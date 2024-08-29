Bingöl'de Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bingöl\'de Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'de, Türkiye Afet Planı kapsamında 'Deprem Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikatta deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları ve yardım koordinasyonu test edildi.

29.08.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'de, Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinin yanı sıra Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

Depremin ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu, deprem bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler yönlendirildi.

Şehir dışından gelen ekiplerin de desteğiyle yıkımın gerçekleştiği bölgelerde, arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Ekipler, enkazdan cenazeler çıkardı ve kurtardıkları yaralıları ambulanslarla eski Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesinin alanında bulunan Sahra Hastanesi'ne ulaştırdı.

Tatbikatta cenazeleri enkazdan çıkarılanların yakınları fenalık geçirdi, sağlık ekipleri onlara müdahalede bulundu.

Vali Usta, eski Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesinin binasındaki enkazda yaptığı açıklamada, Bingöl'ün deprem açısından Türkiye'nin gündeminde olduğunu söyledi.

Bilim insanları, akademisyenler, jeologlar ve sismologların Bingöl'den Karlıova ve Yedisu ilçelerinde meydana gelmesi muhtemel depremden bahsettiğini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Bingöl deprem bölgesi. Önemli olan depremin etkilerini en aza indirmek, hazırlıklı olmak. AFAD Başkanlığımızla konuştuk, 2 bölgesel tatbikatlardan birinin Bingöl'de yapılmasını talep ettik. Tatbikatımızda, Bingöl'ün Karlıova Hacılar köyü merkezli bir deprem afeti yaşadık. Bizler hizmet gruplarıyla merkezimde yerimizi aldık. Burada AFAD Başkanlığımızla bağlantıya geçtik. Bingöl'e ilk planda yardıma gelecek olan Elazığ, Tunceli, Erzincan, Diyarbakır, Muş, Erzurum'u etkilediğini ortaya çıkınca bu illerin dışındaki diğer illerden yardımlar talep ettik."

Senaryo gereği kent merkezine Van'dan, Adaklı ilçesine Samsun'dan, Genç ilçesine Mardin'den, Karlıova ilçesine Rize'den, Kiğı ilçesine Siirt'ten, Solhan ilçesine Batman'dan, Yayladere ilçesine Amasya'dan ve Yedisu ilçesine Sivas'tan AFAD ekiplerinin geldiğini aktaran Usta, "Afetin tüm boyutlarını yaşamak amaçlı alanda da tatbikatlar yapıyoruz. Değişik afet türlerinde de çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Usta, şöyle devam etti:

"Tatbikatta şunu gördük, destek illeri ne kadar sürede bize intikal edebiliyorlar, yerinde yer alabiliyorlar mı, ikazla beraber görevlilerimiz yerlerine zamanında ulaştılar mı, görevlerinin başında oldular mı, bunları test ettik. Küçük birkaç eksik dışında gayet güzel bir şekilde tatbikatımız devam ediyor. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da bu konuda bize mesajları ulaştı. Akşama kadar da devam edeceğiz."

Bingöl'de insanların sağduyusu, tecrübesi ve yapı stoğunun yeterliliğiyle olası depremin yıkıcı etkilerini en az zararla atlatacaklarını düşündüklerini aktaran Usta, tatbikatta afetten etkilenen iller dışında uzak illerden yardım aldıklarını kaydetti.

Vali Usta, tatbikatta görev alan bütün ekiplere teşekkür etti.

Tatbikatta, Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, kurum müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Deprem, Dünya, AFAD, Valilik, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 18:39:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement