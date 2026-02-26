Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi - Son Dakika
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
26.02.2026 09:40
TasteAtlas’ın kullanıcı oylarıyla hazırladığı “Dünyanın En İyi 10 Domatesi” listesi açıklandı. İtalya 6 çeşit domatesle zirveye damga vururken, Türkiye’den Ayaş domatesi 8. sıradan listeye girmeyi başardı. AB tescilli Ayaş domatesi, kendine özgü aromasıyla dünya devlerini solladı.

Gastronomi alanında hazırladığı sıralamalarla uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi domateslerini açıkladı. Kullanıcı oylarıyla oluşturulan “Dünyanın En İyi 10 Domatesi” listesinde Türkiye’den Ayaş domatesi de yer aldı.

İTALYA ZİRVEYE DAMGA VURDU

Listeye İtalya adeta damgasını vurdu. İlk 10’da tam 6 farklı İtalyan domatesi bulunurken, Yunanistan ikinci sırada yer aldı. Zirvede Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino bulunurken, onu Yunanistan’dan Tomataki Santorinis izledi.

TÜRKİYE'DE LİSTEYE GİRDİ

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yetiştirilen "Ayaş domatesi" dünyanın en iyi sekizinci domatesi oldu. 

Dünyanın en iyi 10 domatesi şöyle:

1- Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (İtalya)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

2- Tomataki Santorinis (Yunanistan)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

3- Pomodoro di Pachino (İtalya)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

4- Datterino (İtalya)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

5- Costoluto fiorentino (İtalya)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

6- Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (İtalya)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

7- Cuore di bue (İtalya)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

8- Ayaş domatesi (Türkiye)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

9- Creole Tomato (ABD)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

10- Veselaya sosedka (Rusya)

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

AYAŞ DOMATESİ DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Anadolu’nun köklü tarım miraslarından biri olan Ayaş domatesi, listenin 8. sırasında yer alarak dünya çapındaki güçlü rakipleri arasına girdi. Kendine has aroması ve yapısıyla bilinen ürün, geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği tarafından korumalı menşe adı (PDO) statüsüyle tescillenmişti.

Ayaş domatesi; iri yapısı, etli ve sulu dokusu, ince kabuğu ve donuk pembe-kırmızı rengiyle diğer çeşitlerden ayrılıyor. Dış yüzeyindeki belirgin çıkıntılar ve kesildiğinde iç kısmında görülen beyaz yama, ayırt edici özellikleri arasında bulunuyor. Yüksek asiditesi sayesinde hafif tuzlu ve limonumsu bir tat sunan domates, özellikle yaz aylarında sofralarda sıkça tercih ediliyor.

AB TESCİLİYLE ULUSLARARASI KORUMA

Ayaş domatesi, 2023 yılında Avrupa Birliği tarafından resmen tanındı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bu tescilin yalnızca Ankara ve çevresindeki üreticilere ilham vermekle kalmayacağını, aynı zamanda hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir güvence sağlayacağını belirtmişti. Meyer-Landrut, korumalı menşe adı sayesinde ürünün isminin korunacağını, üreticilerin destekleneceğini ve Ayaş domatesinin uluslararası alandaki bilinirliğinin artacağını ifade etmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ithal ediyoruz ama ne güzel koyunlara samanı bile 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26.02.2026 10:41:41.
