Güncel

"Bilim adamı olmak için büyümene gerek yok" dediler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4004 TÜBİTAK desteği alan 'Bili adamı olmak için büyümene gerek yok' projesinin uygulama çalışmaları tamamlandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Uluderbent Ortaokulu tarafından hayata geçirilen ve 4004 TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan 'Bilim adamı olmak için büyümene gerek yok' isimli projenin 6 gün süren uygulama çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 7 profesör, 3 doçent, 1 doktor, 11 öğretim üyesi ve 30 öğrenci Alaşehir'de 6 gün boyunca projenin uygulamalarını yaptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğitim-öğretim veren Alaşehir Uluderbent Ortaokulu'nun Mavi Bilye Enstitüsü: 'Bilim insanı olmak için büyümene gerek yok!' adlı proje çalışması, 4004 TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı. Projenin uygulamalı çalışmaları Alaşehir'de yapıldı. Proje uygulamalı çalışmalarına Türkiye'nin değişik üniversitelerinden 7 profesör, 3 doçent, 1 doktor ve 11 öğretim üyesi ile birlikte Manisa merkez ve ilçelerinden 30 öğrenci katıldı. Proje sorumlusu Gülhanım Yağmur organizasyonunda Alaşehir'e gelen katılımcılar Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapılan açılış töreninden sonra çalışmalarına başladı.

İlk uygulama olarak öğrencilere proje kapsamında hazırlanan sorular üzerinden test değerlendirmesi yapıldı. 'Bilim nedir, bilim insanı kime denir', 'Hapşırığım ne kadar uzağa gidebilir', 'Doğadaki tehlikeler neler ve nelere dikkat etmeliyiz', 'Renkleri nasıl görürüz', 'Bütün sorumluluk ineklerin mi', 'Hava nasıl dışarıda', 'Bir yel değirmeni neden döner ki', 'Evren geniş ama ne kadar', 'Tohumları harekete geçiren nedir', 'Baykuş ne yemiş' gibi değişik 40 proje kendi alanında uzman eğitimciler tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Alaşehir ve Kula ilçelerinde incelemeler yapıldı

Proje kapsamında Alaşehir'in tarihi ve kültür değerlerinin bulunduğu alanlarda, Kula ilçesi Jeopark alanında gezi ve incelemeler yapıldı. Katılımcılar, Alaşehir ilçesinde Saint Jean Kilisesi, Toptepe Antik Tiyatro, Meslek Yüksek Okulu Böcek Müzesi, Alaşehir üzüm bağları, Kula UNESCO Global Jeopark gibi kültür ve turizm alanlarına geziler yaparak, görerek ve yaşayarak araştırmalar yaptı.

Mobil Bilim Merkezi Alaşehir'de

TÜBİTAK 4004 Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilim Merkezi otobüsü Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda proje katılımcılarına ve vatandaşlara açık hizmet verdi. İçerisinde Uzay terazisi, Sanal Gerçeklik Gözlüğü, Dijital Mikroskop, İnteraktif Topografya, T - Rex Dinozor, Tesla Bobini, Sonsuzluk Aynası, Kalp Davulu, Satürn Roketi gibi bilimsel cihazların bulunduğu Mobil Bilim Merkezi proje katılımcıları ve Alaşehirliler tarafından ilgi ve beğeni ile ziyaret edildi.

Başkan Özküzcüoğlu çocuklara dünya klasikleri hediye etti

4004 TÜBİTAK Projesi kapsamında Alaşehir'e gelen çocuklara Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu dünya klasiklerinden oluşan birer kitap hediye edildi. Proje katılımcılarını ziyaret eden Başkan Öküzcüoğlu katılımcılara Alaşehir'in tanıtılması için yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür ederek, "Bugün Manisa ve çevre ilçelerimizden çocuklarımız bizlerle beraber. 'Bilim İnsanı Olmak İçin Büyümenize Gerek Yok' etkinliği var. Kendileri burada görseller izliyor ve deneyler yapıyorlar. Alaşehir'de onları misafir ediyoruz. Burada hem onlara bilimi sevdiriyoruz, hem de dostluk, kardeşlik ve kaynaşmayı sağlıyoruz. Bende bu güzel çalışmalara destek amacıyla dünya klasiklerinden oluşan eserleri hediye edeceğim. Alaşehir'de misafirken, akşamlarını kitap okuyarak değerlendirecekler. Alaşehir'e geldikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenciler mutlu oldu

Projeye katılan öğrenciler, ailelerinden ilk kez ayrıldıklarını, ama projeye katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Öğrenciler projeye katılmakla, yeni yeni araştırmalar, yeni yeni çevreler öğrendiklerini belirterek, yeni arkadaşlıklar ve çalışma sistemlerini öğrendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Çalımalar çok güzel oldu"

Alaşehir Uluderbent Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gülhanım Yağmur, "Bu proje, bilginin toplumla buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Projemizin hedef kitlesini, Manisa'daki okullarda öğrenim gören, 5. ve 6. sınıftan mezun olan 11-12 yaşlarındaki 30 öğrenci oluşturmaktadır. Proje kapsamında; drama, oryantiring, argümantasyon, dikotom tayin, teknolojik uygulamalar, eğitsel oyunlar, modelleme, storigami, gökyüzü gözlemi gibi etkinliklerle katılımcılara alternatif öğrenme yolları anlatıldı. Ayrıca, Philadelphia Antik Kenti, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Mobil Bilim Merkezi gibi yerlerde etkinlikler düzenlenerek bilgiler yerinde gözlemlendi. Projemizde, çevre sorunları ve çözümleri, doğa bilinci, farklı bilim dallarının tanınması, kavram yanılgılarının giderilmesi, ekolojik ayak izi farkındalığı, bilimsel araştırmaların doğası gibi konularda katılımcıların bilgi ve farkındalıklar yaşayarak görüldü. Katılımcılar, bilimin doğası ve bilimsel süreçler ile ilgili gözlem ve neticeler arasındaki fark, teori ve kanun, bilimde hayal gücü ve gibi unsurları öğrenme fırsatı bulabildiler. TÜBİTAK destekli projemizde, proje boyunca gerekli olan konaklama, iaşe ve etkinlik alanları arasında ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılandı. Aylar öncesinde en küçük detayına kadar yazılan ve bir proje olarak hazırlanan bu faydalı program için TÜBİTAK desteği almak çok önemliydi. Bu tür etkinliklerin desteklenmesi mutluluk verici. Bu destek sayesinde; öğrencilerin erken yaşta, farklı ama çok gerekli bir dünyayı deneyimlemesine izin veriliyor ve etkinliklerde çocuklar çekingenliklerini yenip, sorular ve sorunlar üzerine fikir yürütüyorlar. İleride ne yapmak istediklerine karşı bir düşünceleri oluşmaya başlıyor, kendilerine ilerleyen eğitim süreçlerinde bir yol haritası çizebiliyorlar. Çocukların, kendi başına bir birey olma şansı tanımış olmak ve merak edip keşfetmesinin önünü açmak için bu tarz uygulamalar devam etmesi düşüncesindeyiz. Proje 4004 kapsamında bir proje yazdık. Mavi Bilye Enstitüsü: 'Bilim İnsanı Olmak İçin Büyümene Gerek Yok' isimli bir proje. Bu proje çerçevesinde Manisa'nın 17 ilçesinden 30 öğrenci seçtik. Bu öğrenciler burada bilimin doğası ve bilimsel sorgulamanın doğası konusunda çalışmalar gerçekleştirdiler. Bilim otobüsü de bakanlık tarafından iki gün süreyle buraya tahsis edildi. Bu otobüsten proje katılımcıları ve vatandaşlar yararlandı. Bunun dışında alanında uzman hocalarımız, akademisyenler, bilim insanları farklı şehirlerden Aksaray, Çanakkale, İzmir, Uşak, Bolu, Kayseri gibi farklı günlerde buraya gelerek çocuklarla farklı etkinlikler yaptı. Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Farklı bilim dallarını tanıdılar, Alaşehir için, Türkiye için, dünya için çok güzel şeyler olacağını ve bu farkındalığın farklı insanlara yaygınlaştırılacağını düşünüyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Projenin sonunda katılımcılara düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.