki ben bu liseye gireceğim. Yani hedefimi net bir şekilde öyle belirlemiştim. Onun için çalıştım. Şimdi de bu sonuç gelince de orayı istiyorum tabii. LGS sürecine hazırlanan arkadaşlarım öncelikle sakin olsunlar. Bu uzun bir süreç. Çok fazla yanlış da yapabilirler. İstedikleri sonucu elde edemeyebilirler. Sakin olsunlar. Bir senelik uzun bir maratona giriyorlar. Ayrıca her zaman şuna odaklanmasınlar. Ben çok soru çözeceğim. Her gün çalışacağım. Saatlerce gece 12'ye kadar oturacağım. Hayır böyle bir şey yok. Düzenli ve disiplinli çalışın. Her zaman bir spor, sanat veya bilim faaliyetiyle yürütün. Çünkü kafanızın rahatlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

VARLIK: BU GURURU, BU MUTLULUĞU DÜŞÜNEREK ÇALIŞTIM

Bilfen Halkalı Ortaokulu öğrencilerinden Kerem Mert Varlık, "Çok çalıştım. Düzenli, disiplinli çalıştım. Hep bu gururu, bu mutluluğu düşünerek çalıştım. Benim motivasyon kaynağım oldu. Hiç çalışırken şu okula girmeliyim, şuraya gitmeliyim gibi düşünmedim. Hep bu heyecanı bu mutluluğu düşünerek çalıştım. Yani motivasyon kaynağı arıyorlarsa onlar için muhteşem bir motivasyon kaynağı olabilir. Çıktığımda biraz endişeliydim. Ama içime doğmuştu. Tam da emin değildim. Böyle tam full demedim çıkınca" dedi.

KAVUZLU: AİLEM VE ÖĞRETMENLERİM ÇOK DESTEK OLDU

Bilfen Çayyolu Ortaokulunda eğitim gören Ela Kavuzlu da "??Sınavdan çıktığımda bu sonucu beklemiyordum. Çalıştığım için çokta sürpriz olmadı bana. Sürekli denemelere girdik. Onun haricinde haftada bir gün spor yaptım. Ailem ve öğretmenlerim çok destek oldu. Tıp ya da mühendislik okumak istiyorum. Çok çalışmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇ: GEÇEN SENEDEN DAHA AZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKACAĞINI ÖN GÖRÜYORUZ

Bu sene okullarından 36 Türkiye birincisi çıktığını söyleyen Bilfen İlköğretim Kurumları Rehberlik Bölümü Başkanı Tuğçe Kılıç, "36 öğrencimiz tüm soruların tamamını doğru cevapladı. Türkiye genelinde henüz kaç tam yapan öğrenci olduğunu bilmiyoruz. Ancak muhtemelen geçen seneden daha az Türkiye birincisi çıkacağını ön görüyoruz. Çünkü biraz daha yorumlaması zor bir sınavdı diyebiliriz. İlk sorulara bakıldığında kolay gibi görüldü. Ama detaylı incelendiğinde gerçekten güçlü çeldiricisi olan sorular vardı. Eleyici sorular vardı. Dolayısıyla kolay diyen çocukların aslında hatalarının çıktığını zor diyenlerin aslında yapabildiklerini gördüğümüz biraz daha farklı bir sınavdı. Bizlerin de sonuçlarını çok merakla beklediğimiz bir 2024 LGS geçirdik. Umuyorum tabii ki tüm öğrencilerimiz için gönüllerindeki gibi neticelenmiştir. Ama şimdi süreç tercih ve yerleştirmeyle devam edecek" dedi.

Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunun yayınlanmasıyla ilgili konuşan Kılıç, "Biliyorsunuz LGS sınavının tercih sürecinde belli kararları en baştan vermeniz gerekiyor.'Merkezi sınav puanıyla bir okula tercih mi yapacaksınız? Yoksa bir özel okula başvuru mu yapacaksınız?' Tercih süreci bir yol ayrımıyla başlıyor. Öncelikle velilerimizin gerçekten biraz daha ön araştırmalarını iyi yapıp kendi yol haritalarını çok iyi çizerek sürece başlamaları gerekiyor. Puan tabii ki hem özelde hem devlet okullarında çok önemli bir kriter. Olmazsa olmaz bir şart. Ancak puanınızın tuttuğu devlette yüzdelik dilimlerle tercih yapılması çok önemlidir. Yüzdelik dilimlerin tuttuğu pek çok okul olacaktır. Bu okulları tercih ederken herhangi bir isme takılmadan en yüksek olan en iyidir gibi bir bakış açısında bulunmadan aslında biraz öğrenci özelinde tercihleri yapmak çok kıymetli" dedi.